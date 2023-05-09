К чему привели гонки на колесницах в Римской империи: Скорость, слава и политика

Гонки на колесницах были любимым римским видом спорта и социально-политическим событием. На одном из ипподромов империи произошло одно из самых страшных массовых убийств в истории, повлёкших за собой тяжёлые последствия. О том, что же на самом деле стало причиной трагедии – далее в статье.
Для древних римлян не было ничего более сенсационного, чем гонки на колесницах. Большие арены, расположенные в крупных имперских городах, были местами ярких зрелищ, организованных императорами, чтобы повысить свою популярность и престиж среди народа. Погонщики колесниц буквально притягивали и гипнотизировали зрителей демонстрацией смелого мужества, умелого управления лошадьми и тактической изобретательности, когда они стремились к победе с помощью сочетания скорости, силы и риска.
Зрелищные гонки на колесницах. \ Фото: wordpress.com.
Счастливый победитель мог превратиться в суперзвезду, завоевав славу и немалое состояние. Но грандиозные ипподромы были не просто спортивными аренами. Самые известные из них, Большой цирк в Риме и Ипподром в Константинополе, были общественными и политическими сердцами двух имперских столиц. Это были места, где простые люди имели редкую возможность увидеть своего императора и, что более важно, вступить в дискуссию с ним. В VI веке в Константинополе одна из таких дискуссий привела к конфликту, повлёкшему за собой ужасную резню, известную как бунт Ника.
1. Гонки на колесницах: Эволюция
Гонки на колесницах на ипподроме, Александр фон Вагнер, 1882 год. \ Фото: pinterest.fr.
Первая колесница появилась в бронзовом веке как средство ведения войны. Лёгкие и маневренные, они были самым мощным подразделением в армиях древних империй, таких как Египет, Ассирия или Персия. Греки, а позже и римляне, не использовали колесницы в бою, полагаясь вместо этого на пехоту. Однако колесницы сохранили особое место в их культуре. Боги мчали по небу огненные колесницы, в то время как земные правители и первосвященники использовали их в религиозных и триумфальных процессиях. В итоге, эти внушительные транспортные средства завоевали популярность на спортивных мероприятиях.
Для древних греков гонки на колесницах были важной частью Олимпийских игр. Колесницы на двух лошадях (бига) и четырёх лошадях (квадрига), ведомые колесничими-любителями, мчались по ипподрому, и в одной гонке участвовало до шестидесяти колесниц. Это делало гонки на колесницах опасными. В одном из документально подтверждённых событий сообщалось о крушении до сорока колесниц. Сам термин для крушения – науфрагия (кораблекрушение) напоминает об опасностях и ужасах этого вида спорта. Позже гонки на колесницах появились в Италии, где они были приняты этрусками примерно в VI веке до нашей эры. Римляне, разделявшие этрусскую потребность в скорости, превратили гонки на колесницах в массовое зрелище.
Фрагмент: Саркофаг с изображением гонок на колесницах, ок. 130-192 гг. н. э. \ Фото: ancientrome.ru.
В императорском Риме гонки стали профессиональным видом спорта, а звёздные наездники и команды финансировались частными владельцами и муниципалитетами. Большинство спортсменов были рабами, которые могли заработать свою свободу, славу и состояние, выиграв в гонках. Все колесничие принадлежали к одной из четырёх основных цирковых фракций: Синие, Зелёные, Белые и Красные (названные в честь цветов, которые носили как спортсмены, так и болельщики). Как и у современных профессиональных футбольных команд, у фракций были орды фанатичных последователей, включая самого императора. Колесничие могли менять фракции, но фанаты - нет. Плиний младший, писавший в первом веке нашей эры, критиковал эту пристрастность и одержимость римлян играми. Важность гонок на колесницах в Римской империи ещё больше подчёркивалась грандиозными аренами, на которых проходили игры.
2. Спортивные арены
Большой цирк в Риме, Вивиано Кодацци и Доменико Гарджуло, ок. 1638 г. \ Фото: museodelprado.es.
Из-за огромной популярности этого вида спорта ипподром (названный цирком из-за его овальной или круглой формы) можно было найти во всех крупных городах, разбросанных по всей Римской империи. Самым большим и важным из них был Большой цирк в Риме. Первоначально это была просто плоская песчаная дорожка, но постепенно она превратилась в грандиозное здание в стиле стадиона с центральным разделителем (spina) и множеством сопутствующих конструкций, а также двухъярусной платформой для сидения. Большой цирк был самым большим и самым дорогим зданием в столице. На пике своего развития, в I веке н. э., он мог вместить не менее ста пятидесяти тысяч зрителей (для сравнения, максимальная вместимость Колизея составляла пятьдесят тысяч зрителей).
Обелиск Феодосия, 390 год н. э. \ Фото: wattpad.com.
И Большой цирк, и Ипподром были более чем грандиозными спортивными сооружениями.
Будучи крупнейшими зданиями в столице, они были огромным источником занятости, нанимая спортсменов, менеджеров, тренеров лошадей, музыкантов, акробатов, уборщиков для песка и продавцов. Более того, эти великолепные стадионы были центрами общественной и политической жизни городов. Там люди могли общаться со своим императором и хорошим местом для правителя, чтобы укрепить свою позицию.
Грандиозные арены были высшими символами имперской власти. Помимо памятников колесничим и их лошадям, спина была заполнена статуями богов, героев и императоров. Большой цирк и Ипподром украшали величественные древние обелиски, привезённые из далекого Египта. В Константинополе тщательно подобранные произведения искусства, такие как Ромул и Рем с волчицей и Змеиная колонна из Дельф, подчёркивали главный статус города.
Большой Цирк (Циркус Максимус) в Риме, реконструкция. \ Фото: twitter.com.
Второй важной спортивной ареной в империи был Ипподром в Константинополе. Построенный императором Септимием Севером в III веке нашей эры (когда город был известен как Византия), он получил свою окончательную форму сто лет спустя, при Константине Великом. Следуя обычной прямоугольной форме, с овальным концом, Ипподром был самым большим зданием в Константинополе и вторым по величине стадионом после Большого цирка. В нём могли разместиться от тридцати до шестидесяти тысяч человек.
3. День на скачках
Деталь мозаики, изображающая скачки в Большом цирке. \ Фото: visitmuseum.gencat.cat.
Первоначально гонки на колесницах проводились только на религиозных праздниках, но начиная с поздней республики они стали проводиться и в нерабочие дни. В таких случаях игры спонсировались видными римскими сановниками, включая самого императора. В отличие от современных спортивных мероприятий, вход на зрелище был бесплатным для простых людей и бедных. У элиты были места получше, но все слои общества - рабы и аристократы, мужчины и женщины собирались в одном месте, чтобы насладиться зрелищем.
Воистину, это было яркое и захватывающее дух зрелище. Самое пышное из всех мероприятий – императорские игры, проходившие в столице, включали в себя до двадцати четырёх гонок на колесницах в день. За один день пробегало больше тысячи лошадей.
Гонка на колесницах, Ульпиано Чеки. \ Фото: pixels.com.
Лёгкая деревянная колесница, запряжённая четырьмя лошадьми и управляемая человеком, привязанным за пояс к поводьям и управляемым своим весом, представляла собой захватывающее зрелище. Колесничий должен был бы пройти семь кругов, огибая повороты на опасно высоких скоростях, избегая других колесниц и постоянно присутствующей опасности аварии, увечий, а часто и смерти. Неудивительно, что гонки на колесницах создавали безумную атмосферу острых ощущений и волнения.
Гонки на колесницах. \ Фото: google.com.
Гонки на колесницах были видом спорта, в котором участвовали как спортсмены, так и зрители. Во время скачек огромная толпа ревела на колесничих, что создавало какофонию, буквально сводящую с ума. Выбежать на поле, чтобы прервать игру, звучит довольно банально по сравнению с тем, чтобы выбросить на трассу усыпанные гвоздями таблички с проклятиями в попытке вывести из строя соперников своих чемпионов. Грязные трюки поощрялись одержимостью и азартом как со стороны спортсменов, так и со зрителей, которые могли выиграть или проиграть внушительное состояние, делая ставки на своих фаворитов.
4. Колесничие: Суперзвёзды древнего мира
Мозаика с изображением возничего, принадлежащего белым, первая половина 3-го века н. э. \ Фото: museonazionaleromano.beniculturali.it.
Гонки на колесницах были чрезвычайно опасным видом спорта. Древние источники наполнены записями о знаменитых гонщиках, павших на трассе во время шоу. Даже за пределами поля саботаж был обычным делом. Однако, если вознице посчастливилось выиграть, он мог получить приличную сумму денег. Если возничий пережил много гонок, он становился древней суперзвездой, соперничающей с сенаторами в богатстве, и живым богом, вдохновляющим легионы его поклонников.
Аппулей Диокл. \ Фото: linkiesta.it.
Величайшим колесничим древнего мира и самым богатым спортсменом когда-либо был Гай Аппулей Диокл, живший во втором веке нашей эры. Диокл выиграл 1462 из 4257 гонок и, что более важно, вышел на пенсию в добром здравии, что было редкостью в этом опасном виде спорта. Когда он ушёл в отставку, общий выигрыш Диокла составил почти тридцать шесть миллионов сестерциев, сумму, достаточную для того, чтобы прокормить весь город Рим в течение года или заплатить римской армии в разгар её расцвета в течение пятой части года (неофициальная оценка сегодня эквивалентна пятнадцати миллиардам долларов). Неудивительно, что его слава опозорила популярность императора. Флавий Скорп (Скорпиус) был ещё одним знаменитым колесничим, чья блестящая карьера из 2 048 побед была прервана катастрофой, когда ему было всего двадцать шесть лет.
Памятник Порфирию, воздвигнутый фракцией Зелёных на Ипподроме, 6 век н. э. \ Фото: thehistoryofbyzantium.com.
Самые знаменитые колесничие были удостоены памятников, воздвигнутых на хребте после их смерти. Этого не было в случае с Порфирием, возничим, который участвовал в гонках в VI веке н. э. Порфирий продолжал участвовать в гонках в свои шестьдесят лет и является единственным известным колесничим, которому при жизни был воздан памятник. В его честь на ипподроме было воздвигнуто семь памятников. Порфирий также является единственным известным возничим, который участвовал в гонках за противоположные цирковые фракции (Синие и Зелёные) в один и тот же день и победил в обоих случаях. Его слава и популярность были так велики, что обе фракции чтили его памятниками.
5. Восстание Ника
Панно, на котором изображён возничий с всадниками, одетыми в цвета цирковых фракций, начало 4-го века н. э. \ Фото: afsb.org.
В начале II века нашей эры поэт Ювенал оплакивал то, как внимание римского народа было легко отвлечено от важных дел «хлебом и зрелищами». Это звучит знакомо, поскольку современные спортивные арены также служат источником отвлечения внимания. Но для многих древних римлян гонки на колесницах были неотъемлемой частью политической жизни. Люди могли использовать редкое публичное появление императора, чтобы выразить своё мнение или попросить уступок у правителя. Для императора день на скачках был возможностью продемонстрировать свою благосклонность и повысить популярность, а также хорошим местом для оценки общественного мнения.
Политическое измерение гонок на колесницах ещё больше возросло в поздней империи, поскольку императоры проводили большую часть времени в своей новой столице, Константинополе. Ипподром был напрямую соединён с Большим дворцом, и правитель руководил скачками из специально спроектированной частной ложи (кафизма).
Мозаика с изображением императора Юстиниана и его свиты, 6 век н. э. \ Фото: pinterest.ru.
Политическая роль цирковых фракций также возросла, когда люди скандировали свои требования во время соревнований, в то время как соперничество сине-зелёных часто могло перерасти в бандитскую войну и уличное насилие. Один из таких инцидентов привёл к худшим массовым убийствам в истории гонок на колесницах, известных как бунт Ника.
13 января 532 года толпа, собравшаяся на Ипподроме, обратилась к императору Юстиниану с просьбой проявить милосердие к членам фракций, приговорённым к смертной казни за их преступления во время предыдущего бунта. Когда император остался равнодушным к их крикам, и Синие, и Зелёные начали кричать: «Ника! Ника!» («Победи!» или «Победа!»).
Обычно это было приветствие, адресованное вознице, но теперь оно превратилось в боевой клич против императора. Последовало пять дней насилия и грабежей, пока город горел. Осаждённый во дворце, Юстиниан попытался урезонить народ и потерпел неудачу. Что ещё хуже, некоторые сенаторы, которые не любили императора, воспользовались хаосом, чтобы установить своего кандидата на трон.
По словам Прокопия, ситуация была настолько отчаянной, что Юстиниан планировал бежать из города, но его отговорила жена, императрица Феодора. Наконец, его генералы разработали план восстановления порядка и установления контроля над городом. Осмелев, Юстиниан послал на Ипподром свои войска, которые быстро расправились с собравшейся толпой, оставив на полу арены до тридцати тысяч человек, как Зелёных, так и Синих. Отныне Синие и Зелёные сохранят только церемониальную роль.
6. Влияние гонок на колесницах
Сцена из фильма Бен-Гур, 1959 год. \ Фото: m.newspim.com.
Бунт «Ника» сокрушил власть цирковых фракций. Столетие спустя популярность этого вида спорта снизилась. Занятые персидскими, а затем арабскими захватчиками, императоры находили всё более трудным финансировать игры на ипподроме. Публичные мероприятия, включая казни и фестивали (и даже рыцарские турниры в западном стиле в XII веке), продолжались до 1204 года, когда город был разграблен во время Четвёртого крестового похода. Завоеватели разграбили город, в том числе и хвалёные памятники Ипподрома. Позолоченная бронзовая квадрига, которая когда-то венчала монументальный вход на большую арену Константинополя, была доставлена в Венецию, где её можно увидеть сегодня в базилике Сан-Марко.
Лошади Святого Марка, также известные как Триумфальная квадрига, 2-й или 3-й век нашей эры. \ Фото: yandex.ua.
Гонки на колесницах были видом спорта, не похожим ни на какой другой в римском мире. Это было захватывающее зрелище, которое привлекало все социальные классы, от рабов до самого императора. Большие арены, такие как Большой цирк или Ипподром, были центрами общественной жизни и источниками удовольствия для людей, которые горячо поддерживали свои любимые фракции. Опытные колесничие преодолевали множество опасностей, и в случае успеха они могли превратиться в суперзвёзд, соперничающих со славой императора. Но гонки на колесницах были не просто спортом. Они играли важную роль в политической жизни империи, предоставляя ему редкую возможность общаться со своим народом. Гонки также служили источником отвлечения внимания, предотвращая потенциальные беспорядки. По иронии судьбы, это была одна из игр, которая вызвала худший бунт в истории империи и положила конец гонкам на колесницах.
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