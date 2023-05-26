Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

Карикатура (итал. caricatura, от caricare — нагружать, преувеличивать) — это жанр изобразительного искусства, в котором в сатирической или юмористической форме изображается какие-либо социальные, и бытовые явления, а также реальные люди.



Итальянский художник Риккардо Босколо (Riccardo Boscolo) создает яркие карикатуры на известных людей, политиков и киноперсонажей. Каждая его работа — это небольшая история со множеством деталей и смыслом, который бывает непросто разгадать.







Брюс «крепкий орешек» Уиллис:







Клинт Иствуд (к/ф «Грязный Гарри»):







Барак Обама. Ядерное уничтожение из Вашингтона:







Крокодил Данди против Парка юрского периода:







Версаль, Франция:







Декстер:







Пирс Броснан (к/ф «Джеймс Бонд»):







Том Хэнкс (к/ф «Рядовой Райн»):







Сильвестр «Рэмбо» Сталлоне:







К/ф «Славные парни»:







Луи де Фюнес:







В гостях у Сильвио Берлускони:







Мэл «безумный Макс» Гибсон:







Злой, Плохой, Хороший:







Питер Фальк в роли Коломбо:







Президентские войны:







Бенни Хилл и Роуэн Аткинсон:







Люди в черном:







Роберт де Ниро (к/ф «Таксист»):







Падение человека:







Сильвестр Сталлоне и Брюс Уиллис:







Войны преступников:







Борцы за мир:







Боб Марли и Джимми Хендрикс:







Звездные войны:







«В джазе только девушки»:







Дени де Вито:







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