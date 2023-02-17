Почему в Австралии вымерли «драконы» и гигантские кенгуру, жившие бок о бок с людьми

И без того удивительная природа Австралии десятки тысяч лет назад была еще невероятнее. Континент населяли гигантские кенгуру, по росту вдвое превосходящие обычного человека, и огромные гоанны, похожие на драконов. Но почему на этой земле исчезла мегафауна? Ранее считалось, что всему виной люди. Теперь же ученые уверены: именно изменение климата привело мегафауну Австралии к вымиранию. Земля, которую мы теперь называем Австралией, 40 – 60 тысяч лет назад была заселена гигантскими существами самых разных видов.
Какие мегаживотные обитали в Австралии
В течение последнего десятилетия ученые Скотт Хокнулл и Энтони Доссето исследовали кости, обнаруженные на четырех различных археологических объектах, включая некоторые окаменелости, обнаруженные коренным народом барада-барна на их исконных землях в Центральном регионе Квинсленда.
Эти окаменелости были разбросаны по четырем отдельным участкам раскопок.
Исследования окаменелостей показали, что вокруг Южного Уолкер-Крика, в 60 милях к западу от Маккея, когда-то жили по меньшей мере 13 вымерших видов гигантских животных. Мегарептилии охотились на мегамлекопитающих, и это все происходило в тот период, когда на континент прибыли люди и распространились по всей его территории. Согласно последним данным ученых, на протяжении десятков тысяч лет древние люди и огромных размеров животные сосуществовали бок о бок.
Учёные проводят раскопки.
В те времена по Австралии перемещались такие животные, как шестиметровая гоанна, внешне напоминавшая дракона, гигантский вомбат с кривыми рогами и особый вид гигантского сумчатого зверя под названием дипротодон, который весил три тонны и был описан как своего рода «медведеобразный ленивец».
Однако, пожалуй, самым странным существом, обнаруженным учёными, оказался гигантский кенгуру. Исследования останков показали, что этот огромный сумчатый весил около 600 фунтов (примерно 270 килограммов) и является самым крупным видом кенгуру, который когда-либо был идентифицирован. Этот вид еще не назван, но он намного крупнее, чем ранее обнаруженный гигантский короткомордый кенгуру (прокоптодон). Ведь последний весил «всего лишь» 120 килограммов!
Разница в размерах: короткомордый кенгуру (справа) и недавно обнаруженный вид кенгуру (слева).
Ну а самым кровожадным млекопитающим, которое исследователи идентифицировали, можно назвать плотоядного Тилакола, который обычно описывается как «сумчатый лев».
Примерно так выглядел сумчатый лев/ Рис.:Nobu Tamura
– Интересно, что рядом с этими животными обитали существа, которых мы до сих пор можем видеть в Австралии – например, эму, красный кенгуру и морской крокодил, – отмечают учёные.
Многие из видов, выявленных исследователями, считаются новыми или могут быть северными вариациями своих южных собратьев.
Идентификация этих гигантских существ не только рисует потрясающую картину того, какой была жизнь диких районов Австралии десятки тысяч лет назад, но и дает исследователям лучшее понимание воздействия, которое эти животные оказали на окружающую их среду.
Древняя мегафауна Австралии.
– Обнаруженные представители мегафауны были самыми крупными наземными животными, обитавшими в Австралии со времен динозавров. Понимание той экологической роли, которую они играли, и той невосполнимой утраты, которая произошла в связи с их вымиранием, остается самой ценной нерассказанной историей, – говорят учёные.
Почему они исчезли?
Исследование Хокнулла и Доссето показывает, что обитавшие на территории Австралии люди, вероятно, не были причиной гибели этих гигантских существ. Данные ученых показывают, что мегафауна и ранние австралийцы сосуществовали примерно 17 тысяч лет (по разным данным – от 15 тыс. до 20 тыс. лет.).
Ранее среди ученых было широко распространено мнение, что чрезмерная охота людей в конечном итоге привела к вымиранию австралийской мегафауны, но данное исследование доказало несостоятельность этой гипотезы. Поскольку люди и эти гигантские существа жили бок о бок так долго, охота, вероятно, не была причиной их смерти.
Доисторические люди сосуществовали с гигантами тысячи лет и рисовали их. Наскальное изображение в Терри-Хилс, Новый Южный Уэльс/ Фото:wikipedia.og
Основываясь на результатах исследований, учёные пришли к выводу, что мегафауна, скорее всего, вымерла в результате резкого изменения окружающей среды.
– Сроки исчезновения этих огромных животных совпали с устойчивыми региональными изменениями в как в водной, так и в растительной среде, а также с повышенной частотой возникновения пожаров, – отмечают исследователи, – сочетание этих факторов могло оказаться фатальным для гигантских наземных и водных видов. Так что, скорее всего причина в изменении климата.
Отметим, что в тот период, на который выпадает вымирание большого числа Австралии, на континенте часто случалась засуха, а также в результате подъема уровня моря некоторые, довольно большие участки суши ушли под воду.
Не все животные тех времен вымерли. Некоторые виды сохранились до наших дней (например, красный крокодил)..
Между тем ученые все еще пытаются выяснить, как некоторые виды, жившие среди мегафауны (в частности, эму и морской крокодил) сумели пережить эти радикальные изменения окружающей среды и остаться на планете до сих пор.
Анна Белова
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии