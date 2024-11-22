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15 звездных последователей сайентологии, от которых вы этого не ожидали

Большинство знают сайентологию как религию, которую принял Том Круз, Джон Траволта и другие голливудские знаменитости. Однако сайентология намного более распространенная религия, чем думают некоторые. Например, вот еще 15 звезд, которые вместе с Крузом и Траволтой находятся в поисках «истинного духовного просветления».



15 звездных последователей сайентологии, от которых вы этого не ожидали

Келли Престон


Если подумать, то нет ничего удивительного в том, что актриса Келли Престон подалась в сайентологию. Она ведь замужем за Джоном Траволтой, который открыто называет себя сайентологом. Она также дружит с Томом Крузом и даже была на его свадьбе. Престон снималась в нескольких довольно крупных фильмах, включая «Джерри Магуайер» и «Близнецы». Она временно поставила свою актерскую карьеру на паузу и занялась семьей.

15 звездных последователей сайентологии, от которых вы этого не ожидали

Аланна Мастерсон


Аланна наиболее известна благодаря своей роли в сериале «Ходячие мертвецы», но мало кто знает, что она последователь сайентологии. Мастерсон росла в семье сайентологов, но ее отец, Джо Ричи, в какой-то момент отрекся от веры. Бывший сайентолог заявил в интервью, что религия вызвала напряжение между ним и его детьми.

15 звездных последователей сайентологии, от которых вы этого не ожидали

Кэтрин Белл


Актриса Кэтрин Белл можно было увидеть в сериале «Военно-юридическая служба» и фильме «Брюс Всемогущий». Белл присоединилась к церкви сайентологии вместе с бывшим мужем. Она не слишком афишировала свою причастность к религии, но говорила о том, как она помогла ей с актерской карьерой и успехом. Однако, ходят слухи, что актриса отреклась от церкви после развода.

15 звездных последователей сайентологии, от которых вы этого не ожидали

Нэнси Картрайтр


Хотя ее имя и даже внешность могут не показаться вам знакомыми, многие из вас наверняка узнают ее по голосу. Картрайт прославилась как голос Барта Симпсона из «Симпсонов». Картрайт очевидно предана своей религии ¬- она регулярно жертвует ей крупные суммы денег (если верить источникам, $10 миллионов) и поощряет в этом начинании друзей.

15 звездных последователей сайентологии, от которых вы этого не ожидали

Керсти Элли


Когда актриса Лиа Ремини отреклась от церкви сайентологии, в новостях много писали о негативной реакции других звездных последователей церкви. Среди них была актриса Керсти Элли, наиболее известная ролью в сериале «Чирс» и участием в шоу «Танцы со звездами». Элли привлекла к себе внимание СМИ, когда обозвала Ремини «фанатичкой» и заявила, что она теперь ее враг. Хотя теперь их вражда позади, Элли все еще состоит в церкви и остается верна сайентологии.

15 звездных последователей сайентологии, от которых вы этого не ожидали

Дженна Элфман


Актриса Дженна Элфман также не одобрила уход Ремини из церкви. Эльфман прославилась в конце 90-х благодаря роли Дармы в сериале «Дарма и Грег». Именно Элфман написала тот твит, который ретвитнула Элли, тем самым положив начало слухам о вражде с Ремини. Но Ремини не единственная, кто получил неодобрение Элфман – бывшие последователи церкви сообщали, что Элфман открыто и жестко осуждала их тоже.

15 звездных последователей сайентологии, от которых вы этого не ожидали

Джейсон Ли


Многие знают актера Джейсона Ли как главного героя сериала «Меня зовут Эрл», но немногие знают, что он тоже сайентолог. СМИ заговорили о его религиозной принадлежности после его развода с актрисой Кармен Ллайвелин. Она покинула «культ», как она выразилась, и рассказала СМИ все о том, как с ней обращались до и после ее ухода. Она утверждала, что Ли прислал ей письмо о «разъединении», когда она ушла из церкви.

15 звездных последователей сайентологии, от которых вы этого не ожидали

Элизабет Мосс


Отношения звезды сериала «Безумцы» и церкви сайентологии публично менялись с теплых на прохладные. Хотя она все еще состоит в церкви, она выражала некоторые разногласия с религией, но при этом утверждает, что она помогла ей стать лучше и более успешной в жизни. Хотя многие считают, что религия стала причиной развода актрисы, ведь ее бывший муж не принадлежал к сайентологии.

15 звездных последователей сайентологии, от которых вы этого не ожидали

Итан Сапли


Следующий в списке коллега Джейсона Ли по сериалу «Меня зовут Эрл», Итан Сапли. Актер также известен по ролям в фильмах «Вспоминая Титанов» и «Эволюция». Но немногие знают, что актер тоже сайентолог. Ходили слухи, что именно благодаря церкви Сапли и другие сайентологи получили роли в сериале «Меня зовут Эрл», так как создатель шоу и многие звезды являются ее последователями.

15 звездных последователей сайентологии, от которых вы этого не ожидали

Джульетт Льюис


За свою карьеру актриса Джульетт Льюис снялась во множестве голливудских блокбастеров, но мало кто близко знаком с ее биографией и знает, что она тоже последователь сайентологии. Ее религиозная принадлежность привлекла внимание, когда Льюис выступила в поддержку Тома Круза в 2014 году. Когда об актере негативно отзывались СМИ за его принадлежность к церкви, Льюис настаивала, что за этим стоят фармацевтические компании, так как сайентология выступает против таких препаратов как, например, антидепрессанты.

15 звездных последователей сайентологии, от которых вы этого не ожидали

Бек


Музыкант и сайентолог Бек (Хэнсен) предпочитает держать при себе свои религиозные взгляды и принадлежность. Неудивительно, ведь его связывали со смертью пары, которая утверждала, что им досаждали участники церкви, включая Бека и Круза. Пара работала с Беком, и после их самоубийства пошли слухи, что Бек в какой-то мере был ответственным за их смерть.

15 звездных последователей сайентологии, от которых вы этого не ожидали

Даг Е. Фрэш


В церкви сайентологии не так много хип-хоп музыкантов, но по крайней мере один публично поддержал религию. Дуглас Е. Дэвис, известный также как Даг Е. Фрэш, называет себя первым хип-хоп музыкантом, присоединившимся к религии. В интервью он призвал чернокожих присмотреться к церкви, так как «Сайентология – это не белая религия. Она не только для белых». Однако он честно предупредил, что она не для всех.

15 звездных последователей сайентологии, от которых вы этого не ожидали

Майкл Пенья


Актер Майкл Пенья сыграл множество комедийных ролей в Голливуде и даже присоединился к киновселенной Marvel. Когда его спросили, почему он присоединился к сайентологии, Пенья рассказал, что был несчастлив даже после того, как обрел славу, и когда он увидел рекламу церкви (с участием самой Дженны Элфман), это вдохновило его на вступление. Сразу после рекламы он просто пришел в ближайшую церковь и спросил, как ему вступить.

15 звездных последователей сайентологии, от которых вы этого не ожидали

Лора Препон


Звезда сериалов «Шоу 70-х» и «Оранжевый – хит сезона» известна в Голливуде своим спокойным и расслабленным нравом. Сама она считает, что этой чертой обязана сайентологии. Хотя она предпочитает не распространяться о своей религиозной принадлежности, она публично опровергла слухи о том, что церковь отличается гомофобией и выступает против равноправия. Церковь якобы выступала против роли актрисы в сериале «Оранжевый – хит сезона», но Препон опровергла это.

15 звездных последователей сайентологии, от которых вы этого не ожидали

Дэнни Мастерсон


Коллега Лоры Препон по сериалу «Шоу 70-х» возглавляет наш звездный список. Нет ничего удивительного в том, что Мастерсон тоже принадлежит к церкви сайентологии – ведь его семья уже засветилась в этом списке. Он всегда открыто говорил о своей религии и предубеждении общества против нее. Мастерсон заявляет, что сайентология – это логический идеализм, который представляет собой всего лишь стремление к знаниям и очищение от воспоминаний о тяжелом прошлом.

15 звездных последователей сайентологии, от которых вы этого не ожидали

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