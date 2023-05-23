Самые интересные варианты монохромного цветника

Монохромные цветники – классика ландшафтной моды. Однако если раньше такие клумбы обычно обустраивали в парках и городских садах, то в наши дни к теме одноцветности стали обращаться и обычные цветоводы. Почему бы не обзавестись маленьким монохромным цветником и вам? ъ

На первый взгляд может показаться, что в создании монохромных цветников нет ничего сложного, однако на самом деле при обустройстве такого цветника вам придется, во-первых, продумать все до мелочей, а во-вторых, приложить немало усилий.

Вариантов одноцветных клумб существует великое множество, мы же попробуем разобрать основные моменты, на которые стоит обратить внимание при создании любых моноцветников, а заодно чуть более подробно познакомимся с особенностями использования каждого из основных цветов.



Выстраивайте ярусы

Обращайтесь к временным решениям

Не забывайте о декоративнолиственных

Используйте разные оттенки одного и того же растения

Обустройте цветник без цветов

Если вы новичок и пока еще не очень хорошо освоили все премудрости ландшафтной науки, старайтесь отдавать предпочтение простым решениям. Лучше подобрать грамотное сочетание простых цветов, чем бестолково рассовывать по клумбе заморские диковинки.Итак, первое, что стоит учитывать при создании монохромного цветника– это его ярусность. Для того чтобы однотонная клумба не выглядела скучно, чередуйте растения с круглыми и крупными и узкими и мелкими листьями. При этом более широкие листья принято располагать на заднем фоне, в то время как мелкое стоит выдвигать на передний план. То же самое можно сказать и по отношению к цветкам. Именно эти принципы и обыгрываются в примере-иллюстрации с гортензией, нивяником и маргаритками.Сорта с белой окраской цветков есть у многих культур, например, чубушника, древовидной гортензии, нарциссов, тюльпанов, дицентры, камнеломки, колокольчиков, ирисов, аквилегии, розы, пионов и др.Даже если вам кажется, что моноклумба отлично вписывается в общий облик вашего сада, не торопитесь воплощать свою идею в жизнь, а обустройте временный цветник. Используя луковичные и однолетние культуры, вы сможете по достоинству оценить преимущества того или иного цвета.Так, например, некоторые цветоводы не слишком жалуют синий, считая его холодным или даже несколько депрессивным цветом. Между тем, в природе действительно чистые и ясные тона почти не встречаются. Любопытно, что некоторые оттенки синего даже получили свои названия в честь цветов: сиреневый, васильковый, лавандовый, барвинковый?Если по завершении сезона цветения клумбы вы придете к решению, что подобное цветовое пятно будет уместным, вы сможете начать разработку более «масштабного полотна», но, вполне возможно, что уже с участием других растений.Цветы, которые помогут создать сине-голубую клумбу: агератум, аконит, колокольчик, барвинок, василек, вероника, гиацинт, мускари, горечавка, гортензия крупнолистная, дельфиниум, живучка ползучая, ипомея, орехокрыльник, клематис, крокус, лаванда, лобелия, лен, незабудка, петуния,Обустроить моноцветник помогут не только красивоцветущие, но и декоративнолиственные растения. Не стоит думать, что вся палитра таких культур ограничивается зеленым или серебристым. В «линейке» многих декоративнолиственных растений можно также найти сорта с желтыми, оранжевыми и даже красными и фиолетовыми листьями.Список таких культур, которые смогли бы дополнить картину моноцветника, отнюдь не ограничивается привычными нам хостами и гейхерами. Необычной окраской листвы также могут похвастаться, например, папоротник, колеус, каладиум, гипоэстес и перилла.Кроме, собственно, декоративнолиственных, получить нужный оттенок помогут деревья и кустарники с красивой корой (береза, пильчатая вишня, дерен, скумпия, клен и др.). Эти культуры особенно ценны тем, что остаются декоративными в любое время года.При создании моноцветника в красных тонах обратите внимание на следующие растения: барбарис Тунберга, дерен, антирринум, гортензию метельчатую, бальзамин, бегонию, настурцию, немезию, петунию, пеларгонию, сальвию, астру, циннию и целлозию.Для оформления дорожек и рабаток можно использовать композиции с двумя-тремя сортами одного и того же растения. Картина при этом, естественно, должна быть целостной и гармоничной – не забываем про правила ярусности и сочетаемости оттенков.Моноклумбу, т.е. цветник, в котором высажено сразу несколько одинаковых растений, можно использовать в качестве обрамления для каких-то значимых элементов сада. Лучше всего это получается у моноцветников, исполненных в желто-оранжевой гамме.Растения для желтого цветника: антирринум, бархатцы, гайлардия, гацания, золотарник, календула, колеус, кореопсис, настурция, немезия, рудбекия, физалис, целозия, цинния, эшшольция.В классических многоцветных садах зелень служит, по большому счету, всего лишь фоном для более красочных элементов композиции. Обычно зеленый цвет служит контрастом, который призван выгодно выделять цветки. При этом зеленые клумбы часто становятся единственным выходом из ситуации, когда возникает необходимость обустроить цветник в тени. Дело в том, что красивоцветущим растениям в обязательном порядке нужен солнечный свет. Без него цветение будет скудным и блеклым, если будет вообще. Поэтому если перед вами встала задача обустроить участок, который располагается в глубокой тени, это значит, что создание клумбы без цветов – это именно то, что вам нужно.Кроме уже упомянутых выше декоративнолиственных культур, в зеленых моноцветниках можно использовать различные виды злаков, почвопокровников и хвойных.