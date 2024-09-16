4 странных заблуждения о компьютерах, которые многие воспринимают как истину

1. Вирусы способны уничтожить все компьютеры

Один вирус все компьютеры в мире не угробит. /Фото: zillya.ua

2. Искусственный интеллект однажды поработит человечество

Не может машина быть умнее человека. /Фото: vuzopedia.ru

3. Видеоигры провоцируют жестокость в реальной жизни

Не так страшны видеоигры, как их малюют. /Фото: sostav.ru

4. «Вычислить по IP» может кто угодно и кого угодно

Этот способ получения информации сильно преувеличен. /Фото: sostav.ru