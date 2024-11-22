15 звездных последователей сайентологии, от которых вы этого не ожидали

Большинство знают сайентологию как религию, которую принял Том Круз, Джон Траволта и другие голливудские знаменитости. Однако сайентология намного более распространенная религия, чем думают некоторые. Например, вот еще 15 звезд, которые вместе с Крузом и Траволтой находятся в поисках «истинного духовного просветления».

Келли Престон

Аланна Мастерсон

Кэтрин Белл

Нэнси Картрайтр

Керсти Элли

Дженна Элфман

Джейсон Ли

Элизабет Мосс

Итан Сапли

Джульетт Льюис

Бек

Даг Е. Фрэш

Майкл Пенья

Лора Препон

Дэнни Мастерсон