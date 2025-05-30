С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 537 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Т.е. раскритиковали? :-) Ну тогда сравните с Ладой. :-))) А потом расскажите, почему "американцы" пользутся гораздо б...Почему американск...
  • Светлана Бондаренко (Белова)
    Ну и что? Да,были и консервированные супы в банках,и свекла консервированная,и много чего другого. Никогда не видела ...Какие странные ко...
  • Валентин Гришин
    Однако...Уже и в заголовках ошибки делают блогеры...Как выглядил сухп...

Таяние ледников в Антарктиде открыло Ледяные столбы

Глобальное потепление заставило растаять ледники Антарктиды. Перед глазами изумленных исследователей показались величественные Ледяные столбы. Таяние ледников в Антарктиде открыло Ледяные столбы

Впервые странное образование заметили на спутниковых картах. Постройка мало напоминает что-то природное, скорее она похожа на лестницу, у которой стоят высокие столбы. Таяние ледников в Антарктиде открыло Ледяные столбы И теперь ученым предстоит отправить экспедицию прямо в царство вечного льда. О подставных снимках речи не идет, ведь данные были получены со спутников НАСА. Скорее всего, обследовать точку отправятся сотрудники Канадского центра изучения Антарктиды.

Ученые уже высказали достаточно смелую гипотезу: лестница и Ледяные столбы очень похожи на рукотворные строения.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
наверх