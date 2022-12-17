Универсальный бидон - классика советского быта

1. Особенности советского бидона

Бидон отличается прочностью и надежностью, как и все, что производилось в СССР/Фото:dunya.com

2. Универсальное применение бидона в Советском Союзе

Советские хозяйки охотно использовали в быту бидоны/omsk.doski.ru

В Советском Союзе часто можно было встретить людей с бидонами в руках около машин с цистернами, наполненными квасом/Фото:novate.ru