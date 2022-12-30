10 захватывающих фильмов, которые рекомендует к просмотру сам Стивен Спилберг

Американский кинорежиссёр и сценарист по праву считается одним из самых коммерчески успешных кинематографистов в истории. Стивен Спилберг снял столько увлекательных картин, что можно выбирать любое из его творений: «Челюсти», серия «Индиана Джонс», «Парк Юрского периода», «Список Шиндлера» и многие другие. Он и сам не откажется от возможности посмотреть хороший фильм, правда, снятый другими режиссёрами. Если же прислушаться к его рекомендациям, можно насладиться поистине великолепной лентой, ведь вкус у Спилберга, можно сказать, безупречный.
«Лоуренс Аравийский», 1962 год, Великобритания, режиссёр Дэвид Лин
Кадр из фильма «Лоуренс Аравийский».
Фильм британских кинематографистов о легендарном английском разведчике Первой мировой войны Т.Э. Лоуренсе, как говорит сам Стивен Спилберг, вдохновил его на создание собственных шедевров, стал тем самым толчком, заставившем кинорежиссёра погрузиться в мир кино и узнать больше о том, как вообще создаются подобные шедевры.
«Отважные капитаны», 1937 год, США, режиссёр Виктор Флеминг
Кадр из фильма «Отважные капитаны».
Захватывающая драма о взрослении, в основу которой был положен одноименный роман Редьярда Киплинга, получила премию «Оскар» за лучшую мужскую роль и не могла остаться без внимания великого режиссёра. Он посмотрел картину ещё в юности и с тех пор пересматривал её не один раз.
«Фантазия», 1940 год, США, студия Уолта Диснея
Кадр из фильма «Фантазия».
Этот анимационный фильм – единение музыки и мультипликации. Уолт Дисней решил провести эксперимент, показав, какие фантазии у людей возникают при прослушивании классической музыки. Стивен Спилберг восхищается красотой и гармонией этого творения, в котором прекрасно всё от первого до последнего кадра. В «Фантазии» вошли восемь произведений классической музыки, а сопровождают каждое из них несвязанные анимационные интерпретации, что делает просмотр абсолютно завораживающим и поистине незабываемым.
«Война миров», 1953 год, США, режиссёр Байрон Хэскин
Кадр из фильма «Война миров».
Фильм, снятый по одноименному роману Герберта Уэллса, поражает своими спецэффектами, совершившими настоящую революцию на экране. Стивен Спилберг, всегда очень внимательный к деталям, поражался техническому совершенству картины, не оставаясь, впрочем, безучастным и к сюжету. Шедевр Байрона Хэскина стал для режиссёра примером эстетического подхода в создании кинофильмов.
«Семь самураев», 1954 год, Япония, режиссёр Акира Куросава
Кадр из фильма «Семь самураев».
Действие эпической самурайской драмы разворачивается в 1586 году и повествует об истории небольшой деревни, жители которой столкнулись с необходимостью защитить своё имущество. Они нанимают семерых самураев, которые не только охраняют деревню, но ещё и учат простых селян сплочённости и смелости. Стивен Спилберг считает этот фильм настоящим кратким курсом по режиссёре.
«Искатели», 1956 год, США, режиссёр Джон Форд
Кадр из фильма «Искатели».
Стивен Спилберг признался в одном из своих интервью в том, что режиссёр Джон Форд всегда вдохновляет его. Он неизменно смотрит фильмы Форда перед началом съёмок своих картин. Вестерн «Искатели» занимает одно из первых мест в рейтинге любимых лент Спилберга. Сюжет вращается вокруг жажды мести Джона Уэйна и его стремления найти свою похищенную племянницу.
«2001 год: Космическая одиссея», 1968 год, США, режиссёр Стэнли Кубрик
Кадр из фильма «2001 год: Космическая одиссея».
По мнению Стивена Спилберга, этот фильм Стэнли Кубрика даже нечто большее, чем шедевр. Свою дань саге, повествующей об истории экипажа космического корабля «Дискавери», Спилберг, по его собственным словам, отдал в фильме «Близкие контакты третьей степени».
«Крестный отец», 1972 год, США, режиссёр Фрэнсис Форд Коппола
Кадр из фильма «Крестный отец».
Стивен Спилберг после просмотра фильма своего близкого друга Фрэнсиса Форда Копполы о семейном клане Корлеоне всерьёз задумался о прекращении собственной карьеры в кино, так как считал, что никогда не сможет достичь таких вершин в искусстве и создать такой же шедевр, каким получился «Крестный отец».
«1 + 1» («Неприкасаемые»), 2011 год, Франция, режиссёры Оливье Накаш и Эрик Толедано
Кадр из фильма «1 + 1».
Современная история дружбы двух совершенно непохожих людей в своё время покорила сердце Стивена Спилберга своей искренностью и человечностью. Она так мало похожа на картины самого Спилберга, но полна приключений и настоящих чувств, пропитана тонким юмором и способна согреть сердца миллионов зрителей.
«Летят журавли», 1957 год, СССР, режиссёр Михаил Калатозов
Кадр из фильма «Летят журавли».
Стивен Спилберг называет этот фильм не только величайшей российской картиной, но ещё и считает его одним из тех, которые необходимо показывать будущим режиссёрам, желающим научиться снимать кино. По его мнению, подобной гармонии между «интимным и сюрреалистичным» могут добиться только русские кинематографисты, умеющие показывать великое в частном.
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