«Зови меня Марта»: история испанской порнозвезды в фотографиях

Фотограф Катя Репина, которая живет в Барселоне, познакомилась с испанской порноактрисой Мартой, когда она только начала сниматься в свои 23 года. В следующие два года знакомство девушек превратилось в дружбу, и фотограф вела интимную хронику профессиональной и личной жизни Марты. Этот фотопроект она назвала Llámame Marta («Зови меня Марта»).



Репина впервые столкнулась с миром порнографического закулисья, когда оказалась на крупном фестивале в Барселоне. Чем больше она читала о том, как делаются фильмы для взрослых, тем больше ее это интересовало. В итоге она обзавелась связями в этой индустрии и получила возможность посещать съемочные площадки как профессиональных, так и любительских порнофильмов. Поначалу ей было любопытно, какова теоретическая связь между порнографией и насилием по отношению к женщинам — эту тему муссировали психологи-феминисты уже не одно десятилетие. Когда Катя познакомилась с Мартой, эта абстрактная идея размылась и проявились нюансы истории каждой женщины, ее мотивов, ее удовольствий и трудностей.







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Бывший бойфренд Марты принял ее работу как часть ее жизни, но ему было тяжело справиться с этим. Он смотрел видео с ней и видел ее публикации и фотографии в социальных сетях.

Марта признается, что не стала бы встречаться с кем-то из порноиндустрии, но соглашается, что в этом есть некий парадокс.Марта сразу покорила Катю: в отличие от многих других актеров и актрис, которых фотограф встречала, посещая разные съемочные площадки, Марта относилась к ней тепло и искренне. Она была серьезной и честной, и, хотя Репина не планировала делать работу конкретно об актрисе, их сотрудничество развивалось естественным путем. Из всей ее работы на съемках порно, включая серию Into the Porn, по словам Кати, самым стоящим моментом было сближение с Мартой и съемка ее повседневной жизни. Во время создания проекта она оставалась ночевать у Марты дома, познакомилась с ее бойфрендом-сожителем и посещала семейные мероприятия и праздники у Марты.Марта говорит, что порнография никогда не была для нее табу. Она видела в порно возможности. На фото она снимается с Робом Дизелем.Фотограф поясняет, что Марта упрямая и волевая: Катя ожидала увидеть жертву обстоятельств и мизогинии, но обнаружила целеустремленную и сильную молодую женщину. Она вдумчивая и рациональная и хорошо контролирует многие аспекты своей жизни. При всей своей силе Марта в то же время мягкая и добросердечная. Иногда она казалась маленькой девочкой, когда они только познакомились. Марте неинтересно тусоваться и напиваться. В основном она любит проводить время со своей собакой и родными.Марта наносит макияж. Когда ей было 23 года, она решила попробовать себя в порноиндустрии. «Я поняла, что парни все время на меня пялятся. Если я могла заводить парней, не прикладывая никаких усилий, что произошло бы, если бы я приложила это усилие?»Хотя Марта остается в порноиндустрии и хотя фотограф по-прежнему гордится возможностью называть ее подругой , обе закончили свое сотрудничество в области фотографии. Фотопроект изначально был выпущен как часть более крупной мультимедийной работы, включающей домашние видеозаписи семьи актрис, но когда все это просочилось и попало на порнографический сайт вместе с фильмами, в которых снимается Марта, фотограф и актриса вместе приняли решение завершить проект. Видео удалили с сайта, хотя их все еще можно увидеть на частных просмотрах.Марта во время живого шоу. «Как актриса, я уточняю свои пределы. Я говорю: “Я делаю это, вот это и то. Если вам это не нравится, я — пас».Если говорить о фотографиях Марты, которые сделала Катя, согласие и контекст оказываются во главе угла . Чтобы защитить частную жизнь близких друзей и родственников Марты, фотограф обрезала кадры так, чтобы их лица не были видны, и запретила использовать видео онлайн. Тем не менее фотографии Репиной часто попадают на порносайты с искажающими подписями и мошенническими ссылками.Марта во время съемок.В последнее время фотограф не выносит никаких определенных суждений по поводу секс-индустрии в Испании. Она предпочитает говорить о порнографии как о зеркале зачастую возмутительного отношения к женщинам и к сексу в обществе. Есть люди, которые используют порно как оправдание насилия, хотя автор фотопроекта уверена, что прямой корреляции между этими двумя явлениями нет. Есть также женщины, как Марта, которые выбрали такую карьеру по собственной воле и сталкиваются с опасностью эксплуатации и иногда вынуждены с ней мириться, как оказалось в случае с украденными видеозаписями, но все равно твердо стоят на ногах.«Некоторые думают: “Она актриса, она трахается и получает настоящее удовольствие”. Нет, я работаю», — поясняет она. На фото Марта во время своей второй недели в мире порнографии После нескольких недель в порноиндустрии Марта поняла, что это не так хорошо оплачивается, как она сначала думала . Она подрабатывает, выступая в пип-шоу.Марта со своим бывшим парнем, украинским бодибилдером, с которым она жила год.Экс-бойфренд Марты помогает ей избавиться от лобковых волос.До того как Марта начала работать в индустрии, у нее не было партнера, но она хотела отношений. Будучи окруженной мужчинами на работе, она проводила большую часть времени в одиночестве. Марта работала в порно уже полгода, когда познакомилась со своим бывшим бойфрендом.Марта — не жертва обстоятельств: у нее нет маленьких детей и она не из нищих. Она выбрала порно добровольно.Когда Марта начала работать в порноиндустрии, она вынуждена была объяснить свой выбор родителям. Она говорит, что они никогда не поймут и не примут его, но все равно поддерживают ее. «Они любят меня, и они — самое замечательное, что у меня есть».«У меня всегда будет спортзал… Люди приходят и уходят, кроме родственников, нескольких друзей по жизни и спортзала, моего образа жизни». Когда Марта была моложе, она выигрывала женские соревнования по бодифитнесу. Она все еще регулярно тренируется, готовясь к соревнованиям, на которые надеется снова попасть, но считает, что пока еще не готова.Марта отделяет свой публичный образ порноактрисы от обычной девушки.Марта объясняет, что мир порнографии очень отличается от того, что она раньше представляла. «Мне приходится разделять (порно и личную жизнь), потому что я могу быть очень агрессивной или злобной во время съемок… но в личной жизни я — это я, я скромная, я не примадонна».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)