11 неприхотливых комнатных растений, которые будут радовать глаз круглый год

Комнатные растения не только улучшают качество воздуха, поглощая углекислый газ и выделяя кислород, а и создают более здоровую окружающую среду. Кроме того, они придают помещению уютную и гостеприимную атмосферу, снижают стресс и улучшают настроение, даря заряд позитива на целый день. Делимся подборкой самых неприхотливых в уходе растений, которые подойдут даже тем, у кого ни на что не хватает времени.
1. Обратите внимание на спатифиллум
Красивый и неприхотливый в уходе спатифиллум. \ Фото: content3.flowwow-images.com.
Спатифиллум, также известный как лилия мира или белые паруса, является весьма популярным комнатным растением, за которым легко ухаживать. Цветок славится своими привлекательными белыми соцветиями, похожими на каллы, и блестящими тёмно-зелёными листьями. Растение хорошо переносит недостаточную освещённость, имеет приятный внешний вид и отлично очищает воздух в помещении, удаляя вредные химические вещества, такие как формальдегид и окись углерода. Кроме того, это растение часто преподносят в качестве подарка по особым случаям, таким как дни рождения или новоселья, как символ мира и дружбы.
2. Обратите внимание на замиокулькас
Замиокулькас - прекрасное решение, чтобы украсить интерьер. \ Фото: bing.com.
Замиокулькас — это разновидность комнатного растения, которое также известно как растение Вечности или растение дружбы. Оно славится своими привлекательными, блестящими, тёмно-зелёными листьями, растущими прямо на толстом стебле. Замиокулькас – неприхотливое медленно растущее растение, требующее минимального полива, и которое прекрасно чувствует себя при непрямом солнечном освещении. Его часто используют в озеленении помещений, и при определённых условиях оно может давать белые цветоносы. Во многих культурах замиокулькас считается растением, приносящим удачу или дружбу, и его часто дарят в качестве подарка как на дни рождения, так и новоселье.
3. Обратите внимание на сциндапсус золотистый
Сциндапсус золотистый будет круглый год радовать своей красотой. \ Фото: i.pinimg.com.
Сциндапсус золотистый, также известный как золотой потос или денежное растение, славится своими пёстрыми листьями в форме сердца, цвет которых варьируется от бледно-жёлтого до ярко-золотого. Это растение относится к семейству ароидных и произрастает в Юго-Восточной Азии. Оно известно своими воздухоочистительными свойствами, поскольку помогает выводить из воздуха определённые токсины. За золотистым потосом также легко ухаживать, он хорошо растёт при слабом или среднем освещении и регулярном поливе.
4. Обратите внимание на толстянку
Толстянка также отлично подойдёт для тех, кто вечно занят и забывает поливать растения на постоянно основе. \ Фото: i0.wp.com.
Крассула — род многолетних суккулентных растений семейства толстянковые, произрастающих в Южной Африке и восточных районах ЮА. Эти растения характеризуются толстыми и мясистыми листьями, которые накапливают влагу, что позволяет им выживать в засушливых условиях. Растения крассулы широко известны как нефритовые или денежные деревья, которые частенько выращиваются в комнатных горшках из-за их декоративных и очищающих воздух свойств. Толстянку также иногда называют «приданым индуса» из-за веры в то, что растение приносит удачу и процветание, если его держать в доме.
5. Обратите внимание на хлорофитум комосум
Разбавьте интерьер хлорофитумом комосум. \ Фото: bing.com.
Хлорофитум комосум, широко известный как растение-паук, является популярным комнатным растением, славящимся своими длинными, тонкими и плоскими листьями, которые напоминают лапки паука. У этой разновидности хлорофитума есть мутация, которая заставляет листья расти в более гофрированной или волнистой форме, придавая растению характерный внешний вид. Это растение обладает воздухоочистительными свойствами и легко поддается уходу, что делает его популярным выбором как для начинающих, так и для опытных любителей растений.
6. Обратите внимание на алоэ
Не просто красивое, а и полезное растение. \ Фото: architecturalplants.com.
Алоэ вера — это разновидность суккулента с толстыми мясистыми листьями, которые накапливают влагу. Оно известно своими целебными свойствами, поскольку гелеобразное вещество, содержащееся в его листьях, может использоваться для успокоения и увлажнения кожи. Растение также легко в уходе, требует минимального полива и частичного пребывания на солнце, что делает его отличным выбором как для выращивания в помещении, так и на открытом воздухе.
7. Обратите внимание на рапис
Неприхотливый, о при этом вечно зелёный рапис прекрасно впишется как в домашнюю, так и рабочую обстановку. \ Фото: rastenievod.com.
Rhapis excelsa, также известный как женская или гигантская тростниковая пальма — это вид пальм, произрастающий в Азии. Растение славится своими тонкими прямостоячими листьями, которые достигают около метра в длину. Рапис пользуется огромной популярностьюдля выращивания в помещении благодаря своей способности хорошо адаптироваться к условиям низкой освещённости, простоте ухода и воздухоочистительными свойствами.
8. Обратите внимание на крестовник Роули
Потрясающе красивый крестовник Роули. \ Фото: i.pinimg.com.
Крестовник Роули, также известный как растение с жемчужной нитью, представляет собой стелющийся суккулент с маленькими круглыми листьями, похожими на бусинки, которые напоминают нитку жемчуга. Растение пользуется огромной популярностью среди дизайнеров и садоводов благодаря своему уникальному и привлекательному внешнему виду, а также лёгкости его размножения. Крестовник относительно неприхотлив в уходе и предпочитает яркое, непрямое освещение и нечастый полив.
9. Обратите внимание на альбуку спиральную
Альбука спиральная привлекает внимание с первых секунд, но при этом не требует особого ухода. \ Фото: i.pinimg.com.
Альбука спиральная — это многолетнее луковичное растение, с первых же секунд бросающееся в глаза своими спиралевидными, змеевидными формами. У альбуки образуются толстые, похожие на ленты листья, которые по мере роста образуют спираль, а весной на них распускаются маленькие цветы в форме звезды. Растение родом из Южной Африки и является популярным выбором для выращивания в помещении благодаря своему уникальному и эффектному внешнему виду. Оно предпочитает яркое, непрямое освещение и нечастый полив.
10. Обратите внимание на тилландсию
Украсьте квартиру тилландсией. \ Фото: bing.com.
Тилландсии, часто называемые «воздушными растениями», представляют собой разновидность многолетников, славящихся своей способностью поглощать влагу и питательные вещества из воздуха через структуры на листьях, называемые трихомами. Эти растения не нуждаются в почве для выращивания и могут быть подвешены или установлены на различных поверхностях, что делает их уникальным выбором для украшения помещений. Тилландсия неприхотлива в уходе и требует лишь периодического опрыскивания и яркого непрямого освещения.
11. Обратите внимание на пеперомию
Пеперомия - ещё один прекрасный вариант для тех, кто вечно занят работой и командировками, но при этом любит растения. \ Фото: o-remonte.com.
Пеперомии — это небольшие многолетние травянистые растения, принадлежащие к семейству пиперовых, которое насчитывает около тысячи видов. Для них характерны блестящие, часто пестрые листья и крошечные, незаметные цветки. Растение идеально подходит для выращивания в помещении благодаря своим небольшим размерам и неприхотливости в уходе. Оно предпочитает яркое рассеянное освещение и нечастый полив.
12. Обратите внимание на каланхоэ
Пышноцветущее калонхоэ. \ Фото: bing.com.
Каланхоэ — это род цветковых растений семейства толстянковых, произрастающих на Мадагаскаре, в тропической и Южной Африке, но широко культивируемых в других регионах с умеренным климатом. Растения известно своими округлыми мясистыми листьями и склонностью цвести в конце лета и осенью, образуя привлекательные соцветия оранжевого, жёлтого, красного, розового и белого цветов. Растение предпочитает яркое рассеянное освещение и нечастый полив.
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