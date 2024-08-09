Вторая мировая война на редких фотографиях от журнала LIFE.
C начала Второй мировой войны в 1939 году и до момента её окончания в 1945 журнал LIFE опубликовал военных фотографий больше, чем любое другое издание на планете. 21 фотограф, 13 тысяч дней войны… И хотя с дня окончания войны прошло более 70 лет, и сегодня люди всего мира восхищаются мужеством людей, образы которых остались на этих фотографиях.
1. Японская артподготовка
Морские пехотинцы укрываются от огня на вершине холма на Иводзиме в марте 1945 года.
2. Влюбленные
Прощание перед уходом на срочную службу. США, Нью-Йорк, 1944 год.
3. Воронка от немецкой бомбы
Воронка от немецкой бомбы в центре Лондона В 1940 году.
4. Под слоем песка
Тела американских морских пехотинцев на пляже Бана в Новой Гвинее в феврале 1943 года.
5. Статуя Свободы
Статуя свободы в 1942 году
6. Армейский корпус
Женский армейский корпус в форте Де-Мойн. Айова, июнь 1942 года.
7. Трогательная сцена
Американский морской пехотинец держит на руках ребенка летом 1944 года.
8. Бейсбольный матч
Бейсбольный матч в Сент-Луисе летом 1943 года.
9. Групповой снимок афроамериканских летчиков
Летчики из 99-й эскадрильи – первой афроамериканской эскадрильи в истории ВВС США.
10. Нелегкая работа
Сварщица на верфи поправляет очки, прежде чем продолжить работу.
11. Санитар Джордж Лотт
Санитар Джордж Лотт получил ранение в обе руки в ноябре 1944 года.
12. Морпехи
Морпехи на острове Сайпан в 1944 году.
13. Обломки самолета
Обломки самолета на берегу Иводзимы в марте 1945 года.
14. Американская артподготовка
Американские артиллеристы на Сайпане в 1944 году.
15. Сражение за остров Иото
Американцы рядом с трупом японского солдата на Иводзиме.
16. Накануне операции Оверлорд
Американские войска в Англии накануне операции Оверлорд в 1944 году.
17. Перед высадкой
Морской пехотинец перед высадкой на Гуадалканал в конце 1942 года.
18. Праздник победы над Японией
Американцы на Филиппинах празднуют безоговорочную капитуляцию Японии в августе 1945 года.
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