Жизненные и полезные советы, которые выручат

Здесь вы найдёте несколько очень полезных советов, которые могут выручить вас в самых разных ситуациях. Вместо того чтобы нанимать мастера для какого-нибудь мелкого ремонта или бежать к врачу каждый раз, когда вы чувствуете легкое недомогание, иногда проще и дешевле справиться со всем этим самому. Это должен знать каждый!







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Зубная паста очистит ваши руки от смолы хвойных деревьев. Это особенно полезно знать во время новогодних праздников.



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Если вас сильно покусали муравьи, просто сбрызните место укуса стеклоочистителем. Нашатырный спирт нейтрализует чувство жжения.



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Полоскания теплой соленой водой отлично помогают при болях в горле. Такой раствор не только убивает бактерии, он к тому же не такой противный, как большинство лекарственных растворов, которые прописывают при данном недомогании.



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Пожевав кусочек лимона, вы можете избавиться от головной боли, по крайней мере, на некоторое время.



Примечание: не делайте этого, если вы подозреваете, что у вас мигрень. Иначе вас, вероятно, просто вырвет.



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Если вам нужно подготовиться к контрольной работе или вы находитесь в состоянии стресса, понюхайте мяту. Это поможет вам успокоиться.



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Чтобы очистить микроволновую печь от жира и грязи, просто вскипятите в ней чашку воды.

Пар размягчит все загрязнения, после чего их легко будет удалить.***Если на вас напала икота, которая никак не проходит, попробуйте съесть большую ложку арахисового масла. Некоторым людям этот способ неплохо помогает.***Белый уксус можно использовать для того, чтобы уменьшить оттек и зуд от укуса комара. Место укуса можно также протереть спиртом.***Корица поможет избавиться от муравьев. Просто рассыпьте ее понемногу в тех местах дома, где вы чаще всего видели муравьев ***Перед сном щедро смажьте соком алоэ вера солнечные ожоги. Ваша кожа будет вам благодарна за это.***Перекись водорода — самый лучший способ удалить пятна крови с одежды.***Чтобы предупредить появление слез при нарезке лука, просто сполосните луковицы водой сразу после того, как вы очистите их от шелухи, непосредственно перед резкой.***Чтобы избавиться от докучливых плодовых мушек, налейте в стакан яблочный уксус или красное вино . Накройте его целлофановой пленкой и проделайте в ней зубочисткой небольшое отверстие. Картина будет не из приятных, но проблема таким образом разрешится.***Белый уксус — самый эффективный способ нейтрализовать запах кошачьей мочи.***Насыпьте в носок сырой рис, завяжите и поместите в микроволновку. Теперь у вас есть готовая грелка.***Если у вас заложен нос, и вы чувствуете ужасный дискомфорт, задержите дыхание как можно дольше. Отсутствие кислорода заставит ваш мозг паниковать и открыть ваши носовые проходы. Он решит, что лучше остаться в живых, чем держать их закрытыми.***Если в ранку попала инфекция, и у вас нет под рукой антисептика, используйте мед. Кроме этого, может помочь и жар … но тут важно не обжечься. Жар убивает бактерии, но прижигать надо аккуратно – ожог лишь ухудшит ситуацию.***PS: но самым лучшим в данной ситуации будет обратиться к врачу и получить квалифицированную помощь.Если вы чувствуете головокружение или что кровь отхлынула от головы, напрягите мышцы ног и ягодицы . Это предотвратит приток крови к ногам.***Черная лакрица может помочь при запоре.***Если вы не можете удалить занозу, смешайте соду с водой до пастообразного состояния. Смажьте пастой повязку и наложите ее на ранку с занозой, оставьте повязку на день. Паста заставит кожу набухнуть и вытолкнуть занозу на поверхность.***Мембрану яичной скорлупы можно поместить на рану, чтобы остановить кровотечение.***Примечание: обязательно очистите и продезинфицируйте рану после этого.Хотя врачи до сих пор точно не знают, почему, но сон на левом боку поможет избавиться от изжоги, а сон на правом боку наоборот обостряет ощущение жжения.***Гигиеническая помада может приглушить боль от пореза бумагой.***Если вы уже все испробовали, но никак не можете избавиться от неприятного запаха в доме … вскипятите уксус. В течение нескольких часов после этого ваш дом будет пахнуть уксусом, но все неприятные запахи в конце концов исчезнут.***Вы можете скрыть дыры в стене, замазав их зубной пастой. После того как зубная паста затвердеет, просто закрасьте эти места . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)