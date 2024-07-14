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Как очистить стиральную машину от плесени и грибка

Более 60% людей неправильно чистят свою стиральную машину. Проверьте, входите ли вы в это число.



Для полной очистки стиральной машины необходимо следовать следующему простому руководству: 
сначала запустите цикл горячей стирки, которую часто называют профилактической. В барабан добавьте специальное чистящее средство, белый уксус или лимонную кислоту;

по завершении цикла извлеките контейнер для моющих средств и промойте его с теплой водой и мылом, убирая накипь.

Для устранения более серьезных последствий используйте старую зубную щетку, чтобы можно было пролезть в каждый недоступный уголок; протрите барабан стиральной машины тряпкой, смоченной в мыльном растворе;

в резиновом уплотнителе часто застревают заколки, волосы, куски пыли, пуговицы и даже мелочь. Уберите лишний мусор и вымойте уплотнитель как снаружи, так и внутри;

чтобы правильно завершить процедуру технической очистки, поставьте еще раз цикл горячей стирки, но уже без использования дополнительных чистящих средств. По словам эксперта, это подготовит стиральную машину к следующей стирке и перезагрузит ее.


Хорошая привычка — после каждой стирки оставлять дверцу и ящик для моющих средств открытыми, чтобы не давать влаге образовывать плесень и грибок. Это также поможет проникать свежему воздуху внутрь и избавлять от неприятного затхлого запаха. 

Также стоит взять для себя за правило следовать рекомендациям производителя чистящего средства и не наливать больше геля или не высыпать больше порошка, чем указано на упаковке — для этого целесообразно обзавестись мерным стаканчиком. Дело в том, что избытки моющего средства не помогут очистить одежду лучше: вместо этого они с большой вероятностью останутся в лотке и по мере засыхания образуют плотную корку, от которой будет тяжело избавиться. Еще хуже, если средство осядет на одежде и создаст эффект более грязной вещи, чем было до этого.



Как правило, такую техническую очистку необходимо проводить не реже одного раза в месяц, чтобы поддерживать исправную работу стиральной машины.
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