К чему привели гонки на колесницах в Римской империи: Скорость, слава и политика







Зрелищные гонки на колесницах. \ Фото: wordpress.com.

1. Гонки на колесницах: Эволюция

Гонки на колесницах на ипподроме, Александр фон Вагнер, 1882 год. \ Фото: pinterest.fr.

Фрагмент: Саркофаг с изображением гонок на колесницах, ок. 130-192 гг. н. э. \ Фото: ancientrome.ru.

2. Спортивные арены

Большой цирк в Риме, Вивиано Кодацци и Доменико Гарджуло, ок. 1638 г. \ Фото: museodelprado.es.

Обелиск Феодосия, 390 год н. э. \ Фото: wattpad.com.

Большой Цирк (Циркус Максимус) в Риме, реконструкция. \ Фото: twitter.com.

3. День на скачках

Деталь мозаики, изображающая скачки в Большом цирке. \ Фото: visitmuseum.gencat.cat.

Гонка на колесницах, Ульпиано Чеки. \ Фото: pixels.com.

Гонки на колесницах. \ Фото: google.com.

4. Колесничие: Суперзвёзды древнего мира

Мозаика с изображением возничего, принадлежащего белым, первая половина 3-го века н. э. \ Фото: museonazionaleromano.beniculturali.it.

Аппулей Диокл. \ Фото: linkiesta.it.

Памятник Порфирию, воздвигнутый фракцией Зелёных на Ипподроме, 6 век н. э. \ Фото: thehistoryofbyzantium.com.

5. Восстание Ника

Панно, на котором изображён возничий с всадниками, одетыми в цвета цирковых фракций, начало 4-го века н. э. \ Фото: afsb.org.

Мозаика с изображением императора Юстиниана и его свиты, 6 век н. э. \ Фото: pinterest.ru.

6. Влияние гонок на колесницах

Сцена из фильма Бен-Гур, 1959 год. \ Фото: m.newspim.com.

Лошади Святого Марка, также известные как Триумфальная квадрига, 2-й или 3-й век нашей эры. \ Фото: yandex.ua.