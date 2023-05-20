Что такое «Большая Африканская Пятёрка»

Нет человека, которой был на сафари в Африке и не слышал о таком понятии, как «Большая Африканская Пятёрка». За неимением исторических памятников, монументальных сооружений и уникальных произведений зодчества, африканский туристский бизнес строится на одной единственной достопримечательности, которая невероятным образом сочетает в себе историчность, монументальность и уникальность. И эта достопримечательность — дикая природа.



Он прекрасна и многогранна, и способна поразить воображение даже самого искушённого путешественника. А вершиной «модельного ряда» всего видового многообразия является то, что среди бывалых людей принято называть «Большой Африканской Пятёркой». О ней дальше и речь. И не только о ней







Изначально термин «Большая Африканская Пятёрка» появился в кругах охотников и обозначал пять видов зверей, представлявших собой самые престижные охотничьи трофеи. В состав великолепной пятёрки входят: слон, носорог, буйвол, лев и леопард. Считается, что среди крупных животных Африки добыть эту пятёрку труднее всего. Охотники имеющие все пять трофеев получают высшую награду — «Большой Шлем». В среде охотников это своего рода «Оскар». Для обычного вменяемого человека наличие Большого Шлема у охотника говорит о том, что его обладатель и есть самое опасное и редкое животное на Земле, а именно — долбоящер, который ради своего удовольствия ухитрился уничтожить не менее пяти прекрасных, а некоторых случаях даже вымирающих (из-за таких же долбоящеров) созданий.



Увы, это так. Животных убивали и продолжают убивать ради удовлетворения собственного тщеславия. Тратятся огромные деньги на оружие и лицензии, и всё для того, чтобы повесить на стену фрагмент трупа очередного несчастного зверя. Охотники, правда, оправдываются, что они, якобы, являются «санитарами леса», и производят отстрел лишь больных «рекомендованных» к уничтожению зверей, улучшая тем самым генофонд популяции. Но это всё бред в оправдание собственной жестокости. На самом деле, убийство роскошного экземпляра вымирающего чёрного носорога никак положительно не повлияет на статус всей популяции. Не говоря уже о том, что нет большой чести убить огромного зверя с расстояния, когда он стоит в ровном поле. Для этого даже не нужно быть метким стрелком.



К слову сказать, это удовольствие совсем недешёвое. За убийство буйвола и леопарда придётся отдать примерно по $10 000. Лев будет стоить где-то $15 000, слон обойдётся в сумму от $20 000, а за носорога придётся выложить ещё $100 000. Итого $155 000. Если добавить сюда расходы на экипировку и организацию тура, то эта сумма вырастет до $200 тысяч. А что поделать? В наше непростое время даже доказательство собственной невменяемости стоит немалых денег. Хотя, я уверен, есть и более дешёвые способы это сделать. Так или иначе, благодаря этим бравым «санитарам леса» ситуация на сегодняшний день представляется такой, что бедным (в смысле финансово несостоятельным вроде меня) фотографам становится всё сложнее и сложнее получать свои фототрофеи… Однако хватит о грустном. Предлагаю перейти к зверям. :)



В Африке в данный момент водятся два вида слонов: саванный (Loxodonta africana) и лесной (Loxodonta cyclotis). Раньше они считались подвидами одного вида, но современные исследования ДНК этих животных предоставили достаточно оснований, чтобы утверждать, что это разные виды. Для охотников не имеет значения какого слона убивать, а вот для зоологов разница очевидна — лесных слонов осталось в четыре раза меньше. Учёными, кстати, было обнаружено, что те области мозга, которые отвечают у слонов за эмоциональные переживания, развиты необычайно хорошо, и по глубине и силе эмоций, слоны могут сравнится с человеком. К примеру, слонята, у которых на глазах убили мать, испытывают посттравматический синдром, и демонстрируют поведение весьма сходное с человеческим. Но разве стоит это принимать во внимание, если очень хочется похвастаться перед друзьями парой слоновьих зубов, висящих на стене?



Этого красавца я сфотографировал в национальном резервате Нгоронгоро, Танзания. Классный трофей, я считаю







Носорогов в Африке два вида: белый (Ceratotherium simum) и чёрный (Diceros bicornis). Оба видов разделены на подвиды. Благодаря стараниям охотников, в 2011 году было объявлено о полном вымирании западного подвида чёрного носорога, и со дня на день ожидается известие о вымирании северного подвида белого носорога, т.к. осталось в живых несколько особей, чего явно недостаточно для восстановления популяции. Такие вот дела. Белые носороги являются вторыми по величине сухопутными животными на Земле, после слонов. Это не совсем верно, т.к. как слонов, как минимум, три зафиксированных вида: два в Африке и один в Азии, что делает белого носорога четвёртым в списке сухопутных крепышей. :)

В связи со своими внушительными размерами носорог никого не боится, а потому легко подпускает к себе на близкое расстоянии. Двигается он медленно и представляет собой идеальную мишень. Большинство носорогов убивают за их рог. В мире есть немало дураков, которые верят в его чудодейственные свойства. В особенности касательно мужской потенции. Цена рога на чёрном рынке доходит до нескольких десятков тысяч долларов, что для Африки является невероятными деньгами!



По сути своей, рог рогом не является. В отличие от настоящих рогов, которые растут из черепа, носорожий рог растёт из кожи. И если снять шкуру с убитого зверя, то рог отделится вместе с кожей. По химическому составу рог близок к ногтям или копытам. Получается, что эти животные исчезают с нашей планеты, «благодаря» иррациональной вере людей, страдающих от импотенции, в то, что если есть ногти, то всё у них наладится. Могли бы грызть свои. А несколько десятков тысяч долларов потратить на эффективное современное лечение. Вот такая горькая ирония.



Шикарный экземпляр белого носорога в национальном парке Озеро Накуру, Кения.







Африканский буйвол (Syncerus caffer) считается одним из самых больших быков на планете. Встречаются отдельные экземпляры, которые вырастают до двух метров в холке, и набирают массу до 1 200 кг. Из всех представителей БАП, буйволы — самый лёгкий трофей для фотографа, так как этот вид пока ещё достаточно многочисленный. Для охотника это самый опасный зверь, так как буйвол свиреп, хитёр, чует охотника и может затаиваться и нападать из засады. Сказать по-правде, если бы какой-то добрый человек хотел повесить мою голову на стену, я бы возможно тоже стал свирепым, коварным и нападал из засады. К счастью для меня (а может и для охотников), у меня не растут рога, масса моя не достигает и центнера, а за мою голову на стене Уголовным Кодексом любой страны предусмотрено строгое наказание.



Этого крепыша я также снял в национальном парке Озеро Накуру, Кения.







Лев (Panthera leo), названный человеком Царём Зверей, на самом деле, ведёт в саванне довольно скромный образ жизни. И даже не является самым ловким охотником, уступая в проценте удачно завершившихся охот пятнистой гиене. Да и по размеру львы — не самые крупные хищники. Уссурийские тигры значительно превышают их в размере.



Примечательно, что у масаев, живущих в Кении и Танзании ранее существовал любопытный обычай, связанный обрядом инициации в день совершеннолетия. Чтобы считаться полноценным мужчиной, молодой масай должен был убить льва. В помощь ему давались лук, нож и копьё. Интересно, современные любители трофеев согласились бы пройти такое испытание, чтобы почувствовать себя настоящим мужиком? Убить лежащего под деревом льва из ружья, высунувшись из окна джипа, сможет и женщина. К счастью, женщины не тяготятся нездоровыми комплексами и, обычно, не испытывают потребность убить животное, ради повышения собственной самооценки.



Лев-подросток снятый в национальном парке Масаи-Мара, Кения.







Самый малый представитель Большой Африканской Пятёрки — леопард (Panthera pardus). Хотя он и уступает в размерах своим собратьям по несчастью (быть престижной дичью), на мой взгляд, эта пятнистая кошка — самый харизматичный член «пятёрки». Увы, его великолепная окраска сыграла и с ним злую шутку. И на этот раз виной тому женщины. А точнее, некоторые из них, поддержавшие моду на экзотически окрашенные меха. Среди известных поклонниц леопардового меха были такие известные женщины как Джина Лоллобриджида и Жаклин Кеннеди. К счастью для леопардов, в настоящее время эта мода является моветоном, и натуральный мех этих грациозных созданий не пользуется ажиотажным спросом. Сфотографировать этого зверя непросто. Он редко гуляет по открытым пространствам, а свободное от охоты время тратит на отдых, спрятавшись в кронах деревьев, стоящих, как правило, вдали от дорог. Бывает так, что люди приехавшие на сафари за все 5-7 дней не встречают этого зверя ни разу. Нам повезло. Мы видели леопардов дважды. Одного самца в Кении, и самочку в Танзании.







Лично я всегда недоумевал, почему в большую пятёрку входят лев и леопард. Ведь совершенно очевидно, что в саванне есть звери гораздо крупнее. Гид объяснил это сложностью добычи. Что, дескать, эти пять — самые сложные в поимке. Однако наличие в пятёрке медлительного и совсем не скрытного носорога плохо соотносится с объяснением гида. Я для себя, как фотограф, составил иную «большую пятёрку», исключив оттуда кошачьих и добавив парочку реально «крепких парней».



Бегемот (Hippopotamus amphibius), на мой взгляд, самый подходящий кандидат в БАП. Во-первых, эта махина соперничает в размерах с носорогом. И если по высоте бегемоты немного уступают, то по массе вполне соизмеримы с рогатыми конкурентами. Во-вторых, несмотря на то, что бегемот — не хищник, и производит впечатление медлительного зверя, есть мнение, что это самый опасный для человека зверь в Африке. И это мнение подкреплено печальной статистикой: больше всего людей, погибающих в столкновениях с дикими животными, становятся жертвами именно бегемотов. Так что буйвол — не самый опасный зверь. Есть создания и поопаснее. Мы видели бегемотов много раз: в озере Найваша, в национальных парках Масаи-Мара и Серенгети, а также в природном резервате Нгоронгоро. К сожалению природоохранный статус этого зверя сместился с «нейтрального» на «уязвимый», и это вряд ли может считаться положительной тенденцией. Будем надеяться, что всё изменится к лучшему для этих моих самых любимых зверей.



Бегемот в озере Найваша, Кения.







Ну а вместо пятнистой кошки, я бы поставил другого не менее экзотично окрашенного зверя — жирафа (Giraffa camelopardalis). Действительно трудно сказать, что это недостойный кандидат в Большую Африканскую Пятёрку, поскольку слово «большой» совершенно точно описывает данное животное. В массе своей жираф не уступает буйволу, зато высотой значительно превосходит, достигая в росте шести метров. В Африке водится девять подвидов жирафа, отличающихся размерами и окраской. В Кении и Танзании в совокупности можно встретить три подвида, но нам посчастливилось увидеть только два: масайского жирафа и жирафа Ротшильда. За сетчатым жирафом нужно было ехать на север Кении, а нам это не совсем подходило по логистике.



Жираф Ротшильда в национальном парке Озеро Накуру, Кения.







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