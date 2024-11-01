11 неприхотливых комнатных растений, которые будут радовать глаз круглый год

1. Обратите внимание на спатифиллум

Красивый и неприхотливый в уходе спатифиллум. \ Фото: content3.flowwow-images.com.

2. Обратите внимание на замиокулькас

Замиокулькас - прекрасное решение, чтобы украсить интерьер. \ Фото: bing.com.

3. Обратите внимание на сциндапсус золотистый

Сциндапсус золотистый будет круглый год радовать своей красотой. \ Фото: i.pinimg.com.

4. Обратите внимание на толстянку

Толстянка также отлично подойдёт для тех, кто вечно занят и забывает поливать растения на постоянно основе. \ Фото: i0.wp.com.

5. Обратите внимание на хлорофитум комосум

Разбавьте интерьер хлорофитумом комосум. \ Фото: bing.com.

6. Обратите внимание на алоэ

Не просто красивое, а и полезное растение. \ Фото: architecturalplants.com.

7. Обратите внимание на рапис

Неприхотливый, о при этом вечно зелёный рапис прекрасно впишется как в домашнюю, так и рабочую обстановку. \ Фото: rastenievod.com.

8. Обратите внимание на крестовник Роули

Потрясающе красивый крестовник Роули. \ Фото: i.pinimg.com.

9. Обратите внимание на альбуку спиральную

Альбука спиральная привлекает внимание с первых секунд, но при этом не требует особого ухода. \ Фото: i.pinimg.com.

10. Обратите внимание на тилландсию

Украсьте квартиру тилландсией. \ Фото: bing.com.

11. Обратите внимание на пеперомию

Пеперомия - ещё один прекрасный вариант для тех, кто вечно занят работой и командировками, но при этом любит растения. \ Фото: o-remonte.com.

12. Обратите внимание на каланхоэ

Пышноцветущее калонхоэ. \ Фото: bing.com.