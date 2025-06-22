Как быстро накачать грудную клетку

Мощная грудная клетка и широкие плечи – мечта почти каждого. Но когда дело доходит до упражнений, то редко кто получает результат сразу. Все дело в том, что с виду простые упражнений требуют внимание и навыков – одна ошибка, и результат уходит в воздух. Мы покажем наиболее эффективные упражнения – с помощью только них можно добиться прироста до 10 сантиметров обхвата за считанные месяцы.

Ошибки

Жим лежа

Отжимания на брусьях

Разводки

Жим штанги на наклонной скамье