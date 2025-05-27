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Квартира с видом на море в Одессе

Квартира с видом на море в Одессе Архитекторы SVOYA studio работали над оформлением небольшой квартиры в Одессе, Украина. На компактной площади в 39 квадратных метров удалось создать комфортные условия для уединённого отдыха. Основной задачей было размещение главных зон с учётом видовых точек на море, которое просматривается в пространстве между плотной окружающей застройкой, а также желание максимально открытого пространства.


Входная зона совмещена с гостиной, а вместительная система хранения расположена вдоль всей стены, выполняя также формообразующую функцию. Квартира в плане трапециевидная, поэтому мебелью архитекторы добивались выравнивания углов до 90 градусов. Просторная гостиная без лишней мебели ориентирована на море. Диванная зона предусматривает дополнительные спальные места. Спальное место визуально немного изолировано и поднято на подиум, который позволяет с кровати наслаждаться морским пейзажем. Подиум функционально переходит в место посадки на кухне. Кухня оснащена всей встроенной техникой, мебельная конструкция в единой отделке переходит в бокс, вмещающий санузел со скрытой дверью. Квартира не перегружена яркими акцентами и текстурами, отдавая предпочтение лаконичным формам и цветовым сочетаниям. Квартира с видом на море в ОдессеКвартира с видом на море в ОдессеКвартира с видом на море в ОдессеКвартира с видом на море в ОдессеКвартира с видом на море в ОдессеКвартира с видом на море в Одессе Квартира с видом на море в ОдессеКвартира с видом на море в ОдессеКвартира с видом на море в ОдессеКвартира с видом на море в ОдессеКвартира с видом на море в ОдессеКвартира с видом на море в Одессе

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