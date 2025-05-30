Таяние ледников в Антарктиде открыло Ледяные столбы

Глобальное потепление заставило растаять ледники Антарктиды. Перед глазами изумленных исследователей показались величественные Ледяные столбы.
Впервые странное образование заметили на спутниковых картах. Постройка мало напоминает что-то природное, скорее она похожа на лестницу, у которой стоят высокие столбы. И теперь ученым предстоит отправить экспедицию прямо в царство вечного льда. О подставных снимках речи не идет, ведь данные были получены со спутников НАСА. Скорее всего, обследовать точку отправятся сотрудники Канадского центра изучения Антарктиды.
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