Не надо так: 6 худших вещей, которые мужчины делают со своими волосами

6 худших вещей, которые мужчины делают со своими волосами

И кто придумал, что мужчины не следят за собой? А бритьё?

1. Переусердствовать с мытьём головы

Мыть голову каждый день – не самое лучшее решение

2. Слишком интенсивно вытирать голову полотенцем

Эта активная «сушка» не пойдёт вам на пользу

3. Не посещать парикмахера достаточно часто

«Отросшая» стрижка выглядит не слишком аккуратно и способна испортить даже выверенный образ

4. Пытаться закрасить седину дома

Седина портит настроение? Обратитесь к профессионалу. Или станьте мужчиной-«русалом»

«Модно» - это не всегда повод

6. Пытаться замаскировать признаки облысения

Попытки скрыть намечающуюся лысину могут довести до комичного