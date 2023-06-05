18 реальных случаев, когда цивилизация проиграла битву против природы

# 1 Дерево, выросшее из заброшенной трубы

Дерево - как гимн жизни.

# 2 Хранитель ворот в заброшенном замке Путцар в Германии

Здание - не помеха.

# 3 Дерево нашло силы вырасти в этом давно заброшенном месте

Дерево тянется к солнцу изо всех сил.

# 4 Эта китайская рыбацкая деревня была заброшена в 1990-е годы. Природа всё исправила (Хоутувань, Китай)

Жутковатое место.

# 5 Старый храм Шивы окружён священным деревом Бодхи в Бангладеш

Дерево пытается поглотить храм.

# 6 Это дерево проросло сквозь знак

Самый впечатляющий знак на свете.

# 7 Железнодорожные пути в лесу (Тайвань)

Даже не верится, что когда-то здесь ходили поезда.

# 8 Затонувшее судно восстановлено природой и превратилось в остров

Был корабль - стал остров.

# 9 Заброшенная синагога

Как картинка к фильму.

# 10 Заброшенный замок в Ирландии

Природа почти поглотила замок.

# 11 Один человек наткнулся на это в походе

Ткань и набивка создали влажную грубую поверхность, которую использовал мох.

# 12 Корни растут в соответствии с рисунком дорожного покрытия

Кто победил: природа или цивилизация - спорный вопрос.

# 13 Дерево, растущее сквозь каменную стену

Я просто пролезу здесь ...

# 14 Заброшенная вилла в Германии

Печальное зрелище.

# 15 Старые заброшенные тропы

Место, окутанное ореолом тайны.

# 16 Дуб, растущий сквозь перила

Жить несмотря ни на что.

# 17 Стать единым целым с природой

Природа показала кто тут главный.

# 18 Заросшая лодка, ставшая частью природы

Люди бросили - природа взяла себе.