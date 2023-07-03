10 артефактов, свидетельствующих о том, что древние занимались изучением космоса

Древний китайский звездный атлас и другие космические артефакты.
В далёком прошлом люди любили наблюдать за звездным небом ничуть не меньше, чем современные люди. До нашего времени дошли артефакты, свидетельствующие о том, что древние вели систематизированные наблюдения за небесными телами и даже документировали их результаты. В нашем обзоре 10-ка интереснейших артефактов из прошлого, связанных с космосом.
1. Ян Гевелий
Ян Гевелий.
Легендарный польский астроном Ян Гевелий был сыном успешного пивовара. Первоначально он собирался стать политиком, но затем заинтересовался астрономией, которая была очень популярным увлечением среди дворян Европы в 17 веке. Вскоре Гевелий понял, что ему нужна специальная обсерватория для просмотра небесных тел. В 1641 году он на средства, унаследованные от отца, построил обсерваторию, которую наполнил собственноручно сделанными инструментами. Когда Ян обнаружил, что обычные телескопы слишком плохо приближают удаленные небесные тела, то построил чудовищный 45-метровый воздушный телескоп-рефрактор. Его мастерство было так высоко оценено, что на Гевелия обратила внимание польская королевская семья, которая выделила ему денежное содержание для будущих исследований.
2. Джон Добсон популяризовал астрономию
Джон Добсон популяризовал астрономию.
Джон Лоури Добсон известен как крестный отец любительской астрономии. Он произвел настоящую революцию в области астрономии и сделал ее доступной для широкой общественности. Дешевые и эффективные телескопы Добсона стали невероятно популярными среди астрономов-любителей. Родился Джон в Китае в 1915 году, но затем его семья переехала в Сан-Франциско. В Америке Добсон получил степень магистра по химии в Калифорнийском университете, а затем в течение 23 лет был монахом в Ордене Рамакришны. Свой первый телескоп, поскольку у него не было ни цента, Добсон построил буквально из мусора. Он стал первым человеком, который путешествовал из города в город по всей Америке, выставляя телескоп прямо на улице и приглашая людей посмотреть в него. Так он фактически основал так называемую "тротуарную астрономию".
3. Первая посадка космического аппарата в глубинах Солнечной системы
Первая посадка космического аппарата в глубинах Солнечной системы.
На этом изображении можно увидеть самый дальний стационарный форпост человечества во вселенной: зонд "Гюйгенс", построенный НАСА, Европейским космическим агентством и Итальянским космическим агентством. 14 января 2005 года "Гюйгенс" отделился от орбитального корабля "Кассини" и приземлился на крупнейшем спутнике Сатурна Титане. После этого и был сделан этот потрясающий снимок.
4. Проект Меркурий: первый пилотируемый космический аппарат
Проект Меркурий: первый пилотируемый космический аппарат.
В конце 50-х годов - начале 60-х годов Соединенные Штаты были фактически готовы запустить человека (ранее с переменным успехом на орбиту выводились мыши, насекомые и другие живые существа). Проект "Меркурий", который был первым большим проектом Америки в области пилотируемых космических полетов, запустили вскоре после того, как в 1958 году была основана НАСА. Всего в рамках проекта "Меркурий" было выполнено шесть пилотируемых полётов (два суборбитальных в 1961 году и четыре орбитальных в 1962-1963 годах). Первым же космонавтом в этой программе стал шимпанзе по имени Хэм, который совершил суборбитальный полет 31 января 1961 года.
5. Астрономические события, которые были нарисованы на камне
Астрономические события, которые были нарисованы на камне.
В конце июня 1054 года на небе был замечен загадочный яркий объект. Люди сочли его новой звездой или небесным предзнаменованием. Только теперь стало известно, что это был взрыв сверхновой в 6000 световых годах от Земли в созвездии Тельца. В результате взрыва этой звезды появилась известная Крабовидная туманность. Наши предки могли наблюдать это событие в течение двух лет, пока новую звезду было видно на ночном небе. Первоначально сверхновая была настолько яркой, что ее было видно даже днем. Все это было записано в виде петрографии художниками древней индейской культуры анасази. Символы были нарисованы на 6-метровых скалах Чако-Каньона, Нью-Мексико.
6. Древний китайский звездный атлас
Древний китайский звездный атлас.
В то время, как на Западе только начинали строить канализацию, китайцы создавали удивительно точные карты звездного неба. В городе Дуньхуан в 1907 году был найден звездный атлас, датируемый серединой седьмого века. Он является старейшей астрономической схемой. Между восточной картой из Дуньхуана и западными изображениями созвездий есть некоторые фундаментальные различия. Вместо мифологических фигур, звезды на дуньхуанских картах были соединены воображаемыми линиями. На китайских картах астрономы показали даже мелкие созвездия и тусклые звезды, которые веками не замечали в Европе.
7. Астрономические события, изображенные на монетах
Астрономические события, изображенные на монетах.
Хранение данных в астрономии существенно изменилось за последнее тысячелетие. В настоящее время существуют суперкомпьютеры, которые могут легко хранить, казалось бы, бесконечное количество данных, но в древней астрономии были совершенно другие носители информации, в роли которых иногда выступали даже монеты. Существуют древнегреческие монеты, выпущенные около 120 г. до н.э., на которых показано затмение. На монете, показанной на фото, изображена Луна, закрывающая Юпитер, четвертый по яркости объект на ночном небе.
8. Зодиакальные гравюры на дереве Дюрера
Зодиакальные гравюры на дереве Дюрера.
Художник по профессии, а также заядлый натуралист и астроном, немец Альбрехт Дюрер считается величайшим художником эпохи Северного Возрождения. В 1515 году Дюрер с двумя астрономами Йоханнесом Стабиусом и Конрадом Хайнфогелем создал ксилографии северных и южных зодиакальных созвездий. Эти гравюры, которые фактически объединили науку и искусство, являются первыми печатными европейскими звездными картами.
9. Первые точные изображения Луны
Первые точные изображения Луны.
Впервые то, что на Луне есть множество кратеров и гор, было обнаружено в начале 17-го века с появлением телескопов. В 1609 году Галилео Галилей смог детально изучить спутник Земли, после чего опубликовал первые реалистичные изображениями ее кратеров, горных пиков и долин. Стоит отметить, что Галилей был не первым, кто рассмотрел Луну в телескоп. Ему предшествовал Томас Харриет, но его эскизы были не настолько четкими и намного менее эстетичными.
10. Первое изображение с Марса
Первое изображение с Марса.
В июле и сентябре 1976 года два спускаемых космических аппарата "Викинг" приземлились на Марсе, став первыми послами Земли на Красной планете. В течение 6 лет (Викинг-1) и 4 лет (Викинг-2) аппараты передавали на Землю снимки марсианской поверхности, а также данные, собранные сейсмометрами, метеорологическими инструментами и спектрометрами. Данное фото - это первое изображение с поверхности Марса, которые было снято 20 июля 1976 года.
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