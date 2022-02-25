Семь чудес света против современных монументов

Все мы с детства знаем, что существует официальный список из Семи чудес света Древнего мира. Многие даже смогут без запинки назвать все из них. Безусловно, для своего времени это были мега-сооружения, равных которым ещё не знали. Но давай взглянем на них с нашей, современной точки зрения и сравним с теми монументами, которые сегодня есть в мире и кажутся нам совершенно обычными и привычными.









Пирамида Хеопса (Гиза, Египет) — Гостиница Рюгён (Пхеньян, Северная Корея)

Висячие сады Семирамиды (Вавилон — Ирак, Месопотамия) — Сад чудес в Дубае (Дубай, Арабские Эмираты)

Статуя Зевса в Олимпии (Олимпия, Греция) — Будда Весеннего Храма (провинция Хэнань, Китай)

Храм Артемиды Эфесской (Эфес, Турция) — Собор Святого Петра (Ватикан)

Мавзолей в Галикарнасе (Галикарнас, Турция) — Мавзолей Хо Ши Мина (Ханой, Вьетнам)

Колосс Родосский (Родос, Греция) — Статуя Свободы (Нью-Йорк, США)

Александрийский маяк (Александрия, Египет) — Бурдж-Халифа (Дубай, Арабские Эмираты)