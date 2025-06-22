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Как быстро накачать грудную клетку

Мощная грудная клетка и широкие плечи – мечта почти каждого. Но когда дело доходит до упражнений, то редко кто получает результат сразу. Все дело в том, что с виду простые упражнений требуют внимание и навыков – одна ошибка, и результат уходит в воздух. Мы покажем наиболее эффективные упражнения – с помощью только них можно добиться прироста до 10 сантиметров обхвата за считанные месяцы.

Как быстро накачать грудную клетку

Ошибки


Многие сетуют на то, что несмотря на постоянные нагрузки грудь не растет и не приобретает формы. Исключите основные ошибки и проблема уйдет сама собой. Не берите большие веса, пренебрегая техникой и не зацикливайтесь на одной и той же группе мышц — чередуйте упражнения.

Жим лежа


Да, то самое упражнение, которое так любят все новички. Жим штанги лежа относится к списку так называемых базовых упражнений, поскольку задействует одну из основных крупных мышц тела. Не гонитесь за большими весами и сосредоточьтесь на технике: опускайте штангу на счет 1-2, поднимайте на 4-6. Не забывайте о дыхании, не расслабляйте мышцы в нижней точке амплитуды. Пружинить штангу от груди — лишнее. Следите за тем, чтобы локти в верхней точке не распрямлялись до конца.

Отжимания на брусьях


Пренебрегать отжиманиями на брусья не стоит — это простое и очень действенное упражнение, задействующее нижнюю часть груди. Конечно, тут будут работать и трицепсы: чтобы грудь включалась в большей степени, выбирайте более широко расставленные брусья.

Разводки


Разведение рук с гантелями по праву считается чуть ли не лучшим упражнением, заставляющим работать верхнюю и среднюю часть грудной клетки. Можно выполнять разводки как на горизонтальной, так и приподнятой на несколько градусов скамье.
Следите за постановкой рук: локти не разгибаются до конца в нижней точке амплитуды, а кисти не соприкасаются в верхней.

Жим штанги на наклонной скамье


Упражнение практически в точности повторяет классический жим, однако, наклонная скамья акцентирует нагрузку на верхней части груди.

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