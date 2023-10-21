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Роскошный пещерный дом семьи Бекхэм уйдет с молотка, и просят за него 3 млн «зеленых»


Шикарные апартаменты в пещерном доме.

Шикарные апартаменты в пещерном доме.

 

В живописной горной местности американского штата Арканзас находится роскошное жилище, оборудованное в карстовой пещере. Этот дом в скором времени уйдет с молотка. И хозяева просят за него ни много ни мало 3 миллиона «зеленых». Что же такого в этом пещерном доме, что за него кто-то будет готов выложить целое состояние, рассмотрим далее в материале.

Дом в пещере расположен на живописных склонах.

Дом в пещере расположен на живописных склонах.


Первый владелец пещеры пытался превратить ее в бомбоубежище.

Первый владелец пещеры пытался превратить ее в бомбоубежище.

 

История создания пещерного дома начиналась весьма неординарно. Владелец компании Celestial Seasoning Tea Дожон Хэем после просмотра фильма «На следующий день» (The Day After), вышедшего на экраны в 1983 году, так проникся идеей самосохранения в случай ядерной войны, что купил пещеру и начал оборудовать в ней бомбоубежище. Несколько лет он старался изолировать ее от внешнего мира, укрепляя и закрывая все выходы наружу, а также оборудовал в пещере комнаты и склад с продовольствием.
Ночной клуб, организованный в столь неожиданном месте, пользовался особым успехом.

Ночной клуб, организованный в столь неожиданном месте, пользовался особым успехом.

 

Но свой проект он так и не закончил и вскоре продал его состоятельному дельцу Ричардсону. Только благодаря ему мир впервые узнал о столь необычной пещере. Увидев все великолепие пещеры, предприимчивый хозяин превратил ее в ночной клуб, на открытии которого присутствовали Майкл Джексон, Арнольд Шварценеггер, Элизабет Тейлор и еще 250 человек.
Главная особенность этого особняка в пещере – гармония с природой.

Главная особенность этого особняка в пещере – гармония с природой.

 

Но со временем клуб-отель перешел во владение известного футболиста Дэвида Бекхэма. Понадобилось четыре года кропотливого труда, чтобы создать необыкновенный отель под названием Beckham Creek Cave Lodge.

Это место пользовалось большой популярностью у любителей пешего туризма, спелеологов или туристов, которые предпочитают активный и неординарный отдых.
Богато оформленный интерьер Beckham Creek Cave Lodge для любителей роскошного отдыха.

Богато оформленный интерьер Beckham Creek Cave Lodge для любителей роскошного отдыха.

 

Многие знаменитые и богатые люди прилетали сюда подзарядиться природной энергией и получить незабываемые впечатления.
Огромную пещеру превратили в элитное жилье.

Огромную пещеру превратили в элитное жилье.

 

Поскольку необычный отель находился высоко в горах, туда можно добраться лишь по извилистой лесной дорожке пешком или на вертолете, любуясь необыкновенной природой с высоты птичьего полета. Чтобы обеспечить безопасное прибытие, было решено организовать скрытую вертолетную площадку, поэтому с приземлением проблем не возникает, а сам мини-аэродром не нарушает общую картинку ландшафта.
Прекрасная территория создает особую атмосферу во всем комплексе.

Прекрасная территория создает особую атмосферу во всем комплексе.

 

Кто хоть раз побывал в столь неординарном месте, мысленно возвратится сюда снова.

Галерея фотографий поможет заглянуть внутрь этого удивительного комплекса и понять, почему любители острых ощущений бронировали места в отеле заблаговременно.
Интерьер не нарушил природную красоту пещеры.

Интерьер не нарушил природную красоту пещеры.

 

Во всем этом фантастическом интерьере поражает не столько роскошь и оснащенность самой прогрессивной техникой, а органичное соединение жилых комнат с необыкновенной красотой, созданной самой матушкой-природой.
Роскошная столовая огромных размеров.

Роскошная столовая огромных размеров.

 

Главная особенность такого чуда площадью в 517 квадратных метров – невероятное соединение рукотворного и природного.
Настояний водопад в холле пещерных апартаментов.

Настояний водопад в холле пещерных апартаментов.

 

Только представьте, что ваш дом отапливается геотермальными источниками, а в холле находится самый настоящий водопад с чистейшим прудом. Родниковую водичку можно набирать из колодца, не выходя из дома.
Потрясающая акустика в гостиной делает просмотр фильмов незабываемым.

Потрясающая акустика в гостиной делает просмотр фильмов незабываемым.

 

А чего стоит акустика в огромных апартаментах, никакого домашнего кинотеатра не понадобится, можно спектакли смело ставить.
Пещеру превратили в неординарный отель.

Пещеру превратили в неординарный отель.

 
Интерьер отеля Beckham Creek Cave Lodge гармонично вписался в природную структуру пещеры.

Интерьер отеля Beckham Creek Cave Lodge гармонично вписался в природную структуру пещеры.

 
Большое количество окон обеспечивает естественное освещение.

Большое количество окон обеспечивает естественное освещение.


В такой спальне могут спокойно спать только любители острых ощущений.

В такой спальне могут спокойно спать только любители острых ощущений.

 
Интерьер ванной комнаты очень тонко переплетается с натуральными очертаниями камня.

Интерьер ванной комнаты очень тонко переплетается с натуральными очертаниями камня.

 
Дом имеет четыре просторных и оригинальных спальни.

Дом имеет четыре просторных и оригинальных спальни.

 
Кухня оборудована по последнему слову техники.

Кухня оборудована по последнему слову техники.

 
Это излюбленное место для романтических встреч и свадебных вечеринок.

Это излюбленное место для романтических встреч и свадебных вечеринок.

 

Теперь этот особняк снова выставлен на продажу. Хозяева просят за него 3 миллиона долларов. И покупатели на него обязательно найдутся, ведь, претерпев несколько реконструкций, апартаменты все таки сохранили свою натуральность, начиная от сводчатых каменных потолков и заканчивая тоннельными огромными коридорами.
Органичное переплетение натурального и рукотворного.

Органичное переплетение натурального и рукотворного.

 

Главное, что в этом пещерном комплексе природная красота осталась неизменной и с каждым преобразованием становилась еще более притягательной.
Потрясающее преобразование пещеры в апартаменты.

Потрясающее преобразование пещеры в апартаменты.

 

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Роскошный пещерный дом семьи Бекхэм уйдет с молотка, и просят за него 3 млн «зеленых»

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Роскошный пещерный дом семьи Бекхэм уйдет с молотка, и просят за него 3 млн «зеленых»Подписаться на мой Instagram
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