16 нелепых провалов, которые случайно попали в объектив фотокамеры

1. А вот нечего спать, когда несешь напитки!

Заснул в пути. | Фото: Riemurasia.

2. Опасный трюк по добыче еды

На что не пойдешь ради еды! | Фото: prikolin.ru.

3. И все-таки, когда ловишь тарелку, глаза все же лучше открыть!

Novate.ru предостерегает, игра в фризби может быть опасна для жизни. | Фото: DlyaKota.Ru.

4. «По-моему, конный спорт – не моя тема!»

Планы пошли ко дну. | Фото: Kaifolog.ru.

5. Главное, сохраняй невозмутимый вид, даже если сломала ногу…

Держи марку! | Фото: Newsbomb.

6. «Летит, счастливая такая! Еще не знает, что никто ее не ловит!»

Когда папа научил летать! | Фото: 4tololo.ru.

7. «Никаких стероидов, только наркотики!»

Блаженное лицо. | Фото: The18.

8. Это эпичное падение должно войти в историю!

Упал вместе с лошадью. | Фото: Flickr.

9. «А какой сегодня день? Понедельник? Тогда все ясно!»

Понедельник – день тяжелый. | Фото: Imgur.

10. Уровень тревоги «Коричневый»

Коричневая тревога. | Фото: Cafe del Montenegro - CdM.

11. Да, иногда так бывает: ноги подводят, а камера нет!

Обидный момент, запечатленный на фото. | Фото: Mirror.

12. По поверхности проскользил, пора и вглубь заглянуть!

Знакомство с подводным миром. | Фото: Ридус.

13. Почему ему никто не показал, как пользоваться мотоциклом

Странная поза. | Фото: Tie Breaker.

14. За несколько секунд до цунами…

15. Спонсор этого замечательного события – рюмочка коньяка!

«Я устала, я так устала…» | Фото: Bigmir)net.

16. Немного волшебного эликсира вам на голову!

Обмыли людей. | Фото: Tibba.

Видео-бонус:

От вездесущего ока фотокамеры не скроется никто. Иначе как объяснить то, что происходит на снимках? Герои этих нелепых провалов может быть и хотели бы забыть о произошедшем, однако теперь фотографии - достояние общественности.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: