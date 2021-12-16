Техника безопасности: 6 золотых правил, которые надёжно избавят от тараканов в доме

6 золотых правил, которые надёжно избавят от тараканов в доме

1. Закрытые банки

6 золотых правил, которые надёжно избавят от тараканов в доме

2. Крошкам – бой!

6 золотых правил, которые надёжно избавят от тараканов в доме

3. Не забывайте чистить ящики, где храните продукты и посуду

6 золотых правил, которые надёжно избавят от тараканов в доме

4. Не оставляйте фрукты и овощи на столе

6 золотых правил, которые надёжно избавят от тараканов в доме

5. Тараканы – не домашние любимцы

6 золотых правил, которые надёжно избавят от тараканов в доме

6. Вовремя мойте посуду

6 золотых правил, которые надёжно избавят от тараканов в доме