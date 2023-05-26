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Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

Карикатура (итал. caricatura, от caricare — нагружать, преувеличивать) — это жанр изобразительного искусства, в котором в сатирической или юмористической форме изображается какие-либо социальные, и бытовые явления, а также реальные люди.

Итальянский художник Риккардо Босколо (Riccardo Boscolo) создает яркие карикатуры на известных людей, политиков и киноперсонажей. Каждая его работа — это небольшая история со множеством деталей и смыслом, который бывает непросто разгадать.

Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

Брюс «крепкий орешек» Уиллис:

Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

Клинт Иствуд (к/ф «Грязный Гарри»):

Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

Барак Обама. Ядерное уничтожение из Вашингтона:

Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

Крокодил Данди против Парка юрского периода:

Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

Версаль, Франция:

Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

Декстер:

Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

Пирс Броснан (к/ф «Джеймс Бонд»):

Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

Том Хэнкс (к/ф «Рядовой Райн»):

Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

Сильвестр «Рэмбо» Сталлоне:

Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

К/ф «Славные парни»:

Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

Луи де Фюнес:

Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

В гостях у Сильвио Берлускони:

Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

Мэл «безумный Макс» Гибсон:

Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

Злой, Плохой, Хороший:

Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

Питер Фальк в роли Коломбо:

Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

Президентские войны:

Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

Бенни Хилл и Роуэн Аткинсон:

Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

Люди в черном:

Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

Роберт де Ниро (к/ф «Таксист»):

Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

Падение человека:

Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

Сильвестр Сталлоне и Брюс Уиллис:

Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

Войны преступников:

Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

Борцы за мир:

Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

Боб Марли и Джимми Хендрикс:

Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

Звездные войны:

Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

«В джазе только девушки»:

Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

Дени де Вито:

Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

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Смешные карикатуры от Риккардо Босколо

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Смешные карикатуры от Риккардо БосколоПодписаться на мой Instagram

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