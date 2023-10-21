Роскошный пещерный дом семьи Бекхэм уйдет с молотка, и просят за него 3 млн «зеленых»

Шикарные апартаменты в пещерном доме.

Дом в пещере расположен на живописных склонах.

Первый владелец пещеры пытался превратить ее в бомбоубежище.

Ночной клуб, организованный в столь неожиданном месте, пользовался особым успехом.

Главная особенность этого особняка в пещере – гармония с природой.

Богато оформленный интерьер Beckham Creek Cave Lodge для любителей роскошного отдыха.

Огромную пещеру превратили в элитное жилье.

Прекрасная территория создает особую атмосферу во всем комплексе.

Интерьер не нарушил природную красоту пещеры.

Роскошная столовая огромных размеров.

Настояний водопад в холле пещерных апартаментов.

Потрясающая акустика в гостиной делает просмотр фильмов незабываемым.

Пещеру превратили в неординарный отель.

Интерьер отеля Beckham Creek Cave Lodge гармонично вписался в природную структуру пещеры .

Большое количество окон обеспечивает естественное освещение.

В такой спальне могут спокойно спать только любители острых ощущений .

Интерьер ванной комнаты очень тонко переплетается с натуральными очертаниями камня.

Дом имеет четыре просторных и оригинальных спальни.

Кухня оборудована по последнему слову техники.

Это излюбленное место для романтических встреч и свадебных вечеринок.

Органичное переплетение натурального и рукотворного.

Потрясающее преобразование пещеры в апартаменты .