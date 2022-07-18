7 секретов приготовления вкусных блюд из рубленого мяса

Фарш — это не только сочные котлеты, но и бесподобные пельмени, аппетитные голубцы, запеканки, румяные пирожки, пироги и многие другие вкусности. Это основа многих блюд, поэтому так важно знать, как правильно его готовить.



Сегодня мы расскажем о кулинарных хитростях в приготовлении идеального фарша.









К​ак измельчить



прокрутить в мясорубке



с помощью блендера



вручную — при помощи двух острых ножей



При рубке ножами мясо получается сочнее: ведь оно рубится, а не мнется, как в мясорубке, и все соки остаются внутри. Что-то подобное делает блендер, но он перемалывает мясо в пасту. Нарубить мясо можно и одним ножом, но двумя — в 3 раза быстрее! Ножи должны быть острыми и достаточно тяжелыми (хороший вариант — шеф-ножи). «Расправляться» с мясом нужно на тяжелой и прочной доске, под которую нужно положить кухонное полотенце — для устойчивости.

Мясные дуэты



говядина + баранина



говядина + курица



баранина + курица



свинина + индейка



свинина + кролик



Исключение составляет только котлета для бургера: ее лучше делать из одного вида мяса.

Для бургеров мы делаем котлету только из говядины. Ведь в бургере кроме котлеты есть соус и овощи, которые отлично дополняют мясо в «чистом виде.

Что еще добавить



вымоченный в молоке белый хлеб



сливочное масло



тертый сыр



сало



Специи и приправы



для говядины — перец + мускатный орех



для баранины — зира + кориандр



для свинины — перец + мускатный орех + пара капель вустерского соуса



для курицы — (если вы фанат карри) куркума



Отбить фарш

Это необходимо, чтобы при термообработке фарш не разваливался, — неважно, идет ли речь о люля-кебаб, который готовят на шампурах, о плескавице, которая запекается на решетке, или об обычных рубленых котлетах.

Дать ему остыть

Лучше всего — отправить в холодильник хотя бы на полчаса. Фарш настоится, мясо и добавки станут единым целым. К тому же из холодного фарша будет проще сформировать котлеты, и при жарке они получатся гораздо пышнее.

Как пожарить