ТЮЛЬПАНЫ, ГИАЦИНТЫ, ПОДСОЛНУХИ: КАКИЕ БУКЕТЫ ПРЕДЛОЖАТ ФЛОРИСТЫ НА ГЛАВНЫЙ ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК

Солнечные дни не за горами, а их ожидание поможет скрасить букет из главных весенних цветов — тюльпанов. Мода на эти простые, но близкие каждому женскому сердцу цветы, не проходит. В этом сезоне трогательные и нежные тюльпаны флористы Мегацвет 24 предлагают дарить в компании с веточками вербы, с яркими и жизнерадостными ирисами, гиацинтами и сухоцветами. Такие компаньоны добавляют тюльпанам выразительности.

Тюльпан считается бессменным символом весны, но, чтобы один и тот же цветок не наскучил потребителю, флористы используют в букетах цветы разных сортов. Например, оригинально выглядит тюльпан Колумбус. Этот сорт относится к пионовидным, у него крупные плотные бутоны с малиновыми лепестками с белой или кремовой каймой. Сорт демонстрирует высокую стойкость в срезанном виде.

Для тех, у кого приход весны ассоциируется не столько с тюльпанами, сколько с мимозами, флористы «Мегацвет 24» подготовили яркие композиции с серебристой акацией. Именно ее пушистые веточки с желтыми соцветиями у нас называют мимозой. Акацию в букетах сочетают с тюльпанами, нарциссами, ранункулюсами, анемонами, коробочками хлопка, розами, матиолой, гиацинтами и многими другими цветами и зеленью. Но и в монобукете мимоза смотрится шикарно, особенно если оформлена в шляпную коробку или контрастную дизайнерскую бумагу. Сезон мимоз длится недолго, поэтому эти цветы можно встретить преимущественно в мартовских композициях.

Еще один сезонный цветок — нарцисс. Уже в мае миниатюрные нарциссы распустятся на дачных участках и на городских клумбах, а ранней весной цветочные магазины предлагают тепличные крупные, в том числе и махровые, нарциссы, а также миниатюрные кустовые в монобукетах или в сочетании с ирисами, тюльпанами, гвоздиками, гиацинтами, крокусами, вербой, зеленью. Цветок этот нежный, с легким ароматом, подходит в качестве знака внимания юным особам.

Продолжают тему весны и нежности гиацинты. Пышные соцветия гиацинтов в флористических магазинах представлены в разных оттенках. Они весьма необычно смотрятся в монобукетах. Эти цветы служат отличными компаньонами и добавляют изюминку простым и сложным композициям. В весенних букетах их сочетают с тюльпанами и мимозой, в летних — со статицей, розами, хризантемами, лилиями.

Если же хочется чего-то действительно яркого и запоминающегося — дарите подсолнухи. Эти цветы сегодня доступны практически круглый год, а букеты с ними выглядят солнечно и жизнерадостно. За последние годы подсолнух стал настолько популярен, что нашел свое место даже в свадебной флористике.

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