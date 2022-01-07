Актеры, которые рисковали жизнью ради кадра

Думаете, сниматься в фильмах — веселое развлечение, за которое еще и платят миллионы долларов? Отчасти, вы правы. Современные фильмы и в самом деле почти не требуют от актеров риска, ведь режиссеры все чаще предпочитают использовать спецэффекты. Однако, так было не всегда. Большинство состоявшихся голливудских звезд вполне реально рисковали собственной жизнью, выполняя сложные, подчас смертельно опасные трюки.
Сильвестр Сталлоне
Вся серия «Рокки» была для Сталлоне любимым детищем. Актер отдавал себя всего без остатка и к четвертой части разогнался настолько, что решил на собственной шкуре прочувствовать самый настоящий нокаут. Провести удар доверили партнеру Сталлоне, гораздо более подготовленному и физически развитому Дольфу Лундгрену. И тот отвесил Сильвестру такую «плюху», что тот на неделю угодил в палату интенсивной терапии. Насилу откачали.
Кейт Уинслет
На съемках «Титаника» Кейт чуть было не утонула взаправду. Съемки под водой вообще опасное дело и актриса случайно зацепилась одеждой за деталь интерьера. Уинслет провела под водой две минуты, пока каскадеры не спохватились.
Джейсон Стэтхэм
Стэтхэм ровно такой же крутой, каким кажется в фильмах. К примеру, на съемках третьей части «Неудержимых» он не справился с тяжелым грузовиком и полетел вместе с ним в воду с эстакады. За долю секунды Джейсон сориентировался в ситуации, выпрыгнул из грузовика на лету, да еще и оттолкнулся от него подальше — чтобы не затянуло.
Том Круз
Не удивляйтесь, но этот милый паренек может дать фору любому герою боевика. Том Круз частенько сам выполняет опасные трюки, хотя еще на заре карьеры эта привычка могла стоить ему жизни. Во время съемок «Топ Ган» Круз чуть было не утонул, запутавшись в намокшем парашюте.
Холли Берри
И хрупкие дамы любят иногда рискнуть. Холли Берри настояла на самостоятельном выполнении довольно сложного трюка в фильме «Тревожный вызов». Прыжок с приземлением на бетонный пол оказался настолько силен, что актриса поехала в реанимацию прямо со съемочной площадки.
Джеки Чан
Старина Джеки мог уже сотню раз распрощаться с жизнью. С самого начала кинокарьеры актер выполнял трюки сам — не было денег на каскадеров, а потом просто втянулся. Травмы, полученные ловким китайцем на площадке просто не счесть. Одну из самых серьезных он получил на съемках «Полицейской истории»: скользнув на землю по металлическому столбу, Чан вывихнул таз и чуть было не сломал позвоночник.
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