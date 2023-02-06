10 увлекательных фактов о Пизанской башне, которая так и норовит упасть

1. Долгострой длиною более чем в 200 лет

Пизанская башня – один из самых узнаваемых символов Италии. | Фото: discovertuscany.com.

Понадобилось более 200 лет, чтобы восьмиэтажную колокольню все-таки достроили (Пиза, Италия).

Драматический наклон Пизанской башни принес ей мировую славу (вид снизу). | Фото: discovertuscany.com.

2. Пизанская башня входит в архитектурный ансамбль средневекового комплекса

Величественный архитектурный ансамбль был построен из романского мрамора (Piazza dei Miracoli). | Фото: worldartdalia.blogspot.com.

Пизанский собор Успения Пресвятой Девы Марии, баптистерий и колокольня расположены на «Площади чудес», построенной в честь победы над византийцами.

3. Звон колоколов в полдень

Услышать божественное звучание колоколов можно и сейчас, нужно только оказаться на «Площади чудес» в полдень (Пиза, Италия).

У каждого колокола на Пизанской башне есть свое имя (Колокол Ассунта и Паскуареккия).

4. Башня без крыши

Благодаря отсутствию крыши появилась возможность обустроить головокружительную смотровую площадку.

5. Пизанская башня начала «падать» более 800 лет назад

Наклон башни был заметен невооруженным глазом еще со времен строительства (Пизанская башня 1890-1900 г.). | Фото: mymodernmet.com.

Ежегодно угол наклона становился все больше, что вынуждало проводить укрепительные работы. | Фото: subscribe.ru.

Пример того, как увеличивался наклон здания во время строительства. | Фото: italiatut.com.

6. Галилео Галилей на башне проводил свои физические опыты

Иллюстрация к фольклорной легенде об экспериментах Галилео Галилея, который опровергнул теорию Аристотеля о свободном падении тел. | Фото: fineartamerica.com.

7. Как «падающей» башне удалось устоять во время землетрясений

Несмотря на угрожающий наклон строения Пизанская башня пережила 4 мощных землетрясения. | Фото: topvoyager.com.

Ученые выяснили, что динамическое взаимодействие нестабильной почвенной структуры и жесткой конструкции башни позволили ей устоять во время землетрясений. | Фото: popmech.ru.

8. Как Пизанскую башню «выпрямляли»

Специалистам удалось стабилизировать строение мировой культуры.

Установка противовесов у основания башни. | Фото: jj-tours.ru.

9. Туристы со всего мира устраивают фотосессии, в которых они пытаются поддержать «падающую башню»

Туристы отправляются в Пизу лишь затем, чтобы пополнить свою коллекцию экстравагантных снимков.

Веселые развлечения для миллионов туристов.

10. В мире имеются и другие «Падающие» башни, которые также вызывают интерес

Невьянская наклонная башня в Свердловской области и Башня Сююмбике в Казани (Россия).

Падающая башня Зуурхузен (Suurhusen) в Германии. | Фото: discovertuscany.com.

Падающая Башня в Сарагосе (Италия). | Фото: nadushapetr.tourister.ru.

Кривая башня в Зомбковице-Сленске (Польша) и Башня в Килмакду (Ирландия).