Не надо так: 6 худших вещей, которые мужчины делают со своими волосами

6 худших вещей, которые мужчины делают со своими волосами
Кто сказал, что мужчинам наплевать на свою внешность? Да, может кому-то и достаточно быть «чуть краше обезьяны» (из каких народных глубин вообще всплыла эта мудрость?), но многие носители Y-хромосомы следят за собой получше иных барышень. И даже без ущерба мужественности. Как минимум, мужчин заботит их причёска. И чтобы не лишиться драгоценной растительности и килограмма нервов раньше срока, узнайте о шести худших вещах, которые вы можете сделать со своими волосами.
И кто придумал, что мужчины не следят за собой? А бритьё?
Мужчин может не слишком интересовать женская причёска: не каждый отметит/заметит новое «акварельное» окрашивание на одну десятую тона или подстриженные кончики волос «по новейшей методике» у своей любимой. Зато новый седой волос или внезапно поредевшая линия роста на собственной голове может стать поводом для плохого сна и долгих разговоров с психоаналитиком. Ладно, не будем драматизировать. Профессиональные стилисты советуют как минимум не делать вещей из этого списка. И даже это малое нововведение существенно продлит жизнь вашей причёске.
1. Переусердствовать с мытьём головы
Мыть голову каждый день – не самое лучшее решение
Большинство мужчин моет голову ежедневно. Увы, эта привычка хороша с точки зрения личной гигиены в целом, но не настолько полезна для волос в частности. Ежедневная головомойка способна иссушать кожу головы (особенно, если вы используйте мощный очищающий шампунь или средство против перхоти), что сказывается на питании корней. В итоге они получают меньше питательных веществ, что провоцирует выпадение. Чтобы не терять больше волос, чем нужно, приучите себя мыть голову хотя бы раз в два-три дня. И используйте шампуни с мягкой, щадящей формулой. Например, с пометкой «для ежедневного применения».
2. Слишком интенсивно вытирать голову полотенцем
Эта активная «сушка» не пойдёт вам на пользу
Звучит забавно? Возможно. Но от этого вред волосам не меньше. Интенсивная «сушка» полотенцем повреждает и растягивает волосы, ведь именно в мокром состоянии они максимально уязвимы. Вместо этой излишне активной процедуры, сразу после душа слегка, без усилия отожмите шевелюру полотенцем или даже натуральной хлопковой футболкой. Этого будет достаточно, чтобы впитать лишнюю влагу. Затем дайте высохнуть естественным способом. И никогда не расчёсывайте мокрые волосы.
3. Не посещать парикмахера достаточно часто
«Отросшая» стрижка выглядит не слишком аккуратно и способна испортить даже выверенный образ
Подобрали удачную стрижку? Отлично! Но смиритесь с фактом, что красоту нужно поддерживать. И железно, несмотря на дождь, снег и инопланетное вторжение посещать парикмахерскую раз в месяц. А между визитами к парикмахеру используйте воск или гель для моделирования причёски. Только не переусердствуйте.
4. Пытаться закрасить седину дома
Седина портит настроение? Обратитесь к профессионалу. Или станьте мужчиной-«русалом»
Нет, нет и нет. И ещё раз нет. Если седые волосы мешают жить спокойно, отправляйтесь в салон и поговорите со стилистом. А лучше сразу с мозгоправом. Шутка. Но пробовать закрасить седину в домашних условиях, всё же, не стоит. Результат может быть уж слишком неожиданным.Делать модную стрижку, которая вам совсем не нравится
«Модно» - это не всегда повод
Или не идёт. Просто потому, что это «модно». Ведь даже такая мелочь способна заставить чувствовать себя не в своей тарелке и, как следствие, здорово портить настроение на ежедневной основе. Зачем? В жизни и без того предостаточно стрессов.
6. Пытаться замаскировать признаки облысения
Попытки скрыть намечающуюся лысину могут довести до комичного
Увы и ах, но с генетикой спорить бесполезно. А о том, насколько комичными могут выглядеть попытки «замаскировать» просветы на голове, каждый день напоминает с экранов действующий Президент США и половина звёзд отечественной эстрады. Смиритесь, расслабьтесь и посоветуйтесь с хорошим парикмахером – подобрать удачную и стильную стрижку даже для редеющих волос нынче совсем не сложно. Да и менять имидж хот время от времени – очень даже полезно.
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