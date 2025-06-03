Почему знаменитая советская колбаса за 2 рубля 20 копеек называлась докторской

Докторская колбаса – это эталон качества и вкуса, известный еще со времен Советского Союза. Но вряд ли, делая себе очередной бутерброд, вы задумываетесь о том, почему же она так называется. Может, ее рецепт придумал доктор или когда-то колбасу ели только врачи? Novate.ru предлагает немного покопаться в истории, чтобы раскрыть секрет знаменитого названия.
Немного истории
Своим качеством докторская колбаса во многом обязана Анастасу Микояну. / Фото: edastore.ru
Вернемся в 30-е годы ХХ века. Тогда в Советском Союзе наблюдался настоящий дефицит продовольственных товаров, особенно мяса. Из-за отсутствия такого важного для здоровья продукта самочувствие населения подрывалось, соответственно, о качественной рабочей силе не могло быть и речи. Чтобы исправить ситуацию, правительство приняло решение создать продукт, способный заменить дорогое мясо. Он должен был быть не только полезным, питательным, но также доступным любой категории населения.
За дело взялись сотрудники Московского мясоперерабатывающего комбината им. Микояна – именно они должны были разработать рецепт «народной» колбасы. Именно так появилась знаменитая «варенка», без которой мы сейчас не представляем окрошку, салат оливье и тот самый утренний бутерброд, съеденный на ходу перед работой.
Так почему же докторская?
Докторскую колбасу производили в больших количествах. / Фото: pofu.ru
С предысторией разобрались, теперь переходим к самому интересному – названию. Мы уже упоминали о том, что в 30-х годах здоровье советских граждан было подорвано. Последствия Гражданской войны и отсутствие на рынке качественных продуктов, которые могли бы помочь восстановить хорошее самочувствие, привели к тому, что у многих людей выявили соматические признаки перенесённого длительного голодания. Анемия, язва, пониженный иммунитет, болезни печени и желудка – эти и другие проблемы со здоровьем были показателями для того, чтобы человеку назначили вареную колбасу. Благодаря таким целебным свойствам ее и назвали докторской.
Изначально рецептура состояла исключительно из натуральных компонентов: говядины, полужирной свинины, яиц, коровьего молока, соли, сахара, кардамона и аскорбиновой кислоты для стабилизации цвета. Однако музыка играла недолго: когда делать колбасу исключительно из натуральных продуктов и большого количества мяса стало нерентабельно, в нее стали класть различные добавки, усилители вкуса и прочие компоненты, далекие от здорового питания.
Началось все в 1974 году, когда рецептуру пересмотрели и разрешили добавлять в колбасу до 2% муки или крахмала. А дальше все пошло, как по накатанной: нитрит, натрия, сухое коровье молоко, меланж вместо яиц, жилованная свинина и говядина (а изначально использовали продукты исключительно высшего сорта), и пр.
Сейчас редко можно встретить производителя вареной колбасы, который делает ее по ГОСТу – в большинстве случаев на предприятиях используется «авторская» рецептура, разработанная конкретно на этом мясокомбинате.
В общем, можно сделать вывод, что от истинной «докторской» колбасы осталось только название – вряд ли ее сейчас назначают пациентам, у которых есть проблемы со здоровьем, и, в частности, с желудком. Однако на популярности продукта это никак не сказывается.
Рецепт домашней докторской колбасы
Докторская колбаса своими руками. / Фото: toshisushi.ru
Если вы не доверяете качеству магазинной докторской колбасы, предлагаем приготовить ее дома своими силами. В интернете можно найти много самых разнообразных рецептов, но нас интересует тот самый, по ГОСТу.
Вам понадобится один килограмм говядины, четыре килограмма свинины средней жирности, пять яиц, одна чайная ложка кардамона, полторы столовых ложки мускатного ореха, три столовых ложки соли, две столовых ложки сахара, один литр ледяной воды, 50 миллилитров коньяка или водки, 80 граммов сухого молока.
Для начала мясо следует нарезать небольшими кусочками, чтобы с ним было удобнее работать. Далее дважды пропустите свинину и говядину через мясорубку: сначала через крупную насадку, а потом через мелкую. В отдельной миске смешайте специи и сухое молоко, после чего добавьте их к готовому фаршу. Хорошо перемешайте ложкой или руками, а затем начинайте тонкой струйкой вливать холодную воду. Далее переложите получившуюся массу в кухонный комбайн (лучше делать это частями) и измельчите, чтобы получилась однородная, слегка тягучая смесь.
Заверните колбасу в белковую оболочку. / Фото: kylinariya.ru
После этого добавьте коньяк, перемешайте и разложите массу по белковым оболочкам (предварительно их нужно замочить в воде примерно на 10 минут, чтобы они стали эластичными). Удобнее всего это делать с помощью специального шприца, но если его нет, используйте подходящую насадку для мясорубки. Чтобы будущая колбаса стабилизировалась отправьте ее на час в холодильник, а затем приступайте к термической обработке.
Колбасу можно как варить, так и коптить. В первом случае нужно набрать в кастрюлю воду, опустить в нее подготовленные изделия и варить при 80 градусах до тех пор, пока температура внутри не поднимется до 72 градусов. Во втором случае необходимо установить в коптильне температуру 50 градусов, через час – добавить до 60, еще через час – до 70. На этой температуре колбаса должна коптиться четыре часа. По истечении времени опустите изделие в холодную воду на пять минут, затем обсушите с помощью бумажного полотенца и подвесьте на ночь.
Следите за температурой. / Фото: coffmachines.ru
Также для приготовления колбасы можно использовать духовку. Прогрейте ее до 80 градусов и положите колбасу на решетку. Когда температура внутри продукта достигнет 50 градусов (проверяйте с помощью кулинарного термометра), поставьте на дно духовки противень или миску с водой и продолжайте запекать, пока внутренняя температура не поднимется до 70 градусов. После этого выключайте духовку. Опытные хозяйки говорят, что на весь процесс приготовления уходит примерно 2 часа 20 минут, но все будет зависеть от духовки.
Достаньте колбасу, опустите на пять минут в миску с холодной водой (можно добавить в нее несколько кубиков льда), затем достаньте, насухо вытрите полотенцем и оставьте на столе, чтобы она полностью остыла. В конце уберите колбасу в холодильник на несколько часов. Вуаля – можно звать членов семьи на дегустацию!
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