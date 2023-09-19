Как возродить сухой пенёк орхидеи

Верните к жизни орхидею, от которой остался один сухой пенёк! Для этого не нужны специальные препараты: достаточно лишь повторить действия, указанные чуть ниже.







Обрежьте орхидею от сухих корней, оставив один пенёк.







В чашу поместите гель одного листа алоэ, залейте 400 мл чистой воды комнатной температуры. Замочите пенёк на полчаса в воде с алоэ. Затем хорошенько просушите ватными дисками.







Запечатайте срез пенька расплавленной свечой, чтобы туда не попала инфекция.

Возьмите пластиковый контейнер. На дно насыпьте немного коры для орхидеи, а сверху положите мох. Поместите туда пенёк, не увлажняйте мох. Закройте крышку контейнера, оставьте на 3 дня в месте без сквозняка.







Затем замочите мох и кору в воде на 10 минут.



Далее, увлажняйте мох каждые 3 дня из пульверизатора. Держите контейнер закрытым (в нём должны быть отверстия для вентиляции). Через 2-3 недели начнут проклёвываться корешки.







А через 2 месяца даже вырастут первые листочки!







Когда орхидея наберётся сил и вырастет из контейнера, её нужно будет пересадить в кору, как обычно.





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