10 увлекательных фактов о Пизанской башне, которая так и норовит упасть

Пизанская башня не одно столетие вызывает повышенный интерес, собирая у своего подножия миллионы любопытствующих со всего мира. Туристы прибывают толпами, чтобы собственными глазами увидеть культовое сооружение и, конечно же, сфотографироваться так, чтобы создавалась иллюзия, будто каждый из них пытается поддержать «падающую» башню. Тем, кто мечтает открыть для себя более чем 800-летнюю историю легендарного памятника архитектуры, предлагаем ознакомиться с 10 увлекательными фактами, раскрывающими ее основные тайны.
1. Долгострой длиною более чем в 200 лет
Пизанская башня – один из самых узнаваемых символов Италии. | Фото: discovertuscany.com.
В X веке еще не было объединенного государства под названием Италия. В те времена существовали преимущественно города-державы, среди которых и была Пиза. Ее расцвет начался после того, как нормандский завоеватель Роберт Гвискар изгнал из этих земель византийцев, захватив несметные сокровища. После этих знаменательных событий правители, пытаясь создать культурно-экономический центр, начали строительство знаковых объектов, среди которых и была Пизанская башня.
Понадобилось более 200 лет, чтобы восьмиэтажную колокольню все-таки достроили (Пиза, Италия).
В 1174 г. начали возводить восьмиэтажную колокольню с помпезными колоннадами, которые состоят из 207 мраморных колонн. К сожалению, ошибка в проектировании, частые военные походы, политические распри заставляли приостанавливать строительство, которое длилось вплоть до 1399 г. Из-за такого длительного срока поменялось несколько поколений архитекторов, инженеров и рабочих, участвовавших в процессе возведения будущего памятника архитектуры.
Драматический наклон Пизанской башни принес ей мировую славу (вид снизу). | Фото: discovertuscany.com.
Интересный факт: Видимый изъян башни, принесший ей мировую славу, начал проявляться еще в период строительства. Изначально явный наклон объекта стал причиной остановки работ, для того чтобы провести укрепительные мероприятия. Но они не исправили ситуацию. Крен башни с севера неожиданно поменял направление на юг.
2. Пизанская башня входит в архитектурный ансамбль средневекового комплекса
Величественный архитектурный ансамбль был построен из романского мрамора (Piazza dei Miracoli). | Фото: worldartdalia.blogspot.com.
Пизанский собор Успения Пресвятой Девы Марии, баптистерий и колокольня расположены на «Площади чудес», построенной в честь победы над византийцами.
Изящная колокольня стала последним объектом, который возводили на Piazza dei Miracoli («Площади Чудес») для увековечения победы. В 1064 г. был заложен первый камень в строительство самой площади и Пизанского собора Успения Пресвятой Девы Марии (Duomo di Santa Maria Assunta). Величественный архитектурный ансамбль, созданный из романского мрамора, помимо собора и площади, включает в себя купольный баптистерий, закрытое кладбище и кампанилу (колокольню), которая стала самым известным сооружением комплекса из-за своей драматичной архитектуре.
3. Звон колоколов в полдень
Услышать божественное звучание колоколов можно и сейчас, нужно только оказаться на «Площади чудес» в полдень (Пиза, Италия).
Поскольку Пизанская башня — это все-таки колокольня, на ее верхнем этаже, к которому ведет 251 ступень, установлено 7 колоколов. Каждый из них настроен на определенную ноту, чтобы создать восхитительный перелив звучания. Стоит отметить, что первый колокол был создан задолго до окончания строительства башни – в XIII веке.
У каждого колокола на Пизанской башне есть свое имя (Колокол Ассунта и Паскуареккия).
А вот самым большим вплоть до 1735 г. считался колокол известного мастера Джованни Пьетро, который весил более 3,5 тонн. В тот период его для военных нужд переплавили и больше не восстанавливали. В настоящее время нет и колокола под названием Даль Поцо, который пострадал во время Второй мировой войны. В послевоенный период его восстановили, но возвращать на место не стали, заменив на точную копию. Сам же Даль Поцо хранится в местном музее.
4. Башня без крыши
Благодаря отсутствию крыши появилась возможность обустроить головокружительную смотровую площадку.
Все, кому удалось подняться на верхний этаж колокольни, могли наблюдать умопомрачительной красоты картину. Имеются предположения, что зодчие, которые заканчивали строительство, не смогли выровнять наклон звонницы, поэтому решили крышу не устанавливать.
5. Пизанская башня начала «падать» более 800 лет назад
Наклон башни был заметен невооруженным глазом еще со времен строительства (Пизанская башня 1890-1900 г.). | Фото: mymodernmet.com.
Многие предполагают, что Пизанская башня кренится из-за почтенного возраста. Однако на самом деле башня начала наклоняться еще в 1178 году, когда было построено всего лишь три этажа. К такому изъяну привела ошибка в месте выбора строительства, ведь ее решили устанавливать на глинисто-песчаной почве, которая никак не могла удержать 14-тонную конструкцию.
Ежегодно угол наклона становился все больше, что вынуждало проводить укрепительные работы. | Фото: subscribe.ru.
Пример того, как увеличивался наклон здания во время строительства. | Фото: italiatut.com.
Несмотря на то, что архитекторы башни попытались исправить ситуацию, вплоть до создания более низких этажей с одной стороны (чтобы зрительно исправить наклон), но это не сработало. Согласно информации на веб-сайте Пизанской башни: «В течение последних 800 лет стало ясно, что 55-метровая башня фактически «падала» со скоростью от одного до двух миллиметров в год».
6. Галилео Галилей на башне проводил свои физические опыты
Иллюстрация к фольклорной легенде об экспериментах Галилео Галилея, который опровергнул теорию Аристотеля о свободном падении тел. | Фото: fineartamerica.com.
Известнейший уроженец Пизы – великий ученый Галилео Галилей экспериментировал с гравитацией, поднимаясь на вершину башни. Как гласит легенда, неугомонный экспериментатор бросал два пушечных ядра одинакового размера, но разной массы, чтобы определить их скорость приземления. Ученый муж исследовал старую мудрость о том, что более тяжелые предметы падают быстрее (по теории Аристотеля). Доподлинно не известно, проводил ли Галилей опыты, но физики уже давно определились со скоростью свободного падения тел.
7. Как «падающей» башне удалось устоять во время землетрясений
Несмотря на угрожающий наклон строения Пизанская башня пережила 4 мощных землетрясения. | Фото: topvoyager.com.
Учитывая почтенный возраст Пизанской башни не удивительно, что ей пришлось пережить немало катаклизмов, начиная с чрезвычайных ситуаций природного характера и заканчивая разрушительными войнами. Как ни странно это звучит, но высокая колокольня, построенная на нестабильной поверхности со значительным креном конструкции, все же умудрилась устоять даже в период мощных землетрясений (зафиксировано 4 события).
Ученые выяснили, что динамическое взаимодействие нестабильной почвенной структуры и жесткой конструкции башни позволили ей устоять во время землетрясений. | Фото: popmech.ru.
По сведения редакции Novate.ru, именно подвижность глины и песка стала залогом небывалой устойчивости башни. Джордж Милонакис – ученый, принимавший участие в исследовании легендарной достопримечательности, сказал: «По иронии судьбы, та же самая почва, которая вызвала наклон и поставила Башню на грань обрушения, может считаться основным плюсом, помогающим пережить сейсмическую активность земной коры».
8. Как Пизанскую башню «выпрямляли»
Специалистам удалось стабилизировать строение мировой культуры.
Уже к началу XX века угол наклона составлял 4 градуса, при этом очень стремительно увеличивался. Когда цифра добежала до 10 градусов и возрос риск падения, начались активные спасательные работы. В 1930-х гг., например, для стабилизации конструкции в фундамент залили специальный состав жидкого цемента, который хоть сделал опору водонепроницаемой, но еще более утяжелил конструкцию, чем и увеличил угол крена.
Установка противовесов у основания башни. | Фото: jj-tours.ru.
Ученые, исследователи, архитекторы и строители на протяжении десятков лет пытались найти действенные способы стабилизации башни, экспериментируя и рассчитывая возможные варианты. Уже в 90-х было решено установить стальные кольца и противовесы, которые помогли не только остановить проседание, но и немного выровнять строение.
9. Туристы со всего мира устраивают фотосессии, в которых они пытаются поддержать «падающую башню»
Туристы отправляются в Пизу лишь затем, чтобы пополнить свою коллекцию экстравагантных снимков.
Веселые развлечения для миллионов туристов.
В нашем мире сохранилось немало удивительных строений, к которым не иссякает поток туристов. И если бы Пизанская башня не норовила упасть, то вряд ли она пользовалась повышенным спросом среди путешествующих. А тут и своими глазами можно увидеть мировую достопримечательность, и устроить запоминающуюся фотосессию, чтобы сразить знакомых. Какие только позы не принимают любители уникальных снимков, пытаясь поддержать «падающую» башню.
10. В мире имеются и другие «Падающие» башни, которые также вызывают интерес
Невьянская наклонная башня в Свердловской области и Башня Сююмбике в Казани (Россия).
Падающая башня Зуурхузен (Suurhusen) в Германии. | Фото: discovertuscany.com.
Феномен «падающих» строений коснулся не только Пизанской башни, в некоторых городах мира имеются такие же нестандартные достопримечательности. В Германии, например, находится собственная Падающая башня Суурхузен, в Зомбковице-Сленске (Польша) также имеется кривая башня, как и в Ирландии, Малайзии, Норвегии, Китае, Афганистане, Индии, в самой Италии и России, до недавнего времени был и Падающий минарет Великой Мечети Аль-Нури в Ираке.
Падающая Башня в Сарагосе (Италия). | Фото: nadushapetr.tourister.ru.
Кривая башня в Зомбковице-Сленске (Польша) и Башня в Килмакду (Ирландия).
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