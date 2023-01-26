15 закулисных секретов реставраторов, о которых знают только посвящённые

Ничто не вечно в подлунном мире, и бесценные произведения искусства, созданные великими мастерами прошлого, время тоже не щадит. Но к счастью усилиями опытных реставраторов картины, скульптуры, фрески возвращаются к жизни. О том, как это удаётся людям, которые работают с бесценными шедеврами, и пойдёт речь в нашем обзоре.
Современное искусство восстановить сложнее, чем работы старых мастеров
С первого взгляда можно было бы подумать, что многовековые картины, с их слоями накопленной грязи, восстановить труднее, чем работы, сделанные намного позже. Но Барбара Бертиери, реставратор картин в Нью – Йорке, утверждает, что это не так. Работы старых мастеров всегда исполнялись определенным образом и для них выбирались определенные краски и холсты.
Именно поэтому реставраторы хорошо знакомы с этими техниками, равно как и со способами восстановления их. Современное искусство может быть гораздо более непредсказуемым и включать в себя все виды материалов. Никогда не знаешь заранее с чем столкнешься.
Рынок искусства
Стив Татти, реставратор скульптур в Манхэттене, рассказал, что к нему обращаются самые разнообразные клиенты: от музеев до частных коллекционеров до городских муниципалитетов. Все чаще, по его словам, восстановление заказывают частные коллекционеры, которые стремятся заработать на своих инвестициях, а не крупные учреждения.
Также очень участились случаи, когда реставрацию заказывают для последующей продажи предмета искусства с аукциона, чтобы поднять цену на лот. В последние 10-15 лет открылся целый новый арт-рынок — индийский. Произошло это в связи с ростом индийской экономики и, соответственно, возобновившимся интересом к искусству.
Природный фактор
Часто реставраторам приносят работы, сильный ущерб которым был нанесен в результате стихийных сил. При восстановлении подобных предметов специалистам приходится оценивать изменения цвета, которые произошли вследствие изменения влажности, температуры, света и возраста.
Человеческий фактор
Ошибки случаются всегда, но особенно они плачевны, когда случаются с произведениями искусства стоимостью тысячи или миллионы долларов. Из-за высокого оборота в аукционных домах иногда происходят несчастные случаи, когда повреждаются бесценные картины и статуи. Из-за этого аукционные дома — постоянные клиенты реставраторов.
Правильное освещение
На реставрированных работах, которые отлично смотрятся при одном типе освещения, при другом освещении могут быть заметны огромные недостатки. Поэтому реставраторы всегда рассматривают свою работу под разнообразнейшими искусственными и естественными источниками освещения и со всевозможных ракурсов. Еще одним важным инструментом реставратора является УФ-лампа, ведь свет в ультрафиолетовом диапазоне заставляет большинство органических материалов флуоресцировать.
Инструментарий
Помимо обычных художественных орудий, таких как кисти и краски, а также высокотехнологичных устройств, таких как ультрафиолетовое излучение, инфракрасный свет, и рентген, реставраторы также заимствуют инструменты из прочих областях. К примеру, используются скальпели, капельницы и зажимы из медицины, скобы из стоматологии, пинцеты из ювелирного дела и т. д.
Иногда лучший инструмент — его отсутствие
Знания и интуиция реставратора могут быть самым лучшим инструментом. Лучшими специалистами считаются те, которые полагаются в первую очередь на свои чувства.
Иногда лучше оставить все, как есть
Каждый квалифицированный реставратор знает, когда лучше не вмешиваться. Они подчеркивают, что если переусердствовать с отбеливанием, то это может испортить всю картину. Также нужно крайне осторожно наносить лак для защиты картины, ведь он изменяет насыщенность цветов.
Большинство реставраторов много времени проводят в одиночестве
В то время как работа дилера включает в себя много взаимодействия с клиентами, работа художника-реставратора проходит наедине с произведениями искусства. Зачастую реставраторы просто одержимы своей работой.
Их работа может представлять опасность
Хотя в последнее время использование таких материалов идет на убыль, художественные реставраторы всегда использовали опасные растворители и другие вещества. Обычно люди этой профессии мыли руки в ацетоне, скипидаре и уайт-спирите, что зачастую раздражало или повреждало кожу, легкие и слизистые оболочки.
Нестандартные условия работы
Иногда рабочее место реставратора может быть очень нестандартным. К примеру, при восстановлении настенных росписей в аэропорту имени Джона Кеннеди реставраторы работали, вися в воздухе на люльках. Ведь каждая фреска весила по тонне, а ее размеры составляли 5х15 метров. При этом росписи никак нельзя было сначала демонтировать со стены.
Иногда реставраторы обнаруживают подделки
Иногда реставраторы обнаруживают во время работ то, что картины, которые веками считали оригиналами, являются качественными подделками. К примеру, при обновлении коллекции из семнадцати картин 15-го века пера Рафаэля, Рубенса, Тициана и других знаменитых художников при рентгеноскопии обнаружилось, что это копии 19-го века.
Иногда реставраторы создают подделки
Иногда лучший способ защитить ценные произведения искусства, которые выставляются публично, это разместить их в закрытом помещении. Многие учреждения и муниципалитеты, особенно в Европе, приняли решение разместить оригинальные работы в более защищенных условиях, а публично выставить копию из морозостойких материалов. Эти копии делают как раз профессиональные реставраторы.
Отсутствие публичности
Работа опытного реставратора часто «невидима» для всех, происходит глубоко за кулисами и направлена на удаление ущерба, нанесенного предмету искусства. При этом на сам рисунок не обращают внимания. Картина Репина «Иван Грозный убивает своего сына» пострадала от трёх ударов ножом.
Лучшие клиенты — те, кто любит искусство
В то время как сегодня предметы искусства все больше становятся обычным товаром, есть еще коллекционеры, которых движет любовь к самому искусству. Именно эти коллекционеры — лучшие клиенты реставраторов, ведь они относятся к этим специалистам, как к тем, кто «спасает их сокровища».
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