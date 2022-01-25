Джон Леннон и Синтия Пауэлл: Брак, который рухнул

Джон и Синтия Леннон. / Фото: www.wordpress.com
Первая супруга известного певца и музыканта Синтия Пауэлл далеко не столь известна, как Йоко Оно. Они познакомились еще в студенческие годы и были вместе 10 лет. Син, как называл ее Леннон, всегда была в тени своего мужа, не стремилась к славе и не препятствовала его карьере. Она просто была хранительницей его домашнего очага до тех пор, пока новые чувства не захватили Джона Леннона.
Студенческая любовь
Синтия Пауэлл. / Фото: www.heydullblog.com
Синтия Пауэлл впервые увидела Джона на занятиях по каллиграфии. Он вошел в аудиторию с опозданием, чем сразу привлек всеобщее внимание. Леннон был одет в какое-то бесформенное пальто и узкие брючки. Он будто бросал вызов всем присутствующим. Не только своим внешним видом, а слегка дерзкой манерой поведения.
Джон Леннон в молодости. / Фото: www.warrenkinsella.com
Синтия, получившая в студенческой среде звание «Мисс Важность», не рвалась к знакомству со своим грубоватым однокурсником. Она была приличной девочкой и очень прилежной ученицей. Всегда одевалась в строгий костюм и говорила только на правильном английском.
А Джон тем временем уселся за парту позади Сильвии и панибратски хлопнул ее по плечу, представившись. Разве могла себе представить скромница Сильвия, что через некоторое время она влюбится в этого нескладного юношу, чьи манеры в первый момент ее почти напугали?
Джон Леннон и Синтия Пауэлл, 1960. / Фото: www.histolines.com
Вскоре она заметила, каким восхищенным взглядом он проводил проходящую мимо блондинку, заметив, что она похожа на Бриджит Бардо. А утром следующего дня скромница Пауэлл появилась в аудитории уже со светлыми волосами. Ее старания не остались незамеченными. На ближайшей вечеринке Джон предложил ей сбежать от надоевшего общества и провести время вдвоем. С этого дня Синтия и Джон стали неразлучны. Молодые и беззаботные влюбленные наслаждались обществом друг друга. И считали, что это продлится вечно.
Скромная свадьба
Джон и Синтия Леннон. / Фото: www.histolines.com
Известие о беременности подруги ошеломило Джона, но повел он себя вполне достойно. Несмотря на то, что брак мог разрушить его музыкальную карьеру, он предложил девушке руку и сердце.
Продюсер группы, в которой играл Джон, боялся, что женитьба лидера негативно скажется на популярности коллектива. Брайан Эпстайн потребовал, чтоб Синтия никогда не появлялась в местах выступлений The Beatles и не контактировала с прессой. Для публики Джон Леннон должен быть перспективным холостяком. Синтии оставалось только согласиться.
Так Синтия проиллюстрировала собственную свадьбу. / Фото: www.beatles-chronology.ru
Их свадебная церемония проходила в атмосфере строгой секретности. Шафером выступил сам продюсер, а гостями Пол Маккартни, Джордж Харрисон и старший брат невесты Тони с супругой Марджери. Музыкальным сопровождением служил невообразимый грохот от работающего снаружи отбойного молотка. Жених и невеста плохо понимали, что происходит вокруг. И только покинув зал регистраций они, наконец, осознали, что стали мужем и женой.
Кроме праздничного обеда, оплаченного Брайаном, молодожены получили от продюсера поистине царский подарок: он предоставил в их пользование свою квартиру, которой пользовался крайне редко.
Незнакомый Джон Леннон
Джон Леннон. / Фото: www.cyprus-mail.com
Их семейную жизнь вряд ли можно назвать идеальной. К моменту бракосочетания с Синтией ливерпульская четверка еще не была известна и популярна за пределами родного города. Доходы были непостоянными и довольно скромными, из-за чего молодой семье приходилось постоянно менять место жительства.
Джулиан Леннон родился в апреле 1963 года, отец мальчика был в это время на гастролях. Крестили малыша тайно, даже сам Джон узнал об этом лишь спустя два дня. Крестным отцом Джулиана стал Брайан Эпстайн.
Джон и Синтия Леннон с сыном Джулианом. / Фото: www.vesti.az
Несмотря на то, что Джон Леннон не отличался пуританским поведением, от своей супруги он требовал безоговорочной преданности. Он ревновал ее даже к подругам и закатывал некрасивые скандалы. Синтия, безусловно любившая мужа, многое ему прощала. Она всегда надеялась изменить его к лучшему.
Она полностью посвятила себя Джону и Джулиану. И ничего не могла поделать, видя, как супруг отдаляется от нее. Слава уже начала кружить ему голову. Дом, приобретенный Ленноном, прислуга, шоферы, не могли заменить ей самого Джона. Как не могли заменить они отца подрастающему сыну.
Развод
Джон и Синтия Леннон. / Фото: www.rediff.com
Печальным для Синтии стало окончание их семейной жизни. Леннон, после возвращений из поездки к Махариши в Индию, признался жене в многочисленных связях с женщинами по всему миру. А вскоре Синтия застала Джона с Йоко Оно в их собственной супружеской постели. Она не противилась, когда он потребовал развода в 1968 году.
Самой большой болью ее стала боль собственного сына. Джон Леннон, и так не особенно баловавший мальчика своим обществом, после развода совершенно перестал интересоваться жизнью сына. Он полностью отдался во власть новых чувств. И посвятил себя воспитанию второго сына - Шона, который родился в браке музыканта и Йоко Оно.
Синтия Леннон с сыном Джулианом. / Фото: www.pinimg.com
Когда в конце жизни Синтию Леннон спросили, согласилась бы она пройти снова весь путь с Джоном, зная, что ее ожидает, она лишь отрицательно покачала головой и сказала, что ушла бы, не оглядываясь. Она написала книгу «Мой муж Джон», которая заставляет взглянуть на известного музыканта совершенно с другой стороны. Синтия скончалась в 2015 году от онкологического заболевания.
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