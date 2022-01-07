Актеры, которые рисковали жизнью ради кадра

Думаете, сниматься в фильмах — веселое развлечение, за которое еще и платят миллионы долларов? Отчасти, вы правы. Современные фильмы и в самом деле почти не требуют от актеров риска, ведь режиссеры все чаще предпочитают использовать спецэффекты. Однако, так было не всегда. Большинство состоявшихся голливудских звезд вполне реально рисковали собственной жизнью, выполняя сложные, подчас смертельно опасные трюки.









Сильвестр Сталлоне

Кейт Уинслет

Джейсон Стэтхэм

Том Круз

Холли Берри

Джеки Чан