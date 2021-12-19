Список самых дорогих лекарств в мире

«Дорого» не всегда значит «эффективно». В самом деле, некоторые из самых дорогих лекарств дают минимум положительных результатов. Дешевле выйдет купить себе дом, чем некоторые из этих препаратов. Конечно, в ближайшие месяцы этот список может измениться…



Майозайм (Myozyme)

Актар (Acthar)

Фолотин (Folotyn)

Cinryze

Нэглэйзим (Naglazyme)

Элапраза (Elaprase)

Вимизим (Vimizim)

Солирис (Soliris)

Glybera