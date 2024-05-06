7 мест, которые стоит посетить на Гавайях

Гавайские острова являются архипелагом, состоящим из 8 крупных островов, нескольких атоллов, вершин подводных гор и более сотни крошечных островков общей площадью более 16600 кв.км. Считается, что всего в состав Гавайских островов входят 132 острова. Архипелаг находится в Тихом океане и протянулся на расстоянии 2400 км.
Основу Гавайских островов составляют 8 островов в юго-восточной части архипелага (центральная часть Тихого океана). С запада на восток это острова: Ниихау, Кауаи, Оаху, Молокаи, Ланаи, Кахоолаве, Мауи, и Гавайи. Чтобы избежать путаницы в названиях, последний остров — Гавайи (Hawaii) — часто называют Большим островом (Big Island). Обычно Гавайи ассоциируются именно с этими 8 крупными островами, во многом потому, что остальные 124 острова в общей сложности имеют площадь около 8 квадратных километров. Самый большой остров архипелага — Гавайи (Большой остров) имеет площадь 10432 квадратных километров.
Гавайи — мечта миллионов туристов. И это не удивительно — красивейший архипелаг Тихого океана отличается захватывающими дух пейзажами, райскими пляжами, удивительной самобытной культурой и комфортной атмосферой, привлекающей путешественников круглый год. Что стоит посмотреть на Гавайях? Рекомендуем вам семь незабываемых мест, стоящих внимания.
Национальный парк гавайских вулканов
Национальный парк гавайских вулканов основали еще в 1916 году. В нем можно полюбоваться на захватывающий вулканический пейзаж. Что интересно, на его территории находятся два самых активных и больших вулкана в мире, позволяющих ученым углубиться в процессы, которые привели к появлению архипелага Гавайских островов, а также продолжить исследования сейсмической активности в регионе. Кроме того, этот парк — идеальное место, позволяющее насладиться наблюдениями за редчайшими видами животных и растений.
Национальный парк Халеакала
Национальный парк Халеакала, расположенный на острове Мауи, первоначально был частью парка гавайских вулканов. Однако, в конечном счете, был выделен в отдельную единицу. Он представляет собой территорию 118 км2, из которой около 100 км2 – места, по которым не ступала нога человека. Туристам разрешено посещать парк исключительно по специальной, извилистой дороге, проложенной вдоль наветренной стороны острова. Его название на местном языке означает «дом солнца», а местные легенды утверждают, что герой Мауи заточил здесь небесное светило, чтобы день длился дольше.
Гонолулу
Гонолулу — самый большой город архипелага Гавайских островов и, одновременно, столица штата. Он является крупным центром международного бизнеса, в еще – здесь находится известный Перл-Харбор. Что интересно, Гонолулу, на гавайском языке означает «защищенное место». С точки зрения архитектуры Гонолулу особо ничем похвастать не может. Гостиницы, жилые многоэтажки, средней высоты офисные небоскребы в деловом центре, рестораны на крышах — такого полно в любом большом городе США. Знаменитая набережная Вайкики, главный район Гонолулу заметно отличается от остального города, но и он не блещет оригинальностью, как Лас-Вегас или монументальностью, как Чикаго. Две центральные улицы с односторонним движением и с широкими тротуарами, да сплошные гостиницы, рестораны и магазины на любой вкус. Гонолулу расположен в южной части острова Оаху (Oahu). Оаху — третий по размерам и самый населенный остров на Гавайских островах. Население Гонолулу в пределах городской черты 390 тысяч человек (на 2010 год). Население в пределах административного округа Гонолулу (сам город и остальная часть острова Оаху) — 953 тысяч человек. При этом круглый год в Гонолулу огромное количество туристов.
Молокини
Молокини — это крошечный остров, расположенный в 4 км от побережья острова Маури. Он появился в результате затопления кратера вулкана, а теперь стал уникальной достопримечательностью, поскольку его форма напоминает полумесяц. Это место также привлекает любителей дайвинга — вода вокруг него невероятно чистая и прозрачная, а видимость достигает 46 м. Атолл Молокини был образован примерно 15 тысяч лет назад вырвавшейся из кратера вулкана лавой. Внутри этого естественного скалистого полумесяца водятся более 250 видов рыб, а также 38 видов кораллов, которых больше не встретишь во всем Тихом океане.
Водопад Ваилуа
Водопад Ваилуа — это один из самых высоких водопадов, расположенных на Гавайях. Он имеет 35 метров в высоту и расположен на острове Кауаи. К подножию Ваилуа ведет грязный и скользкий путь. Каждый год любители экстремальных видов спорта устанавливают вдоль всей трассы веревки, однако представители местной администрации убирают их через некоторое время, по причине опасности таких прогулок. Что интересно, в прошлом, местные гавайцы, для того чтобы доказать свою мужественность, бросались вниз с этого водопада. Несмотря на противозаконность и опасность подобных действий, даже сегодня находятся смельчаки, способные повторить такой подвиг.
Залив Ханаума
Идеальное место для снорклинга – это бухта Ханаума Бей (Изогнутый залив) в США, на гавайском острове Оаху, откуда расстояние до Вайкики – около 16 км. Подводный мир этого места имеет довольно широкий спектр флоры и фауны (разброс до 450 видов рыб). Залив Ханаума, что означает «кривая бухта» — очень популярное место и знаменитая туристическая достопримечательность. По статистике, его ежегодно посещает не менее трех миллионов туристов. Он также является национальным парком и здесь действует запрет на плохое обращение с животными и какие-либо контакты с коралловым рифом. Залив Ханаума является также местом появления зеленых морских черепах.
Центр полинезийской культуры
Центр полинезийской культуры — это тематический парк, или, как некоторые их называют — «живой музей». Он расположен на северном побережье острова Оаху. Помимо традиционных и постоянных выставок, вы сможете принять здесь участие в дополнительных спортивных и развлекательных мероприятиях. К примеру, каждый вечер тут проводится шоу, в котором артисты представляют межкультурный характер Полинезии, чаще всего – с помощью традиционных танцев.
Естественные и разнообразные пейзажи Гавайи, теплый тропический климат, обилие общественных песчаных пляжей и действующих вулканов делают его популярным местом для туристов, серфингистов и ученых.
В 1959 году Гавайи получили статус 50-го штата США. От континентальной части США Гавайи отделены на более чем 3800 км. Гавайи наиболее этнически и расово неоднородный штат, включающий в себя людей европейского, американского, полинезийского, японского и других происхождений. Гавайи является единственным штатом в США с официальным местным языком. Несмотря на наплыв туристов многие коренные гавайцы сохранили свои обычаи и традиции.
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