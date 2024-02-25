Как нарастить мощную корневую систему у герани

Нарастить мощную корневую систему у черенков пеларгонии (герани) не так трудно! Достаточно внести 1 удобрение 2 раза, и результат вас поразит. Корневая полностью заполнит весь земляной ком!

Благодаря этому растение станет сильным, выносливым, и в скором времени порадует вас цветением.







Когда вносить удобрение?

Удобрение для наращивания корневой системы можно вносить только после того, как черенки пеларгонии уже укоренятся. То есть, у них должен появиться хотя бы 1 корешок.Удобрение очень мощное, поэтому за короткое время вы увидите результат. Таким же образом можно нарастить корневую систему и у других растений!Подкормка для мощной корневойИтак, возьмите монокалийфосфат. Он должен быть с пропорцией 50% (сульфат фосфора)— 33% (оксид калия). Возьмите 1 ст. л. на 10 л воды.Растворите удобрение и пролейте все черенки. Процедуру обязательно повторите в такой же пропорции ещё раз через 10 дней.Монокалийфосфат направлен на ускорение наращивания корневой системы. Когда она уже будет достаточно мощной, то можно приступать к другим подкормкам, а именно — азотным, для наращивания зелёной массы растения.