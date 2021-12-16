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Техника безопасности: 6 золотых правил, которые надёжно избавят от тараканов в доме


6 золотых правил, которые надёжно избавят от тараканов в доме

6 золотых правил, которые надёжно избавят от тараканов в доме

 

Вы можете искренне радоваться гостям и поражать окружающих своим радушием. Но даже самый гостеприимный хозяин вряд ли одобрит непрошеных визитёров. Особенно, если они беспардонно шастают по вашей квартире, едят пищу с вашего стола и одним своим видом заставляют поморщиться. Имя им – тараканы. Чтобы насекомые раз и навсегда забыли дорогу в ваш дом, не забывайте о простых правилах техники безопасности. Старо, как мир, но эффективно.

Тараканы – они почти, как грипп: куда легче предотвратить, чем лечить и мучиться. Да и отрава, разбросанная по дому, вряд ли порадует ваших домашних питомцев, проживающих на территории вполне легально. Потому не забывайте о «технике безопасности». А профилактикой от визита тараканов на вашу жилплощадь станет выполнение вот этих несложных правил.

1. Закрытые банки


6 золотых правил, которые надёжно избавят от тараканов в доме

6 золотых правил, которые надёжно избавят от тараканов в доме

 

Самое простое, что вы можете сделать – пересыпать крупы, муку и прочие съедобные ингредиенты из родных пачек в пластиковые контейнеры с плотной герметичной крышкой. Тем самым вы отрежете насекомым дорогу к любимым лакомствам.

2. Крошкам – бой!


6 золотых правил, которые надёжно избавят от тараканов в доме

6 золотых правил, которые надёжно избавят от тараканов в доме

 

Золотое правило чистого дома без тараканов: всё потенциально съедобное, что упало-просыпалось-разлилось на пол, мебель или плиту должно быть тут же убрано.
Тоже самое касается и содержимого раковины после мытья посуды.

3. Не забывайте чистить ящики, где храните продукты и посуду


6 золотых правил, которые надёжно избавят от тараканов в доме

6 золотых правил, которые надёжно избавят от тараканов в доме

 

Влажной губкой и мылом или чистящим средством. Хотя бы раз в две недели.

4. Не оставляйте фрукты и овощи на столе


6 золотых правил, которые надёжно избавят от тараканов в доме

6 золотых правил, которые надёжно избавят от тараканов в доме

 

Они привлекают внимание не только тараканов, но и мошек. Кстати, от последних есть простое средство: поставьте на стол пиалу с яблочным уксусом и парой капель средства для мытья посуды. Сладковато-фруктовый запах уксуса привлечёт насекомых, но выбраться из вязкой жидкости они не смогут.

5. Тараканы – не домашние любимцы


6 золотых правил, которые надёжно избавят от тараканов в доме

6 золотых правил, которые надёжно избавят от тараканов в доме

 

А, значит, нечего их подкармливать. Особенно из миски своего питомца. Поскольку насекомые не прочь полакомиться собачей или кошачьей едой, отдайте предпочтение кормушкам с автоматической подачей. Так четвероногий будет сыт, а многоногий останется голодным.

6. Вовремя мойте посуду


6 золотых правил, которые надёжно избавят от тараканов в доме

6 золотых правил, которые надёжно избавят от тараканов в доме

 

Значит – сразу после еды. Уже одна эта маленькая, но полезная привычка снизит вероятность встретиться с тараканом на собственной кухне в разы.

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Техника безопасности: 6 золотых правил, которые надёжно избавят от тараканов в доме

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Техника безопасности: 6 золотых правил, которые надёжно избавят от тараканов в домеПодписаться на мой Instagram
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