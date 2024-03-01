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Бюджетные парники-тоннели для рекордных урожаев клубники

Защитят от сильного ветра, дождя, вредителей и иных напастей! Хитро собранные парники-тоннели не только практичные, но ещё и бюджетные.
Плёнку удобно поднимать одним движением и проветривать кусты.  При этом натяжение и фиксация надёжны. Такие самодельные парники прослужат не один год!


Парник-тоннель для клубники



Он строится уже поверх высаженных кустов клубники под чёрным укрывным материалом. Конечно, перед этим следует провести все подготовительные работы, в том числе внесение удобрений и обработка от вредителей.


Торцы парника



Дуги сделаны из арматуры из стекловолокна. Сверху надевается шланг (можно старый, от капельного полива). По бокам арматура выступает на 15-20 см , чтобы её можно было заглубить в землю. С обоих торцов в землю забивается колышек под углом.



Натягивается и фиксируется шпагат. Это нужно для надёжного крепления плёнки с торцов парника.


Укрытие парника



Такие дуги ставятся на одинаковом расстоянии (1—2 м) на протяжении всей грядки. Сверху укрываются плёнкой.



С торцов плёнка собирается, натягивается и фиксируется узлом с помощью шпагата. После этого привязывается к кольям.



На арматуру дополнительно накручивается проволока. Из неё делается кольцо. Это нужно сделать с обеих сторон.



Шнур продевается в кольцо с одной стороны, завязывается. Затем натягивается до кольца с противоположной стороны, снова затягивается и возвращается к первому кольцу.



Таким образом, плёнка перетянута с обеих сторон от арматуры. Делается это довольно быстро.



Такие нехитрые манипуляции нужны для того, чтобы плёнку было удобно приподнимать, проветривать парник и ухаживать за кустами клубники! А затем с такой же лёгкостью плёнку можно опустить на место — она будет прочно зафиксирована.



Простая конструкция, но каков результат! Плёнка надёжно зафиксирована на дугах. Её легко поднимать. Кусты клубники полностью защищены! Удобные и практичные парники-тоннели своими руками.
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Клубникапарник

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