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Все любят капибару

Почему-то капибары (или водосвинки) прямо-таки притягивают к себе других животных. У них всегда много друзей самых разных мастей. Даже крокодилы их любят!

Все любят капибару

Все любят капибару

Капибары – очень социальные животные. Как правило, они живут группами по 10-20 особей. Это самые крупные грызуны на планете – их размеры достигают 134 сантиметров, а вес – 66 килограммов.

Все любят капибару

Капибары водятся в Южной Америке и предпочитают селиться поближе к воде. Они превосходные пловцы, в случае опасности способны продержаться под водой до пяти минут, и спариваются только в воде.

Все любят капибару

Все любят капибару

Все любят капибару

Все любят капибару

Все любят капибару

Все любят капибару

Все любят капибару

Все любят капибару

Все любят капибару

Все любят капибару

Все любят капибару

Все любят капибару

Все любят капибару

Все любят капибару

Все любят капибару

Все любят капибару

Все любят капибару

Все любят капибару

Все любят капибару

Все любят капибару

Все любят капибару

Все любят капибару

Все любят капибару

Все любят капибару

Все любят капибару

Все любят капибару

Все любят капибару

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