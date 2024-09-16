4 странных заблуждения о компьютерах, которые многие воспринимают как истину

Несмотря на то, что большинство из нас с компьютерами обращаются давно и ежедневно, мы на самом деле не так много о них знаем. И это незнание нередко порождает самые разные версии о цифровых достижениях человечества, которые не имеют ничего общего с действительность. Но многие продолжают в них верить и даже распространять, хотя они могут быть давно развенчаны.
1. Вирусы способны уничтожить все компьютеры
Один вирус все компьютеры в мире не угробит. /Фото: zillya.ua
Пожалуй, нет такого человека, который хотя бы не слышал о блокбастерах, где мощные компьютерные вирусы навсегда уничтожат все компьютеры на планете. У этого своеобразного варианта апокалипсиса есть подоплёка в виде вполне справедливого утверждения, что сегодня компьютеры используются повсеместно, в том числе в вопросе обеспечения работы больниц, аэропортов, атомных станций и космических кораблей. Однако в реальности стратегически важные объекты к глобальной сети не подключены как раз во избежание таких историй. Кроме того, один и тот же вирус не способен уничтожить все операционные системы в мире, поэтому масштабы урона от таких атак потенциально будут куда меньше, чем это рисуют.
2. Искусственный интеллект однажды поработит человечество
Не может машина быть умнее человека. /Фото: vuzopedia.ru
Ещё один излюбленный кинематографический штамп: искусственный интеллект однажды окажется умнее человечества и поработит его. Но на самом деле никаких предпосылок к тому, что однажды появится суперинтеллект — искусственный интеллект с разумным поведением, которое будет превосходить человеческое, нет. А всё потому, что машину нереально научить эмпатии, а без неё любой искусственный интеллект - лишь набор алгоритмов.
3. Видеоигры провоцируют жестокость в реальной жизни
Не так страшны видеоигры, как их малюют. /Фото: sostav.ru
Популярный стереотип, который десятилетиями пытаются подтвердить психологи, социологи и даже криминалисты. Специалисты всех мастей активно занимаются поисками связи между увлечением видеоиграми, особенно жестокими, и проявлениями агрессии в реальной жизни. Правда, последние исследования показывают обратные результаты: каждое новое поколение детей всё менее склонно к агрессии, но при этом доля времени, которую они тратят на видеоигры, становится только выше. Более того, отдельные тесты доказали, что такие игры способны развить эмпатию, умение концентрироваться, самоконтроль, альтруизм, а также способствуют снижению подавленности и помогают бороться со стрессом.
4. «Вычислить по IP» может кто угодно и кого угодно
Этот способ получения информации сильно преувеличен. /Фото: sostav.ru
Довольно устойчивое заблуждение, гласящее, что любого человека возможно вычислить по IP. А на самом деле рядовой пользователь компьютера на такую операцию будет не способен - ему банально будет не хватать данных. Так, IP-адрес позволяет узнать только информацию провайдера, страну и город проживания, в редких случаях — email и номер телефона, но совершенно точно он не укажет точный адрес либо другие персональные данные. А имя пользователя и паспортные данные могут быть доступны у провайдера только спецслужбам и то, по запросу.
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