18 реальных случаев, когда цивилизация проиграла битву против природы

Люди постоянно что-то строят. Дома и дороги, дамбы и мосты, порты, заводы и целые города за счёт окружающей среды. Но природа совсем не собирается сдавать свои законные позиции. Напротив, она полна решимости сражаться с цивилизацией до победного конца, постоянно доказывая, насколько хрупки творения рук человеческих. Самые интересные случаи того, как Мать-природа, с течением времени, уверенно возвращает своё, далее в обзоре.
В данной подборке целая серия фотографий, которые призваны показать, что природа - это сила и с ней нужно считаться. Ведь в конечном итоге мир принадлежит ей. Как бы человечеству ни хотелось думать иначе.
# 1 Дерево, выросшее из заброшенной трубы
Дерево - как гимн жизни.
# 2 Хранитель ворот в заброшенном замке Путцар в Германии
Здание - не помеха.
Один из самых показательных примеров того, как природа возвращает то, что по праву принадлежит ей - это Тикаль. Это один из самых известных остатков древней могущественной цивилизации майя. Когда писатель и журналист Алан Вайсман совершал своё пешее путешествие в этом регионе, он наткнулся на своём пути на кое-что интересное. После этого он сказал: «Вы идёте через этот действительно густой тропический лес, а на самом деле вы идёте по холмам. Археологи говорят, что мы все ходим по древним городам, которые ещё не открыты и не раскопаны».
# 3 Дерево нашло силы вырасти в этом давно заброшенном месте
Дерево тянется к солнцу изо всех сил.
# 4 Эта китайская рыбацкая деревня была заброшена в 1990-е годы. Природа всё исправила (Хоутувань, Китай)
Жутковатое место.
# 5 Старый храм Шивы окружён священным деревом Бодхи в Бангладеш
Дерево пытается поглотить храм.
Мир узнал о таких местах, как Тикаль, только потому что люди приложили огромные усилия, чтобы выкопать и восстановить их останки. Между тем, бесчисленное множество других руин остаются надёжно скрытыми лесами и слоями почвы. «Просто поразительно, как быстро природа может похоронить нас», - сказал Вайсман.
В интернете очень много фотографий, на которых отчётливо видно, как могла бы выглядеть наша планета, если бы людей на ней не осталось. В последнее время эта тема всё более муссируется, из-за глобальной пандемии COVID-19. Ведь во многих местах жёсткие карантинные ограничения вынудили людей не покидать свои дома. Это позволило животным вторгнуться в нашу тихую городскую среду. Алан Вайсман, даже написал об этом книгу «Мир без нас». Писатель провёл несколько лет, беседуя с экспертами и систематически разрабатывая сценарии, которые могут развернуться на нашей планете, если мы вдруг исчезнем.
# 6 Это дерево проросло сквозь знак
Самый впечатляющий знак на свете.
# 7 Железнодорожные пути в лесу (Тайвань)
Даже не верится, что когда-то здесь ходили поезда.
В своём исследовании Вайсман начал с рассмотрения тех городов, в которых по его мнению должны произойти самые драматические и быстрые изменения из-за внезапного исчезновения человека. Без людей, которые управляют насосами, отводящими ливневые дожди и поднимающиеся грунтовые воды, метро в таких огромных густонаселённых городах, как Лондон и Нью-Йорк, затопило бы уже через несколько часов после нашего исчезновения. «Инженеры сказали мне, что для полного затопления метро потребуется около 36 часов», - сказал Вайсман.
# 8 Затонувшее судно восстановлено природой и превратилось в остров
Был корабль - стал остров.
# 9 Заброшенная синагога
Как картинка к фильму.
Без контроля со стороны человека сбои на нефтеперерабатывающих заводах и атомных станциях останутся незамеченными. Это, скорее всего, приведёт к массовым пожарам, ядерным взрывам и разрушительным последствиям в результате. «Если мы внезапно исчезнем, будет массовый выброс радиации. И это неизбежно. Последствия же почти невозможно предсказать», - объясняет писатель. После нашего исчезновения останутся гигантские горы мусора. Ведь большая часть всех отходов - это пластик. Он, как известно, будет сохраняться в течение тысяч лет, что окажет огромное негативное влияние на дикую природу.
# 10 Заброшенный замок в Ирландии
Природа почти поглотила замок.
По словам Алана Вайсмана, со всем нашим загрязняющим наследием, вода, протекающая под землёй в городах, разъест все металлические конструкции. Они поддерживают мосты, улицы над подземными транспортными системами. В результате целые проспекты в городах рухнут, внезапно превратившись в реки.
# 11 Один человек наткнулся на это в походе
Ткань и набивка создали влажную грубую поверхность, которую использовал мох.
Далее зима будет сменять лето. Зима за зимой, без всех процедур против обледенения, дороги и тротуары потрескаются. Таким образом, дав место для прорастания различной растительности. Когда городские улицы наполнит пышная густая зелёная поросль, она закончит процесс разрушения всех человеческих построек. Также будет и со всеми остальными строениями — через пару сотен лет будет и незаметно, что в этих местах когда-либо ступала нога человека.
# 12 Корни растут в соответствии с рисунком дорожного покрытия
Кто победил: природа или цивилизация - спорный вопрос.
# 13 Дерево, растущее сквозь каменную стену
Я просто пролезу здесь ...
Будет открыта совершенно новая среда обитания. Природа будет медленно, но верно забирать свои территории. Бывшие бетонные джунгли станут настоящими. Всё это неизменно вызовет накопление сухого органического материала, такого как листья и ветки. В результате пожаров и взрывов будет образовано много обугленного материала. Всё это засыпет улицы. Они со временем превратятся в небольшие луга и леса. На это потребуется около пяти сотен лет, по словам специалистов.
# 14 Заброшенная вилла в Германии
Печальное зрелище.
# 15 Старые заброшенные тропы
Место, окутанное ореолом тайны.
По словам Вайсмана, после сотен лет разрушений от эрозии и пожаров здания будут разрушены. Первыми рухнут современные стеклянные и металлические конструкции. Первые из-за своей хрупкости, вторые из-за того, что их будет съедать ржавчина. Дольше всего проживут постройки, которые созданы из природных материалов: таких, как древо, глина, камень. В конце же концов они станут просто холмами, смешавшись с почвой. Та Земля, которая так хороша знакома людям сегодня, навсегда исчезнет.
# 16 Дуб, растущий сквозь перила
Жить несмотря ни на что.
У Земли есть шанс в конечном итоге стать более яркой и разнообразной. Хотя не стоит забывать о том, что сейчас она переживает глобальные климатические изменения. Это, наверное, самое неизгладимое последствие человеческого влияния на планету. Вайсман говорит, что делать какие-либо прогнозы относительно того, как всё будет происходить, отнюдь не просто. Например, когда произойдут взрывы на промышленных предприятиях, на нефтяных или газовых скважинах, то они продолжат гореть ещё очень долго после того, как уйдут люди. Огромное количество удерживающего тепло углекислого газа будет продолжать выбрасываться в атмосферу.
# 17 Стать единым целым с природой
Природа показала кто тут главный.
Конечно, углекислый газ не останется во взвешенном состоянии в атмосфере навсегда. Океаны в конечном итоге поглотят его. Безусловно, предел тому, сколько сможет поглотить мировой океан, есть. Ведь его собственные воды окислятся до нездорового уровня. Это, в свою очередь, огромный потенциальный вред тысячам морских видов животных и растений.
# 18 Заросшая лодка, ставшая частью природы
Люди бросили - природа взяла себе.
Взгляд на это не очень красивое воображаемое будущее может вдохновить человечество быть более внимательным к своим действиям. Многие люди считают, что природе без человека будет лучше. Но ведь человек — это тоже её неотъемлемая часть. Просто со временем люди утратили то глубокое уважение к матери-природе, которое было присуще их предкам. Даже сейчас очень многие стараются избегать подобных рассказов об окружающей среде. Это заставляет их весьма дурно себя чувствовать. Страшно на самом деле осознавать то, что люди наносят столь глобальный ущерб планете. Неприятно признавать и тот факт, что это ускоряет гибель и самого человечества. Экологи давно твердят, что пора уже наконец начать об этом не только говорить, но и что-то делать. Необязательно ехать куда-то спасать мир, можно просто научиться уважительно относится к природе там, где живёшь.
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