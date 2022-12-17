Универсальный бидон - классика советского быта

Несмотря на разнообразие емкостей, которыми пользуются современные хозяйки на кухне, некоторые из них не выбросили и охотно применяют бидоны советских времен, оставшиеся от бабушек. А ведь в СССР он был нужен не менее легендарной сумки авоськи. Популярность и востребованность данной емкости была обусловлена теми преимуществами, которых у него не отнять и по сей день. Безусловно, бидон по своим качествам даст фору современным изделиям.
1. Особенности советского бидона
Бидон отличается прочностью и надежностью, как и все, что производилось в СССР/Фото:dunya.com
К большому сожалению, многие хранят бидон в отдаленных уголках шкафов, рядом с эмалированными глубокими тазами и банками для солений, как запасную вещицу. Так, на всякий, случай, вдруг пригодится. Между тем он очень удобен в использовании, и те хозяйки, которые уже попробовали его «в деле», прекрасно это осознали. Емкость является наследием советского быта.
В такой бидон вмещается три литра молока или другой питьевой жидкости, если влить ее по самое горлышко. Сначала в СССР выпускались металлические бидоны, а впоследствии стали производить эмалированные. Последние имели рисунок в виде яркого цветка или горошка, рассыпанного по корпусу изделия.
Отдельно стоит сказать про крышку бидона. Она не только защищала переносимый в нем напиток от попадания уличной пыли и от расплескивания при ходьбе. Благодаря форме чашечки из этой крышки можно было пить! Вот такой удобный и многофункциональный элемент.
Помимо чудо-крышки, советский бидон был оснащен прочной проволочной ручкой с держателем, выполненным из дерева. Нести емкость за такую ручку удобно и совсем не трудно. Одним словом, посуда была качественной и надежной, как и все, что производилось в СССР.
Кстати, емкость была удобна не только в применении, но и в уходе. Такой бидон довольно легко мыть, поскольку горлышко у него совсем неузкое.
2. Универсальное применение бидона в Советском Союзе
Советские хозяйки охотно использовали в быту бидоны/omsk.doski.ru
Населению СССР так полюбилось применение бидона, что встретить на улице прохожих, держащих в руках эти емкости, было не редкостью в ту эпоху. С ней ходили за жидкими и сыпучими продуктами. Так, в бидоне переносили молоко, соль, сахар-песок, крупы. И даже за квасом ходили, держа в руках эту удобную и вместительную емкость.
Люди, которым довелось жить в советские годы, вспоминают, как по утрам из коммуналок и «сталинок» торопливо выбегали женщины с бидонами в руках, услышав крикливо произнесенный вопрос молочницы: «А кому молока-а-а?» Те же, кто по каким-то причинам не смог купить его в этот момент, ходили за данным продуктом к молочным бочкам и в продовольственные магазины. И, конечно же, брали с собой бидон.
А еще воспоминания уносят людей старшего поколения к веселому детству, когда мамы отправляли ребят с бидонами за вкусным и прохладным квасом для всей семьи. Говорят, сегодня такого кваса и не сыскать.
В Советском Союзе часто можно было встретить людей с бидонами в руках около машин с цистернами, наполненными квасом/Фото:novate.ru
Вообще, стоит отметить, что в СССР были весьма востребованы среди потребителей разливные продукты. Так, машина с цистерной, наполненной молоком или квасом, в одночасье собирала вокруг себя очереди из людей с бидонами в руках. Последний был обязательным предметом быта каждой советской семьи. А некоторые рачительные хозяйки так любили пользоваться этой вещицей, что не ограничивались даже двумя-тремя экземплярами, а доводили их количество на кухне до 10 штук!
Возможно, те, кто прочитает эту статью, посмотрят на старый залежавшийся в шкафу бидон другим взглядом и попробуют использовать его так, как это делали советские люди. Ведь такая емкость в случае, если она не повреждена, вполне пригодна к применению. Не так ли?
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