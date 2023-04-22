Вся правда о допинге

Греческие Олимпиады породили тот спорт, который мы видим и сегодня. Спортсмены далекого прошлого не могли контактировать друг с другом перед соревнованием, так исключались договорные матчи. Но победу можно было добыть любым способом. Об этом, в частности, говорит профессор Пенсильванского университета Чарльз Язалис: первые олимпийцы готовились вином со специальными травами, не гнушались галлюциногенов и сидели на плотной мясной диете — а ведь мясо в древней Греции обычно подавалось лишь раз в месяц. С тех пор прошло несколько тысячелетий, но ситуация в спорте практически не изменилась. Мы расскажем вам, откуда именно появился первый допинг, как он развивался и как стал настоящим бичом современных атлетов.









Рим

Вино для атлетов

Начало запретов

Допинг в атаке

Эхо войны

Как придумали анаболические стероиды

Первые смерти

Новый этап

Современная ситуация