Цветные фото популярных туристических мест, сделанные более 100 лет назад

Эти прекрасные фотографии показывают, как выглядели главные туристические места мира в то время, когда цветная фотография только начинала развиваться.



Изображения были созданы на основе черно-белых негативов при помощи одной из первых техник раскрашивания снимков, изобретенной в 1880-х швейцарским химиком Хансом Якобом Шмидтом.

Сделанные в ту эпоху, когда цветная фотография еще не была широко распространена, эти снимки проливают свет на то, как выглядели улицы Неаполя, Мраморная лодка в Летнем дворце Пекина, Красная площадь и другие популярные места скопления туристов в конце XIX века.Люди пробуют на вкус уличную еду, Неаполь , 1899.Мраморная лодка, Летний дворец , Пекин, между 1889 и 1911Погонщики верблюдов в сирийской пустыне, 1895.Отель «Риффельхаус», Риффельберг , Швейцария, 1895.Люцерн, Швейцария, между 1889 и 1902. Замок Шийон на Женевском озере и вид на гору Дан-дю-Миди, Швейцария.Портовые рабочие встречают круизное судно, Алжир, 1896.Река Москва, Кремль и собор Василия Блаженного, Москва, Россия.Старый порт, Марсель , Франция.Поезд выезжает из туннеля, Швейцария, март 1901-го.Маяк Эддистон, Плимут, Англия , между 1889 и 1911.Мужчина с ребенком прогуливаются вдоль ручья , Бискра, Алжир.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)