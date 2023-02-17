Почему в Австралии вымерли «драконы» и гигантские кенгуру, жившие бок о бок с людьми

Какие мегаживотные обитали в Австралии

Эти окаменелости были разбросаны по четырем отдельным участкам раскопок.

Учёные проводят раскопки.

Разница в размерах: короткомордый кенгуру (справа) и недавно обнаруженный вид кенгуру (слева).

Примерно так выглядел сумчатый лев/ Рис.:Nobu Tamura

Древняя мегафауна Австралии.

Почему они исчезли?

Доисторические люди сосуществовали с гигантами тысячи лет и рисовали их. Наскальное изображение в Терри-Хилс, Новый Южный Уэльс/ Фото:wikipedia.og

Не все животные тех времен вымерли. Некоторые виды сохранились до наших дней (например, красный крокодил)..