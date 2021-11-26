16 нелепых провалов, которые случайно попали в объектив фотокамеры

От вездесущего ока фотокамеры не скроется никто. Иначе как объяснить то, что происходит на снимках? Герои этих нелепых провалов может быть и хотели бы забыть о произошедшем, однако теперь фотографии - достояние общественности.
1. А вот нечего спать, когда несешь напитки!
Заснул в пути. | Фото: Riemurasia.
2. Опасный трюк по добыче еды
На что не пойдешь ради еды! | Фото: prikolin.ru.
3. И все-таки, когда ловишь тарелку, глаза все же лучше открыть!
Novate.ru предостерегает, игра в фризби может быть опасна для жизни. | Фото: DlyaKota.Ru.
4. «По-моему, конный спорт – не моя тема!»
Планы пошли ко дну. | Фото: Kaifolog.ru.
5. Главное, сохраняй невозмутимый вид, даже если сломала ногу…
Держи марку! | Фото: Newsbomb.
6. «Летит, счастливая такая! Еще не знает, что никто ее не ловит!»
Когда папа научил летать! | Фото: 4tololo.ru.
7. «Никаких стероидов, только наркотики!»
Блаженное лицо. | Фото: The18.
8. Это эпичное падение должно войти в историю!
Упал вместе с лошадью. | Фото: Flickr.
9. «А какой сегодня день? Понедельник? Тогда все ясно!»
Понедельник – день тяжелый. | Фото: Imgur.
10. Уровень тревоги «Коричневый»
Коричневая тревога. | Фото: Cafe del Montenegro - CdM.
11. Да, иногда так бывает: ноги подводят, а камера нет!
Обидный момент, запечатленный на фото. | Фото: Mirror.
12. По поверхности проскользил, пора и вглубь заглянуть!
Знакомство с подводным миром. | Фото: Ридус.
13. Почему ему никто не показал, как пользоваться мотоциклом
Странная поза. | Фото: Tie Breaker.
14. За несколько секунд до цунами…
15. Спонсор этого замечательного события – рюмочка коньяка!
«Я устала, я так устала…» | Фото: Bigmir)net.
16. Немного волшебного эликсира вам на голову!
Обмыли людей. | Фото: Tibba.
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