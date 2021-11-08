Применение меламиноой губки в быту

Некоторые домохозяйки ломают голову над тем, как сократить время, которое уходит на уборку в доме. В этом далеко не легком деле помощницей может стать меламиновая губка. С ее помощью возможно с легкостью вымыть посуду, стремительно и результативно устранить появившуюся накипь, жирные и подгоревшие фрагменты еды.
Помимо этого меламиновая губка отлично управится с коррозией, она будто ластик избавляется посуду от грязи. Меламиновая губка идеально впитывает жидкость, при присутствии на губке небольшого количества чистящего средства образуется обильная пена.
Что такое меламиновая губка
Такой волшебный вспомогательный предмет производится из стопроцентного меламина, бледных кристаллов, слаборастворимых в жидкости. Производят меламин довольно легким способом сочетания цианурхлорида и аммиака при температуре около ста градусов. Также ученые способны приготовить меламин сочетанием разогретого до нужной температуры гуанидина и процесса образования молекул цианамида. В промышленной индустрии используется две ключевых методики образования меламина, которыми являются пиролиз мочевины и синтез из дициандиамида. Меламиновая губка содержит сто процентов меламина, что дает возможность образованию внушительного количества меламиновой пены, ее следует ликвидировать с помощью незапятнанной сухой тряпкой.
Где купить меламиновую губку
Меламиновые губки продаются практически в каждом супермаркете либо в специализированных хозяйственных магазинах. Также вы можете приобрести эту чудо-губку, сделав заказ на китайских сайтах.
Для чего нужна меламиновая губка
Если доверять откликам юзеров и рекомендациям изготовителей, то губка из меламина является самым буквально всепригодным вычищающим средством, которое абсолютно не боится никаких видов загрязнения. Из числа наиболее известных и более встречаемых в домашнем обиходе относятся:
- жир либо копоть на посуде и мебели;
- духовая печь, микроволновая печь, холодильная камера, вытяжка и прочий кухонный инвентарь;
- налет и известь на приборах ванной комнаты;
- напольные и настенные покрытия;
- стеклянные и зеркальные поверхности;
- салон автомобиля и мягкая мебель;
- загрязнения красящими средствами любых поверхностей;
- ткани, одежда, обувь и прочее.
Вред меламиновой губки
Вам уже известно, что основой меламиновой губки является меламин, который отличается высокой токсичностью и способен побудить всевозможные недуги. Однако, некоторые специалисты уверяют, что губка вполне безопасна, если соблюдать все важные пункты для ее использования. Не стоит бояться наступления аллергии, если вы просто прикасаетесь к ней обнаженными руками. Попадание жидкости из губки в область рта не представляет никакой опасности для организма человека. Но проникновение меламина во внутрь человеческого организма способно нанести значительный вред. Дело в том, что молекулы меламина могу осесть в районе почек, вследствие чего есть возможность сформировать мочекаменное заболевание. Для того чтобы исключить возникновение различного рода проблем, не нужно применять ее в целях повседневного мытья посуды и столовых приборов. Общеизвестно, что меламин сохраняет собственные частички на каждой обработанной поверхности. Ни что так не опасно, как попадание частиц меламина на поверхность посуды, поэтому крайне не рекомендуется мыть посуду подобной губкой. Однако, для очищения кастрюль вы сможете время от времени прибегать к ее использованию. Важно знать, что после такой процедуры нужно тщательно промыть ее. Меламиновую губку нужно хранить в строго отдаленных местах от детей и домашних животных.
Основные качества меламиновой губки
Достоинства меламиновой губки
Основными качества меламиновой губки являются:
- Качественная очистка. Губка свободно ликвидирует все без исключения типы загрязнений. Не шкрябает поверхность. Одной губки вам хватит для очищения 10 кв/м поверхностей.
- Отлично впитывает жидкость. Идеально функционирует в любом состоянии.
- Образование пены. Губка способна удерживать податливую грязь. Для того чтобы не испортить меламиновую губку важно знать, что споласкивать ее не стоит.
Недостатки меламиновой губки
- Меламиновая губка неспособна с первого раза побороть сильнейшие жировые загрязнения.
- Стремительно может потерять форму, по этой причине специалисты рекомендуют делить губку на несколько частей.
Противопоказания к использованию меламиновой губки
- Меламиновая губка даже уже с увлажненной структурой является довольно жесткой, ее влияние на поверхность возможно сопоставить с обработкой наждачной бумагой. Следовательно, стоит быть крайне осторожным в применении ее по отношению к непрочным покрытиям и предметам. Несмотря на то, что рекламные объявления дают обещания, что губка не оставит оттисков и не поцарапает поверхность, люди, использовавшие данное средства не согласны с таким высказыванием. Например, при ее использовании на обоях, в районе электрического выключателя, образуется осветленное пятно.
- Меламиновая губка не имеет запаха, и все же для осторожности предпочтительно выполнять работу в домашних перчатках. В ходе применения она имеет возможность раскрашиваться, и средство предохранения способно уберечь ваши ручки от мелких шлифующих элементов.
- Категорически воспрещается какое-либо взаимодействие с посудой для питания и с едой. Всемирная организация здравоохранения утвердила незначительный уровень содержания токсичных ферментов, в то же время засвидетельствовала существование риска, в случае его большого скопления в еде.
Как пользоваться меламиновой губкой — инструкция
Для того чтобы прибегнуть к использованию меламиновой губки не потребуется практически никаких специальных условий. На момент наиблежайшей задуманной увлажненной уборки жилья, попытайтесь использовать ее взамен обычной домашней мочалки. В случае если вы колеблетесь и не понимаете, как использовать меламиновую губку в практике, работайте согласно дальнейшей инструкции:
- Вытащите меламиновую губку из персональной упаковки, при надобности (в случае если брусок очень крупный и не подходит в применение) отрежьте кусок подходящего масштаба, при помощи какого-либо режущего инструмента.
- Намочите губку водой и сожмите (выкручивать губку нельзя) для того, чтобы освободить ее от излишней воды.
- К уборке губкой не стоит добавлять какие-либо химические вещества.
- Немного надавите на губку, затем протрите грязную плоскость увлажненной меламиновой губкой. Её использование возможно в различных направленностях, при плоской и угловой поверхности.
Видео-урок по использованию меламиновой губки
Предлагаем вам взглянуть на видеозапись, которая расскажет, что такое меламиновая губка и как ей пользоваться в домашних условиях.
Отзывы о меламиновой губке
«Опробовала меламиновую губку, чудес не ожидала, однако губка бесспорно весьма хорошо управляется со въевшимися загрязнениями. Изумительно ликвидирует известняковый налет с сантехнической мебели. Также возможно очистить зеркала без добавления специального чистящего средства, правда, чернила со стола оттереть не удалось, возможно, потому что необходимо было дольше чистить.» Марина.
«Накануне дочка неожиданно исписала стены фломастером, была без присмотра некоторое время. Ранее та же ситуация произошла с дверьми и мебелью. Особо не ругаю ее, потому что все детишки этим увлеченно занимаются. Долгое время думала, как же все почистить, и вот, наткнулась на информацию о меламиновой губке, приобрела сразу несколько штук. Уже два месяца пользуюсь и не могу сказать, что я недовольна результатом.» Кристина.
«Купила набор меламиновых губок, честно говоря, ожидала большего. Конечно, обои и мебель от ручек и фломастеров они очистили, но противень и духовку в целом, к сожалению, не осилили.» Ольга.
«И у меня есть такие губки. Использую практически во всем, кроме мытья посуды. Кухонный фартук почистила без особых усилий, со столешницей все получилось аналогично. Подоконники будто отбелила. В общем, я в полном восторге от чудо-губки, всем рекомендую.» Марина.
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