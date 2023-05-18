Почему-то капибары (или водосвинки) прямо-таки притягивают к себе других животных. У них всегда много друзей самых разных мастей. Даже крокодилы их любят!
Капибары – очень социальные животные. Как правило, они живут группами по 10-20 особей. Это самые крупные грызуны на планете – их размеры достигают 134 сантиметров, а вес – 66 килограммов.
Капибары водятся в Южной Америке и предпочитают селиться поближе к воде. Они превосходные пловцы, в случае опасности способны продержаться под водой до пяти минут, и спариваются только в воде.
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Все любят капибару
Почему-то капибары (или водосвинки) прямо-таки притягивают к себе других животных. У них всегда много друзей самых разных мастей. Даже крокодилы их любят!
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