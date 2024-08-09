Вторая мировая война на редких фотографиях от журнала LIFE.

1. Японская артподготовка

Морские пехотинцы укрываются от огня на вершине холма на Иводзиме в марте 1945 года.

2. Влюбленные

Прощание перед уходом на срочную службу. США, Нью-Йорк, 1944 год.

3. Воронка от немецкой бомбы

Воронка от немецкой бомбы в центре Лондона В 1940 году .

4. Под слоем песка

Тела американских морских пехотинцев на пляже Бана в Новой Гвинее в феврале 1943 года.

5. Статуя Свободы

Статуя свободы в 1942 году

6. Армейский корпус

Женский армейский корпус в форте Де-Мойн. Айова, июнь 1942 года.

7. Трогательная сцена

Американский морской пехотинец держит на руках ребенка летом 1944 года.

8. Бейсбольный матч

Бейсбольный матч в Сент-Луисе летом 1943 года.

9. Групповой снимок афроамериканских летчиков

Летчики из 99-й эскадрильи – первой афроамериканской эскадрильи в истории ВВС США.

10. Нелегкая работа

Сварщица на верфи поправляет очки, прежде чем продолжить работу.

11. Санитар Джордж Лотт

Санитар Джордж Лотт получил ранение в обе руки в ноябре 1944 года.

12. Морпехи

Морпехи на острове Сайпан в 1944 году.

13. Обломки самолета

Обломки самолета на берегу Иводзимы в марте 1945 года.

14. Американская артподготовка

Американские артиллеристы на Сайпане в 1944 году.

15. Сражение за остров Иото

Американцы рядом с трупом японского солдата на Иводзиме.

16. Накануне операции Оверлорд

Американские войска в Англии накануне операции Оверлорд в 1944 году.

17. Перед высадкой

Морской пехотинец перед высадкой на Гуадалканал в конце 1942 года.

18. Праздник победы над Японией

Американцы на Филиппинах празднуют безоговорочную капитуляцию Японии в августе 1945 года .