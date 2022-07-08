15 малоизвестных фактов о древних Олимпийских играх

Олимпийский забег.
6 августа 2016 года взяли старт Летние Олимпийские игры 2016. На этот раз столицей олимпиады стал бразильский город Рио-де-Жанейро. Мы решили вспомнить, с чего же начиналось олимпийское движение, и как проходили олимпиады в Древней Греции.
1. Истоки Олимпиады
Первые состязания по бегу.
Никто на самом деле не знает, откуда же происходят истоки самых первых игр. Один миф говорит о том, что Геракл (сын Зевса) когда-то провел состязания по бегу в Олимпии и постановил, что они будут повторяться каждые четыре года.
2. Олимпийские Игры и Элевсинские Мистерии
Элевсинские Мистерии.
Олимпийские Игры были одним из двух главных ритуалов в Древней Греции. Другим были Элевсинские Мистерии - обряды посвящения для людей, присоединяющихся к культам Деметры и Персефоны.
3. Храм в Олимпии
Статуя Зевса.
Статуя Зевса являлась одним из семи древних чудес света. Она была помещена в храме в Олимпии – месте, где проводились древние Олимпиады.
4. Путаница во времени
Города-государства Древней Греции.
4-годичный промежуток между Олимпиадами использовался древними греками в качестве меры времени. Эта идея была разработана историком Эфорусом. Ранее каждое греческое государство использовало свой другой метод измерения времени, что приводило к большой путанице.
5. Стадий
Бег на 190 метров.
Единственным состязанием на первых Олимпийских играх был «стадий» - бег на 190 метров. Состязание было названо в честь здания, в котором оно проводилось (именно оно и стало прародителем слова «стадион»).
6. Старт с вытянутыми вперед руками
Ничья невозможна.
В отличие от современной начальной позиции бегунов, в Древней Греции они стартовали из положения стоя с вытянутыми вперед руками. Если забег заканчивался ничьей, то назначался повторный забег.
7. Пекарь из Элиды Кореб
Оливковая ветвь.
Победителем первых зарегистрированных Олимпийских игр (в некотором смысле, первый золотой медалист) был Кореб - пекарь из Элиды (области, в которой находилась Олимпия). Он выиграл состязания по бегу в 776 году до нашей эры. Естественно, тогда не вручали никаких золотых медалей, а Кореба наградили оливковой веткой – символическим призом. Что интересно, Олимпия существует до сих пор – в этом городе живут около 150 человек.
8. Гимназия
Дань богам.
Считается, что греческая традиция выступления спортсменов в обнаженном виде началась на играх в 720 г. до н.э. Скорее всего, она была введена спартанцами. Именно от этой практики возникло современное слово «гимназия», которое произошло от греческого слова «gymnos», что означает «обнаженный». Нагота спортсменов считалась данью богам и поощряла эстетическое восприятие мужского тела.
9. «Kynodesme»
Олимпийский минимализм.
Хотя в основном атлеты были обнажены во время игр, вполне возможно , что некоторые носили «kynodesme» - тонкую кожаную полоску, которой плотно обвязывали крайнюю плоть, чтобы наружу не показывалась головка полового члена. Затем эта полоска привязывалась к веревочке, завязанной подобно поясу вокруг талии.
10. Традиция экечеирии
Мораторий на казни, войны, сражения...
На время игр во всей Греции заключалось перемирие («экечеирии») – не допускались смертные казни, войны или сражения. Это было сделано в целях обеспечения безопасности участников и зрителей, приезжающих в Олимпию.
11. Пифийские, Немейские, Истмийские
Ежегодные спортивные соревнования.
Олимпийские игры были не единственными спортивными соревнованиями. В четырехлетний промежуток между ними проводились Пифийские, Немейские и Истмийские игры, но Олимпийские игры были самыми значимыми по статусу.
12. Только на греческом, паракало
Международный статус игр.
Хотя первые игры были «международными» в некотором смысле (в них было разрешено принимать участие всем греческим городам-государствам), в них участвовали только люди, которые разговаривали на греческом языке. В конце концов, к играм также допустили греческие колонии.
13. Гоплитодром
Бег в полном вооружении.
В 520 году до нашей эры в Олимпийские игры было добавлено состязание под названием «гоплитодром», в котором атлеты бежали 400 или 800 метров в полном вооружении с щитами и в шлемах с поножами. Бегуны часто сталкивались друг с другом или спотыкались о щиты, брошенные другими конкурентами.
14. 5 дней Олимпиады
Храм Зевса в Олимпии.
В период своего расцвета игры длились 5 дней. Первые три были предназначены для спортивных мероприятий, в то время как два других дня использовались для ритуалов и торжеств. В последний день все участники посещали праздник, на котором съедали 100 быков (которые были убиты в первый день Олимпиады в качестве жертвы Зевсу).
15. Возрождение Олимпийского движения
Церемония зажжения Олимпийского огня.
В рамках перехода христианства к официальной религии, древние Олимпийские игры были окончательно запрещены либо Феодосием I в 393 г. н.э. либо его внуком Феодосием II в 435 г. н.э.. Следующие Олимпийские игры были проведены только в 1896 году в Афинах, Греция.
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