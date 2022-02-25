Семь чудес света против современных монументов

Все мы с детства знаем, что существует официальный список из Семи чудес света Древнего мира. Многие даже смогут без запинки назвать все из них. Безусловно, для своего времени это были мега-сооружения, равных которым ещё не знали. Но давай взглянем на них с нашей, современной точки зрения и сравним с теми монументами, которые сегодня есть в мире и кажутся нам совершенно обычными и привычными.
Пирамида Хеопса (Гиза, Египет) — Гостиница Рюгён (Пхеньян, Северная Корея)
Пирамида Хеопса — единственное из всех семи чудес света, сохранившееся до наших дней. Она была построена в качестве гробницы фараона Хеопса в 2540 году до нашей эры. Интересный факт, что для древних римлян, например, фараон Хеопс был такой же древний, как эти самые римляне для нас, даже ещё древнее. Как бы то ни было, в современном мире тоже довольно часто строят здания в форме пирамид. Но сегодня это, конечно же, не гробницы. Например, форму пирамиды имеет гостиница-казино «Луксор» в Лас-Вегасе, или стадион Калифорнийского университета.
А ещё в форме вытянутой пирамиды построена одна из самых высоких гостиниц в мире — северокорейская гостиница Рюгён. Её строительство началось в 1982 году. Проект был поистине грандиозным: 105 этажей, больше 3000 номеров, 330 метров в высоту. Предполагалось, что открытие состоится в июне 1989 года. Однако, из-за нехватки материалов и общих строительных проблем, сроки окончания работ несколько раз переносились. В итоге из-за недостатка финансирования и общего экономического кризиса в стране, в 1992 году строительство было остановлено. Возобновилось оно лишь в 2008 году. По состоянию на конец 2015 года отель полностью достроен, но так и не введён в эксплуатацию.
Висячие сады Семирамиды (Вавилон — Ирак, Месопотамия) — Сад чудес в Дубае (Дубай, Арабские Эмираты)
Если вы хорошо разбираетесь в истории, то наверняка знаете, что античное чудо света правильнее было бы назвать Висячими садами Амитис. История их появления такова: вавилонский царь Навуходоносор II для борьбы против главного врага — Ассирии, заключил военный союз с Киаксаром, царем Мидии. Как полагается, союз был подтвержден женитьбой Навуходоносора II на дочери мидийского царя Амитис. Пыльный и шумный Вавилон, расположенный на голой песчаной равнине, не радовал царицу, выросшую в гористой и зелёной Мидии. Чтобы утешить её, Навуходоносор II приказал возвести висячие сады. Однако в исторической науке название садов ошибочно закрепилось за Ассирийской царицей Семирамидой, жившей двумя веками ранее. Примерно в I веке до нашей эры сильное наводнение разрушило фундамент и сооружение рухнуло.
Действительно масштабных висячих садов сегодня в мире не так уж много. Однако, пример того, как имея желание и возможности, можно превратить безжизненную пустыню в цветущий сад у нас есть. Конечно же это известные всем Арабские Эмираты и в частности город Дубай. Этот рукотворный оазис стал одним из самых больших цветочных парков в мире. Поверить в это тем более трудно, если учесть, что вокруг него находится самая настоящая пустыня. Этот сад даже попал в Книгу рекордов Гиннесса за одну из самых главных своих достопримечательностей — огромную цветочную стену высотой три метра и длиной 800 метров.
Статуя Зевса в Олимпии (Олимпия, Греция) — Будда Весеннего Храма (провинция Хэнань, Китай)
Статуя Зевса в Олимпии, как и весь храм, в котором была установлена эта статуя, являлись действительно величественными сооружениями. По размерам они превосходили все существующие на тот момент храмы. Предания гласят, что весь храм, включая крышу был построен из мрамора, а 34 массивные колонны, окружающие его — из ракушечника. На его сооружение ушло больше 10 лет. Только потом решили пригласить знаменитого афинского скульптора Фидия для создания статуи Зевса. Тело громовержца было сделано из слоновой кости, накидка и посох, а также многие другие элементы — из чистого золота, его для создания статуи понадобилось больше 200 кг. В отделке были использованы эбеновое дерево и драгоценные камни.
Высота статуи вместе с постаментом составляла по разным данным от 12 до 17 метров. Современники писали, что люди рядом с ней выглядели ничтожными букашками, а один только глаз статуи Зевса был размером со средний кулак человека. Судьба статуи и храма сложилась не завидная. В 391 году н. э. римляне, после принятия христианства, закрыли греческие храмы. Император Феодосий I запретил даже приближаться к «идолищам поганым» под страхом смерти. После многочисленных войн и грабежей, последовавших за смертью Феодосия, от храма Зевса Олимпийского осталось только основание, некоторые колонны и скульптуры. Однако, византийский историк XI века Георгий Кедрин писал, что сама статуя была перевезена в Константинополь, где и сгорела во время пожара в 476 году.
Сегодня статуями и памятниками высотой даже 20 метров уже сложно кого-то удивить. К примеру памятник Ленину у входа в Волго-Донский канал в Волгограде имеет высоту 27 метров и это только сама скульптура, а общая высота памятника вместе с постаментом — 57 метров. Знаменитая скульптура «Родина-мать зовёт!» в том же Волгограде высотой 85 метров. Но самая большая статуя в мире, рядом с которой изваяние Зевса Олимпийского показалось бы просто игрушечным, находится в провинции Хэнань в Китае. Высота самой статуи — 128 метров, пьедестала — ещё 30 метров. Таким образом общая высота памятника — 153 метра. Это действительно очень много. Сейчас уже вряд ли удастся подсчитать во сколько обошлось грекам построить статую Зевса, но вот на Будду Весеннего Храма китайцы потратили $55 миллионов.
Храм Артемиды Эфесской (Эфес, Турция) — Собор Святого Петра (Ватикан)
Как и у многих монументов из списка чудес света Древнего мира, у храма Артемиды в Эфесе было сложная судьба. Первоначальная версия крупного храма была сооружена в середине VI века до нашей эры, но спустя 300 лет этот храм был сожжён Геростратом. Вскоре святилище восстановили, но уже в немного перестроенном виде, однако в III веке его разграбили готы. Дело завершили христиане. Спустя всего столетие они полностью разрушили храм в связяи с запретом языческих культов. Ширина храма Артемиды была 52 метрa, длина — 105 метров, высота колонн — 18 метров. Крышу храма поддерживали 127 колонн, установленные в восемь рядов. По преданию, каждая из этих колонн была даром одного из 127 царей.
На сегодняшний день Собор Святого Петра в Ватикане является самой большой церковью в мире, которая имеет общую площадь больше 20 тысяч квадратных метров. Для его сооружения потребовалось более 100 лет и усилия целых нескольких поколений выдающихся итальянских архитекторов. Вместимость самого собора — около 60 тысяч человек, плюс ещё 40 тысяч человек могут разместиться на площади. Основные работы по постройке Собора завершились в 1667 году, но его прекрасная сохранность, а так же тот факт, что он открыт и функционирует до сих пор, позволяют отнести его с современным сооружениям.
Мавзолей в Галикарнасе (Галикарнас, Турция) — Мавзолей Хо Ши Мина (Ханой, Вьетнам)
Величественный монумент, который, собственно и дал название всем подобным сооружениям в будущем. Надгробный памятник карийского правителя Мавсола, сооружён в середине IV века до н. э. по приказу его супруги Артемисии III в Галикарнасе, современном Бодруме (Турция). Убранство мавзолея включало три скульптурных фриза и по меньшей мере 330 статуй. Мавзолей простоял 19 веков. В XIII веке он рухнул от сильного землетрясения, а в 1522 г. остатки Мавзолея были разобраны рыцарями-иоаннитами на строительство крепости св. Петра.
В современном мире, как это ни странно, тоже сохраняется немало мавзолеев и усыпальниц. Для россиян и людей родившихся в Советском Союзе в этом вообще нет ничего удивительного. Тело Ленина вот уже многие десятилетия находится в мавзолее в самом центре Москвы. Но, как и в древнем мире, сегодняшние мавзолеи тоже совершенно различны по размерам и убранству. Одним из самых больших современных мавзолеев по праву считается усыпальница первого президента Северного Вьетнама Хо Ши Мина. Мавзолей квадратной формы имеет 21,6 м в высоту и 41,2 м в ширину. Перед ним расположена ступенчатая трибуна. Вокруг мавзолея разбит сад, где произрастает около 250 видов флоры из различных районов Вьетнама. Тело Хо Ши Мина находится в центральном зале в стеклянном гробу. Доступ в мавзолей обычно происходит ежедневно с 9 утра до полудня. Внутри строго запрещено фотографировать.
Колосс Родосский (Родос, Греция) — Статуя Свободы (Нью-Йорк, США)
Гигантская статуя древнегреческого Бога Солнца — Гелиоса, которая стояла в портовом городе Родосе, расположенном на одноимённом острове в Эгейском море, в Греции. Гелиос был не просто особо почитаемым божеством на этом острове — по легенде он был его создателем: не имея места, ему посвящённого, солнечный бог вынес остров на своих руках из морской глубины. Над созданием этого 36-метрового бронзового гиганта скульптор Харес трудился 12 лет. Статуя была изготовлена из глины, в основе её был металлический каркас, а сверху она была покрыта бронзовыми листами. Постамент, на котором стояла статуя был сделан из белого мрамора. Колосс простоял шестьдесят пять лет. В 222 или 226 г. до н. э. статую разрушило Родосское землетрясение. Как пишет Страбон, в его время «статуя лежала на земле, поверженная землетрясением и переломленная у коленей». Обломки колосса пролежали на земле больше тысячи лет, пока, наконец, они не были проданы арабами, захватившими в 977 году Родос, купцу, который, как рассказывается в одной из хроник, нагрузил ими 900 верблюдов.
На сегодняшний день Статуя Свободы является одной из самых известных и узнаваемых скульптур в мире. Подобно Родосскому Колоссу она тоже стоит в море, встречая всех пребывающих в порт Нью-Йорка. Её, в общем-то, так и называют: Новый Колосс. Высота статуи от земли до верхушки флага — 93 метра. Создали её во Франции как подарок к столетнему юбилею подписания Декларации Независимости в 1876 году.
Александрийский маяк (Александрия, Египет) — Бурдж-Халифа (Дубай, Арабские Эмираты)
Этот маяк был построен в III веке до н. э. на острове Фарос около египетского города Александрии для того, чтобы корабли могли благополучно миновать рифы на пути в александрийскую бухту. Ночью им помогало в этом отражение языков пламени, а днём — столб дыма. Маяк состоял из трёх мраморных башен, стоявших на основании из массивных каменных блоков. Первая часть башни была прямоугольной, в ней находились комнаты, в которых жили рабочие и солдаты. Над этой частью располагалась меньшая, восьмиугольная башня со спиральным пандусом, ведущим в верхнюю часть. Верхняя часть башни формой напоминала цилиндр, в котором горел огонь. Маяк простоял почти тысячу лет, но в 796 г. н. э. был сильно поврежден землетрясением. Впоследствии пришедшие в Египет арабы пытались восстановить его, и к XIV в. высота маяка составляла около 30 м. В конце XV века султан Кайт-Бей воздвиг на месте маяка крепость, которая стоит и сейчас.
На сегодняшний день Бурдж-Халифа является самым высоким рукотворным сооружением в мире. От земли до конца шпиля высота здания 828 метров. «Бурдж-Халифа» изначально планировался как самое высокое здание в мире. Когда небоскрёб ещё строился, его проектная высота держалась в тайне. Это было сделано на тот случай, если где-то будет спроектирован небоскрёб большей высоты — тогда в проект дубайской башни могли бы внести корректировки. Воздух внутри здания не только охлаждается, но и ароматизируется благодаря специальным мембранам. Этот аромат был создан специально для «Бурдж-Халифа». Ароматный и свежий воздух подается через специальные решетки в полу. Специально для «Бурдж-Халифа» была разработана особая марка бетона, который выдерживает температуру до +50 °C. Бетонную смесь укладывали только ночью, а в раствор добавляли лёд.
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