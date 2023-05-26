Карикатура (итал. caricatura, от caricare — нагружать, преувеличивать) — это жанр изобразительного искусства, в котором в сатирической или юмористической форме изображается какие-либо социальные, и бытовые явления, а также реальные люди.
Итальянский художник Риккардо Босколо (Riccardo Boscolo) создает яркие карикатуры на известных людей, политиков и киноперсонажей. Каждая его работа — это небольшая история со множеством деталей и смыслом, который бывает непросто разгадать.
Брюс «крепкий орешек» Уиллис:
Клинт Иствуд (к/ф «Грязный Гарри»):
Барак Обама. Ядерное уничтожение из Вашингтона:
Крокодил Данди против Парка юрского периода:
Версаль, Франция:
Декстер:
Пирс Броснан (к/ф «Джеймс Бонд»):
Том Хэнкс (к/ф «Рядовой Райн»):
Сильвестр «Рэмбо» Сталлоне:
К/ф «Славные парни»:
Луи де Фюнес:
В гостях у Сильвио Берлускони:
Мэл «безумный Макс» Гибсон:
Злой, Плохой, Хороший:
Питер Фальк в роли Коломбо:
Президентские войны:
Бенни Хилл и Роуэн Аткинсон:
Люди в черном:
Роберт де Ниро (к/ф «Таксист»):
Падение человека:
Сильвестр Сталлоне и Брюс Уиллис:
Войны преступников:
Борцы за мир:
Боб Марли и Джимми Хендрикс:
Звездные войны:
«В джазе только девушки»:
Дени де Вито:
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Смешные карикатуры от Риккардо Босколо
Карикатура (итал. caricatura, от caricare — нагружать, преувеличивать) — это жанр изобразительного искусства, в котором в сатирической или юмористической форме изображается какие-либо социальные, и бытовые явления, а также реальные люди.
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