Как выглядит стресс, или Самый странный шедевр в мире, возведённый кубинским гением

Слово «стресс» в переводе с английского означает «напряжение». В научный оборот этот термин был введён выдающимся учёным из Канады, физиологом Гансом Селье. Сто лет спустя этой приспособительной реакции организма на воздействие негативных внешних факторов был воздвигнут самый настоящий рукотворный памятник. Кубинский художник Йоан Капоте (Yoan Capote) воплотил своё глубокомысленное видение в качестве огромной бетонной стеллы с двумя рядами стиснутых металлических зубов...
Кубинский гений
Йоан Капоте.
Йоан Капоте получил своё художественное образование на родной Кубе. В 2001 году он окончил Instituto Superior de Arte (ISA) в Гаване. Художник и скульптор получил признание не только на родине. Его работы восхищают поклонников искусства по всему миру.
У Капоте были многочисленные выставки на Кубе, в Европе и в США. Во многих именитых музеях мира коллекции включают его необычные шедевры. Йоан обладатель самых престижных премий, наград и грантов от таких именитых институтов как ЮНЕСКО, Фонд Соломона Р. Гуггенхайма в Нью-Йорке, Фонд Поллока-Краснера в Нью-Йорке и Фонд Браунстоуна в Париже.
Работы художника заслужили множество престижных наград.
Что такое этот самый стресс и с чем его едят?
Современная жизнь невозможна без стрессов. Само по себе стрессовое состояние, в общем-то, неопасно. Просто оно способно провоцировать в организме не вполне адекватный ответ в виде различных осложнений со здоровьем, вплоть до заболеваний. Иногда довольно тяжёлых. Работоспособность резко падает, настроение на нуле, делать вообще ничего не хочется. Из жизни исчезает радость. Иногда на человека нападает апатия, вялость, а иногда наоборот — безмерная раздражительность, агрессия и злость. Он обижен на весь мир, всем недоволен, сон не приносит ожидаемого облегчения.
Стресс - психологическое состояние, заслужившее памятник себе.
Конечно, в этом случае возникает такой вопрос: а можно ли со всем этим как-то бороться? Можно ли в принципе избежать стрессов? Ответ на последний вопрос наука и медицина дают совершенно однозначный: нельзя. Ведь стресс — это абсолютно естественная реакция на неприятности. Это своеобразный защитный механизм человеческого организма, его способность приспосабливаться к постоянно меняющимся жизненным обстоятельствам. Лишить стресса — это значит буквально погасить в человеке жизнь. Он станет бесчувственным и безучастным ко всему происходящему, станет тенью самого себя.http://navote.ru/?p=28302
Стресс жизненно необходим.
Понятно, что стресс необходим. Это напряжённое состояние заставляет человека мобилизировать все свои силы, чтобы направить их на борьбу с источником негатива.
Как же выглядит стресс?
Так по мнению кубинского скульптора выглядит стресс.
По мнению кубинского скульптора — это монументальная стелла весом в 17 тонн. Памятник состоит из пяти бетонных блоков, соединённых двумя рядами металлических зубов. Верхние блоки «давят» на зубы и заставляют их сжиматься всё сильнее и сильнее. Очень символично и точно. Монумент воплощает собой то подавленное и тяжкое эмоциональное состояние, которое приходится переносить всем жителям современных мегаполисов.
На металлические зубы давят тяжёлые бетонные блоки.
Где скульптор черпал своё вдохновение
Идея о создании необычной скульптуры посетила Йоана Капоте во время запланированного визита к ортодонту. Доктор рассказал молодому человеку, что все проблемы с височно-нижнечелюстным суставом вызваны его нервозным состоянием. Именно это состояние повышенного эмоционального напряжения, коим и является стресс, вызывает постоянное сжимание зубов. Со временем это стирает их. Йоан невероятно впечатлился этим рассказом и его сознание озарило вдохновение.
Для модели художник использовал слепки подлинных челюстей пациентов клиники неврозов.
Для одного из самых необычных памятников в мире художник использовал, можно сказать, настоящие зубы. Ведь все слепки для своих металлических моделей Капоте сделал с совершенно настоящих челюстей пациентов клиники неврозов в Гаване.
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