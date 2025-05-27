5 признаков, что за внешней чрезмерной расположенностью скрывается манипуляция

Все любят бесконфликтность: когда нас хвалят, поощряют и выслушивают. Но иногда чрезмерное расположение может быть «тревожным звоночком». Материал собрал пять описанных психологами общих мест, когда излишняя «елейность» в ваш адрес должна настораживать, а не радовать.
1. Дружелюбность на ровном месте
Если с вами чрезмерно дружелюбен малознакомый человек, это должно насторожить. Вы с кем-то без году неделя как знакомы, а он пытается вести себя с вами как лучший друг и фамильярничает? Поверьте: ему что-то от вас нужно.
2. Собеседник хвалит вас 24/7
Это должно настораживать. / Фото: mirtesen.ru
Это сладкий наркотик. Но всё же наркотик. Если человек всегда вас хвалит, это значит лишь одно: он вообще не анализирует ваши поступки и хвалит вас на автомате, потому что он решил так делать по какой-то причине. А причина всегда одна: ему от вас что-то нужно и он подготавливает почву вдолгую.
3. Собеседник согласен со всем, что вы говорите
Зумеры на позитиве. / Фото: observatoriodepaliativos.org
Бесконфликтность стала своеобразной визитной карточкой в широких кругах «зумеров». Когда человек во всём с вами согласен, это называется «токсичный позитив». Если человек уважает вас по-настоящему, он всегда скажет правду в плане оценки ваших действий, потому что именно так и поступают друзья и близкие. Если же вас только хвалят – значит, вас хотят использовать в каких-то целях.
4. Собеседник заискивающе смотрит в глаза, когда это уместно и нет
Это приём манипуляции по Дейлу Карнеги, которые многие манипуляторы до сих пор с лихвой используют, хотя было бы лучше, чтобы эти театральные практики остались в девяностых, когда бестселлерами Дейла зачитывались в метро по всему миру. Самый «заметный» вид манипуляции в этой подборке.
5. Собеседник всегда здоровается первым
Тени правды. / Фото: pinterest.com
И ещё один интересный нюанс – если кто-то всегда старается поздороваться с вами первым, это значит, что он настолько сосредоточен на вашем появлении, что вы у него – первый слой подкорки сознания. А такое бывает только в том случае, если к вам проявляется гипервнимание. Между просто состоящими в хороших отношениях людьми так не бывает, а точнее – бывает каждый раз по-разному, а не как «по свистку сержанта».
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