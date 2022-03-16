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Как бюджетно и легко отмыть жёлтую ванну

Сделайте самостоятельно эффективное средство для чистки ванны. Вам не нужно покупать дорогие ингредиенты или готовые магазинные средства — и домашняя чистящая смесь сработает на отлично!

Как бюджетно и легко отмыть жёлтую ванну

Для создания смеси понадобится сода и перекись водорода.

Как бюджетно и легко отмыть жёлтую ванну

Смешать их необходимо в таком соотношении, чтобы получилась чистящая паста, которую легко и удобно наносить. Возьмите достаточное количество соды на чистку целой ванны, а затем постепенно добавляйте аптечную перекись водорода, перемешивая с содой.

Как бюджетно и легко отмыть жёлтую ванну

Нанесите губкой пасту на всю ванну. Немного потрите и оставьте на 15-20 минут. Затем смойте водой из-под крана.

Как бюджетно и легко отмыть жёлтую ванну

Желтизна исчезнет без особого труда!

Как бюджетно и легко отмыть жёлтую ванну

Подробнее о том, как отмыть пожелтевшую ванну, смотрите в видео ниже:


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