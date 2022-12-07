С нами не соскучишься!

8 229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Misha Glusch
    ницшеанство проповедуем?Какие традиции зо...
  • Sobering
    IQ это всего лишь память, но не интеллект. А вот излишние углеводы приводят быстро к финалу сосуды и мозг.7 неожиданных при...
  • Алиса Майская
    "Секрет стройности француженок" в сказках о стройности француженок. Автор, побывайте во Франции,  желательно в глубин...В чем секрет стро...

Красота Италии с высоты птичьего полёта

Элеонора Кости (Eleonora Costi) — фотограф из Италии, которая путешествует со своим дроном почти по всему миру. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса ей пришлось остаться дома, а как только запрет был снят, она решила сосредоточиться на красотах Италии. Весь мир знает Италию, но увидеть её сверху — совсем другое дело, считает Элеонора. Она отправилась в великолепный регион Апулия, находящийся на пятке итальянского "сапога", который сочетает в себе сказочные коттеджи, архитектуру в стиле барокко и одни из лучших песчаных пляжей материковой Италии, и показала самые лучшие места для посещения.

Красота Италии с высоты птичьего полёта


Монополи Красота Италии с высоты птичьего полёта Альберобелло Красота Италии с высоты птичьего полёта Лечче Красота Италии с высоты птичьего полёта Пещера "Сердце" Красота Италии с высоты птичьего полёта Санта-Мария-ди-Леука Красота Италии с высоты птичьего полёта Остуни Красота Италии с высоты птичьего полёта Чиоло Красота Италии с высоты птичьего полёта Лечче Красота Италии с высоты птичьего полёта Кастро Красота Италии с высоты птичьего полёта Санта-Чезареа-Терме Красота Италии с высоты птичьего полёта Галлиполи Красота Италии с высоты птичьего полёта Пещера Di Bauxite Красота Италии с высоты птичьего полёта Cave of Poetry, Мелендуньо Красота Италии с высоты птичьего полёта Полиньяно-а-Маре

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Красота Италии с высоты птичьего полёта

И не забудьте:
Красота Италии с высоты птичьего полётаПодписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх