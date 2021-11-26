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16 нелепых провалов, которые случайно попали в объектив фотокамеры


16 нелепых провалов, которые случайно попали в объектив фотокамеры

От вездесущего ока фотокамеры не скроется никто. Иначе как объяснить то, что происходит на снимках? Герои этих нелепых провалов может быть и хотели бы забыть о произошедшем, однако теперь фотографии - достояние общественности.

1. А вот нечего спать, когда несешь напитки!


Заснул в пути. | Фото: Riemurasia.

Заснул в пути. | Фото: Riemurasia.

 

2. Опасный трюк по добыче еды


На что не пойдешь ради еды! | Фото: prikolin.ru.

На что не пойдешь ради еды! | Фото: prikolin.ru.

 

3. И все-таки, когда ловишь тарелку, глаза все же лучше открыть!


Novate.ru предостерегает, игра в фризби может быть опасна для жизни. | Фото: DlyaKota.Ru.

Novate.ru предостерегает, игра в фризби может быть опасна для жизни. | Фото: DlyaKota.Ru.

 

4. «По-моему, конный спорт – не моя тема!»


Планы пошли ко дну. | Фото: Kaifolog.ru.

Планы пошли ко дну. | Фото: Kaifolog.ru.

 

5. Главное, сохраняй невозмутимый вид, даже если сломала ногу…


Держи марку! | Фото: Newsbomb.

Держи марку! | Фото: Newsbomb.

 

6. «Летит, счастливая такая! Еще не знает, что никто ее не ловит!»


Когда папа научил летать! | Фото: 4tololo.ru.

Когда папа научил летать! | Фото: 4tololo.ru.

 

7. «Никаких стероидов, только наркотики!»


Блаженное лицо. | Фото: The18.

Блаженное лицо. | Фото: The18.

 

8. Это эпичное падение должно войти в историю!


Упал вместе с лошадью. | Фото: Flickr.

Упал вместе с лошадью. | Фото: Flickr.

 

9. «А какой сегодня день? Понедельник? Тогда все ясно!»


Понедельник – день тяжелый. | Фото: Imgur.

Понедельник – день тяжелый. | Фото: Imgur.

 

10. Уровень тревоги «Коричневый»


Коричневая тревога. | Фото: Cafe del Montenegro - CdM.

Коричневая тревога. | Фото: Cafe del Montenegro - CdM.

 

11.
Да, иногда так бывает: ноги подводят, а камера нет!


Обидный момент, запечатленный на фото. | Фото: Mirror.

Обидный момент, запечатленный на фото. | Фото: Mirror.

 

12. По поверхности проскользил, пора и вглубь заглянуть!


Знакомство с подводным миром. | Фото: Ридус.

Знакомство с подводным миром. | Фото: Ридус.

 

13. Почему ему никто не показал, как пользоваться мотоциклом


Странная поза. | Фото: Tie Breaker.

Странная поза. | Фото: Tie Breaker.

 

14. За несколько секунд до цунами…


Сейчас как поднимет волну! | Фото: Illúzió - Cafeblog.

Сейчас как поднимет волну! | Фото: Ill&#250;zi&#243; - Cafeblog.

 

15. Спонсор этого замечательного события – рюмочка коньяка!


16 нелепых провалов, которые случайно попали в объектив фотокамеры

«Я устала, я так устала…» | Фото: Bigmir)net.

 

16. Немного волшебного эликсира вам на голову!


Обмыли людей. | Фото: Tibba.

Обмыли людей. | Фото: Tibba.

 

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16 нелепых провалов, которые случайно попали в объектив фотокамеры

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16 нелепых провалов, которые случайно попали в объектив фотокамерыПодписаться на мой Instagram
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