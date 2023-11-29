Как Великий Шёлковый путь помешал Древнему Риму и Древнему Китаю наладить отношения

На протяжении веков Римская и Китайская империи правили более чем половиной населения древнего мира. Оба государства имели сложные правительства, командовали большими, хорошо дисциплинированными армиями, держали под своим контролем обширные пространства земли и веками пользовались знаменитым Шёлковом путём, обмениваясь ценными товарами, но по большей части так и продолжали оставаться в неведении друг о друге.
Предыстория: Древний Рим
Великий шёлковый путь. \ Фото: static.addiyar.com.
На протяжении сотен лет эта сложная торговая сеть, состоящая из сухопутных и морских путей, позволяла осуществлять беспрецедентный обмен товарами между двумя империями. Товары, которыми обменивались, включали китайский шёлк, высоко ценящийся среди римской элиты, включая императорскую семью. Тем не менее две империи по-прежнему лишь смутно осознавали существование друг друга, предприняв лишь несколько попыток установить прямой контакт. Огромные расстояния, негостеприимная территория и, самое главное, мощное и враждебное государство прямо посреди Великого Шёлкового пути помешали двум империям наладить успешное общение, которое кардинально изменило бы направление мировой истории.
Марк Лициний Красс.
В начале лета 53 года до н.э. Марк Лициний Красс, консул-триумвир Рима и губернатор Сирии, приказал своим легионам пересечь Евфрат и вступить на территорию Парфии. Красс был самым богатым и влиятельным человеком в Риме. Однако одно ускользнуло от него — военный триумф. В битве при Каррах смертоносные парфянские конные лучники уничтожили римские легионы. Их командир попал в плен. Позорная смерть Красса ввергла Римскую республику в кровавую гражданскую войну, свергла старый порядок и положила начало имперской эре.
Шёлковые связи между империями
В I веке Великий шёлковый путь соединял Дацинь и Серес. \ Фото: wikipedia.org.
За столетие до римской катастрофы при Каррах другая империя укрепила свою власть на Дальнем Востоке. После десятилетней серии кампаний в 119 году до н.э. династия Хань наконец разгромила беспокойных кочевников сюнну, свирепых всадников, которые препятствовали её экспансии на запад. Секретом успеха Китая была их мощная кавалерия, которая опиралась на ценных «небесных» лошадей, выведенных в Ферганской области (современный Узбекистан). Устранение угрозы кочевников оставило Китаю контроль над жизненно важным коридором Ганьсу и трансконтинентальным маршрутом, который вёл на запад, в Ферганскую долину, через горные перевалы Памир и Гиндукуш, и далее, в Персию и на побережье Средиземного моря. Это был культовый Шёлковый путь.
Протяжённость Шёлкового пути: Красный - сухопутный маршрут, а синий - морской/водный маршрут. \ Фото: google.com.
Тем временем Рим быстро расширялся. Ликвидация последних эллинистических царств оставила Риму контроль над Восточным Средиземноморьем и Египтом (и их огромными богатствами). Десятилетия гражданской войны наконец закончились, и единственный правитель Римской империи, император Август, возглавил период беспрецедентного мира и процветания. В свою очередь это повысило покупательскую способность растущего населения Рима. И элита, и простые граждане сходили с ума по экзотическим товарам.
Чтобы обойти парфянских посредников в сухопутной сети Шёлкового пути, римские императоры поощряли создание прибыльного морского пути в Индию. Торговля в Индийском океане оставалась основным каналом связи между Римом и Китаем до потери римского Египта в середине седьмого века нашей эры.
Фрагменты настенной росписи Тохарских принцев (возможно, народа Серес) из пещеры шестнадцати меченосцев, Кызыл, бассейн Тарима, Синьцзян, Китай, около 432-538 нашей эры.
К первому веку нашей эры шёлк был настолько востребованным товаром среди римской аристократии, что сенат безуспешно пытался запретить мужчинам носить его. Римские моралисты горько жаловались на откровенность тонких шелков, которые носили римские женщины. Плиний Старший не одобрял масштабы и ценность этой торговли восточными предметами роскоши, обвиняя её в опустошении римской казны.
Слева направо: Памятник с «Летящей лошадью», Цзяюйгуань, Китай. \ Летящая небесная лошадь.
Несмотря на рост торговли по Шёлковому пути, огромные расстояния, негостеприимные ландшафты и враждебное государство прямо посередине маршрута — Парфянская империя — представляли собой препятствие для установления более тесных связей. Кроме того, торговля была косвенной. Вместо этого жители Центральной Азии, в первую очередь согдийцы, а также парфяне и торговцы из римских государств-клиентов Пальмиры и Петры выступали в качестве посредников. Таким образом, несмотря на то, что товары постоянно перемещались между Римом и Китаем, империи лишь смутно осознавали о существовании друг друга.
Неудавшаяся экспедиция
Фрагменты настенной росписи, изображающей согдийцев, найденная в Пенджикенте, Таджикистан, первая половина восьмого века.
В середине первого века нашей эры под командованием генерала Бан Чао ханьские войска вторглись в Таримские королевства к югу от Ферганы, поставив оазисы пустыни Такламакан, жизненно важную часть Великого Шёлкового пути, под имперский контроль. Что ещё более важно, взяв под контроль регион, китайская армия достигла северо-восточной границы старого римского врага — Парфии. К тому времени китайцы знали о существовании Рима, вероятно, из-за расспросов купцов, путешествовавших по Великому Шёлковому пути. Согласно ханьским сообщениям, Римская империя, известная китайцам как «Да Цинь» (Великий Китай), была государством значительной мощи. В 97 году н.э. Бао Чан отправил посла по имени Гань Ин, чтобы узнать больше об обширном западном царстве.
Парфянская империя опасалась прямого контакта между Римом и Китаем и возможного союза. Беспокойство было оправданным, поскольку задачей посольства Гань Ина было разрушить парфянскую монополию на Шёлковом пути. Таким образом, китайское посольство тайно пересекло парфянскую территорию, достигнув Персидского залива. Оттуда можно было за несколько недель пройти вдоль Евфрата на север до римской границы в Сирии.
Образцы шёлка династии Хань.
Однако китайские отчёты указывали, что Рим находился к северо-западу от Индийского океана, поэтому Ган Ин планировал плыть вокруг Аравии в Римский Египет, путешествие длилось три месяца. Но ханьский посланник так и не добрался до императорского двора. Обескураженный рассказами местных моряков о плохой погоде и ужасных условиях плавания в Египет и не желая платить больше, чем было оговорено изначально, Ган Ин отказался от своей миссии. Тем не менее он привёз более подробную информацию о странах к западу от Китая, в том числе больше информации о Римской империи.
Неожиданное прибытие в Китай
Карта сети Шелкового пути, связывающей Римскую империю и Китай. \ Фото: twissen.com.
Через несколько лет после неудавшейся китайской миссии, в 116 году н.э., император Траян привёл свои легионы на берег Персидского залива. Однако к тому времени китайцы уже отступили, поскольку их контроль над территориями Тарима распался. В течение года Траян был мёртв, и его преемник Адриан вывел армию из Месопотамии, укрепив границы империи. Тем не менее интерес римлян к Дальнему Востоку сохранялся, и римские исследователи путешествовали в Китай по Великому Шёлковому пути. Согласно географу Птолемею, в начале второго века группа римлян отправилась в Серес (страну шёлка), достигнув великого города Серика. Китайские источники также сообщают о прибытии иностранных представителей, разыскиваемых Бан Чао в 100 году до нашей эры. Если это были те же самые римляне, то экспедиция Ган Ина не была напрасной.http://navote.ru/?p=31668
Коричневый нефритовый верблюд, династия Хань, ок. начало III века до н.э. – начало III века н.э. \ Фото: bing.com.
Прорыв в китайско-римских отношениях произошёл в середине второго века. С момента открытия торгового пути через Индийский океан непреодолимый барьер Малайского полуострова блокировал продвижение римских кораблей дальше на восток. Кроме того, соблюдение расписания плавания, определяемого сезонными ветрами, ограничивало исследования к востоку от Бенгальского залива.
Пандемия
Таш-Рабат, караван-сарай на Великом шёлковом пути в современной Киргизии. \ Фото: wikipedia.org.
Наконец, во время правления Марка Аврелия, в 166 году н.э., римскому кораблю удалось обогнуть полуостров и добраться до порта Каттигара. Оттуда ханьские солдаты сопроводили римлян к императорскому двору. Трудно сказать, были ли они торговцами, действовавшими в своих собственных интересах, или официальными посланниками римского императора. Шёлковый путь был больше, чем просто торговым маршрутом. Это также был путь для обмена людьми и идеями.
Слева направо: Серебряная пластина Сасанидов, изображающая царя, охотящегося на львов, V-VII век н.э. \ Каттигара расположена в устье реки Меконг.
Когда римские послы вернулись с известием о дипломатических контактах с Китаем, они обнаружили, что на их дом обрушилась эпидемия оспы. Смертельная пандемия поразила обе империи, став лёгкой добычей в перенаселённых городах. Это привело к потере от десятой части до трети населения. Более того, мор ослабил их оборону, позволив захватчикам-варварам продвинуться глубоко в сердце империи. Тем не менее, Китай и Рим восстановились, взяв контроль и сохранив доминирование в своих соответствующих частях света в течение следующего столетия.
Последняя «великая война античности»
Слева направо: Солдат с кентавром на гобелене Сампула, шерстяная настенная драпировка, III–II века до н. э. \ Глазурованная в стиле сань-цай фигурка согдийца, китайская династия Тан, около 675-750 гг. н. э.
Интерес Рима к Дальнему Востоку был мимолетным. Возникновение могущественной и враждебной империи Сасанидов в четвёртом веке нашей эры и увеличение военных расходов привели к сокращению торговли по Шёлковому пути на суше и на море. Последующий крах римского Запада ещё больше усилил важность восточной границы. Новая имперская столица и крупный торговый узел Константинополь стал центром обновленной Римской империи, которой при императоре Юстиниане удалось восстановить господство над Средиземноморьем.
Таможенный пункт на Великом шёлковом пути в окрестности Дуньхуана. \ Фото: wikipedia.org.
Правление Юстиниана ознаменовало исторический момент, когда римляне обеспечили себе собственное производство шёлка после того, как два монаха контрабандой доставили яйца шелкопряда в Константинополь. Несколько лет спустя, в 541 году н.э., ужасающая чума поразила империю, уничтожив её население, опустошив экономику и положив конец мечтам о завоевании. Используя сеть Шёлкового пути, чума быстро распространилась на восток, пройдя через Сасанидскую Персию и поразив Китай.
Львы на согдийском полихромном шёлке, VIII век н. э., скорее всего из Бухары. \ Фото: google.com.
Затем, в середине седьмого века, Восточная граница взорвалась. Римская и персидская армии вступили в войну на уничтожение. Названная Последней «великой войной античности», долгая и кровопролитная борьба, подпитываемая противоположными религиями и идеологиями, разрушила обе империи и сделала их лёгкой мишенью для армий ислама. В отличие от Персии, изрядно пошатнувшаяся Римская империя пережила натиск, но потеряла свои богатые восточные провинции из-за армий ислама. Халифат теперь контролировал Шёлковый путь и мог сделать то, чего не смог сделать Рим, достигнув границы Танского Китая. Арабы открыли новый Золотой век на Великом Шёлковом пути, но это уже другая история.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии