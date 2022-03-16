Как бюджетно и легко отмыть жёлтую ванну

Сделайте самостоятельно эффективное средство для чистки ванны. Вам не нужно покупать дорогие ингредиенты или готовые магазинные средства — и домашняя чистящая смесь сработает на отлично!







Для создания смеси понадобится сода и перекись водорода.







Смешать их необходимо в таком соотношении, чтобы получилась чистящая паста, которую легко и удобно наносить. Возьмите достаточное количество соды на чистку целой ванны, а затем постепенно добавляйте аптечную перекись водорода, перемешивая с содой.







Нанесите губкой пасту на всю ванну. Немного потрите и оставьте на 15-20 минут. Затем смойте водой из-под крана.







Желтизна исчезнет без особого труда!







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