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Как заточить нож без точильного камня

Заточите любой кухонный нож до бритвенной остроты! Вам даже не понадобится точильный камень. Все используемые средства и материалы уже есть у вас дома! Таким же способом можно точить и ножницы.


Заточка кухонного ножа



На лезвие ножа распределите немного зубной пасты с обеих сторон. Это дополнительный абразив для заточки. Оставьте в таком виде на пару минут.



Возьмите любую керамическую посуду: миску, тарелку, чашку и т. п. На дно насыпьте немного обыкновенной соли. Добавьте чуть-чуть столового уксуса 9 %. Пальцами размешайте и распределите смесь по бортикам. Получился отличный, мягкий, натуральный абразив!



Теперь приступите к заточке ножа. Расположите его примерно под углом 45 градусов, ведите его сверху вниз. Когда заточите одну сторону, повторите то же самое со второй.



Промойте нож и оцените результат заточки. Он будет резать просто идеально!


Удаление ржавчины



Бонус — удаление ржавчины и налёта, которые часто образуются на ноже. Просто водой и моющим средством для посуды их не получится убрать. Присыпьте нож содой, а сверху положите бумажную салфетку. Полейте столовым уксусом 9 %. Повторите то же самое с другой стороны.



Оставьте примерно на 10-15 минут. После этого почистите нож до идеального состояния с помощью губки или старой зубной щётки.



Нож будто только что из магазина! Сверкающий, бритвенно острый, полностью чистый. Ухаживайте за ним, и он прослужит вам не один год!
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заточкап. Кунож

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