Таяние ледников в Антарктиде открыло Ледяные столбы

Глобальное потепление заставило растаять ледники Антарктиды. Перед глазами изумленных исследователей показались величественные Ледяные столбы.



Впервые странное образование заметили на спутниковых картах. Постройка мало напоминает что-то природное, скорее она похожа на лестницу, у которой стоят высокие столбы. И теперь ученым предстоит отправить экспедицию прямо в царство вечного льда. О подставных снимках речи не идет, ведь данные были получены со спутников НАСА. Скорее всего, обследовать точку отправятся сотрудники Канадского центра изучения Антарктиды.

Ученые уже высказали достаточно смелую гипотезу: лестница и Ледяные столбы очень похожи на рукотворные строения.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: