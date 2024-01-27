Действительно ли актеров хоронили за оградой кладбища и почему их считали «людьми без души»

Среди театралов бытует мнение, что до революции актёрская профессия была настолько неуважаемой, что актёров даже хоронили за пределами кладбища – на неосвящённой земле, там, где традиционно хоронят самоубийц. Объяснение этому давалось такое – лицедеи постоянно перевоплощаются, а значит, души у них нет, они принимают на себя «чужое естество и чужие грехи». А как же на самом деле относились к актерству и актёрской профессии в былые времена?
В своё время актёр Михаил Ефремов сказал: «Профессия странная, профессия подозрительная. И хоронили актеров всегда за оградой кладбища». Это подогрело интерес к теме и породило споры.
Была ли профессия актёров в прошлом неуважаемой
На самом деле это действительно так. С одной стороны, актёрская профессия была весьма востребованной, известные актёры были людьми известными. Вот только в приличном обществе их как равных принимать не хотели, а их моральные принципы ставили под сомнение.
В Древнем Египте театральные представления были весьма популярны.
В Древнем Египте актеры пользовались высоким статусом и пользовались уважением в обществе. Они выступали на церемониях, особенно праздниках и при дворе фараонов. Часто актеры также были священниками и выступали в храмах, в том числе образы богов и покровителей.
В Древней Греции актеры были признанными и уважаемыми членами общества. Их работа на сегодняшний день стала важной и ценной. Они выступали на великих драматических фестивалях, привлекая внимание публики. В некоторых случаях, особенно самым известным актерам, была предоставлена личная охрана города.
В Древнем Риме отношение к актерам было более противоречивым.
В Древнем Риме отношение к актерам было более противоречивым. С одной стороны актеры пользовались популярностью и востребованностью. Они выступали на главных современных праздниках, включая игры на цирковой арене и театральные спектакли. Однако в то же время актеры рассматривались как низшая социальная группа. Их работа считалась аморальной и деградирующей, а актеры были социально изолированы.
В Древнем Китае актеры также имели смешанный статус. Они выступали на церемониях и имели возможность подняться в социальную иерархию благодаря своему таланту. Однако их профессия также рассматривалась как низшие классы и занятия для низших классов общества. К тому же, некоторые формы театра, такие как оперы и пеньюан (смешанные мужско-женские трупы), были запрещены в Китае из-за их неприемлемости с точки зрения морали.
Актёры античного китайского театра.
В России зачастую общественное мнение профессию актрис и дам лёгкого поведения не разделяли. И когда в обществе возникали споры о легализации домов терпимости, аргумент с балеринами и актрисами фигурировал постоянно – люди этим занимаются вполне официально и никого это не повергает в шок. И даже в рассказе Чехова «Панихида» отец умершей актрисы подаёт в церковь записку «За упокой рабы божией блудницы Марии»:
«... осуждаешь, поносишь, непристойным словом обзываешь, да еще кого! Усопшую дочь родную! ...
— Но ведь она тово... извините, актерка была! — выговаривает ошеломленный Андрей Андреич.
— Актерка! Да кто бы она ни была, ты всё после ее смерти забыть должен, а не то что на записках писать!
— Это точно... — соглашается лавочник».
Действительно ли до революции актеров хоронили за оградой кладбища
Ответ на этот вопрос однозначен: - Нет! Чтобы в этом убедиться, достаточно побывать на старых кладбищах и почитать надгробные камни. За кладбищенской оградой христианских кладбищ хоронили только людей, которые были отлучены от церкви или самоубийц. Но откуда же тогда пошел этот слух?
Надгробья на могилах актёров на Ваганьковском кладбище в Москве.
Истоки этого мифа уходят во времена раннего христианства, уже тогда церковь впервые сформулировала своё отношение к актёрской профессии. Ещё в античные времена спектакли были своеобразной языческой мистерией или же откровенны зрелищем для взрослых. В то время даже посещение театра считалось грехом, а уж актёрство и вовсе было с христианством несовместимо.
«Святый вселенский собор сей совершенно возбраняет быти смехотворцам, и их зрелищам, такожде и зрелища звериныя творити и плясания на позорищи. Аще же кто настоящее правило презрит, и предастся которому либо из сих возбраненных увеселений: то клирик да будет извержен из клира, а мирянин да будет отлучен от общения церковнаго», - написано в решении Трулльского Вселенского Собора (691 — 692 гг.).
Скоморохов на Руси преследовали.
Этот документ декларировал, что «возбраняет быти смехотворцам, и их зрелищам, такожде и зрелища звериныя творити и плясания на позорищи. Аще же кто настоящее правило презрит, и предастся которому либо из сих возбраненных увеселений: то клирик да будет извержен из клира, а мирянин да будет отлучен от общения церковнаго».
И такое отношение к актёрам было во всем христианском мире. На Руси даже существовал особый Чин Покаяния для «шпильманов и глумцов», то есть актеров.
И всё же люди без зрелищ не могу. И уже в Средневековой Европе театральные представления из Священной истории уже были дозволены церковью, а осуждению подвергались только развлекательные представления. На Руси ситуация была примерно такой же – скоморохов жестоко преследовали и прогоняли с улиц и рынков, а вот служить в официальном театре уже во времена царя Алексея Михайловича считалось если и не респектабельной должностью, то занятием вполне допустимым. Комедийная хоромина - первое театральное здание в России, предназначенное для театральных представлений, было построено в 1672 году в летней резиденции царя Алексея Михайловича в селе Преображенском близ Москвы
В 1866 году Святейший Синод официально снял устаревшие ограничения, и игра в театре больше не считалась грехом. Что, безусловно, личных грехов актёров не отменяло.
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