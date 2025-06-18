Самые древние заведения фаст-фуда, сохранившиеся до наших дней из-за вулканического пепла

Помпеи — древний город, наполненный загадками и пока ещё не изученный учеными и археологами до конца. С каждым годом в нём откапывают всё новые и новые находки, рассказывающие больше интересного об обитателях этого места. О быте, развлечениях и общественной жизни помпейцев. Одна из таких археологических находок — это целое заведение, термополий. Оно было очень востребованным в повседневной жизни жителей Помпей. Это были настоящие центры социального взаимодействия, а также место, которое можно назвать древним заведением фаст-фуда.
Археологические раскопки /Фото:dzen.ru
Римская империя имела в себе множество заведений, вещей и профессий, которые актуальны и на сегодняшний день. Термополий — одно из таких мест. Расшифровать его название можно как теплое место для еды. И кроме того, что простые жители города могли там перекусить в течение дня, оно также со временем стало настоящим местом встреч и целым центром социального взаимодействия.
Самый первый термополий был открыт в так называемом пятом районе города Помпеи, где проводились археологические раскопки, а также работы по укреплению грунта. Он располагался на углу переулка Балконов и Серебряной свадьбы площадью в один гектар. Кроме того, что в подобных заведениях, а оно было не единственным, помпейцы могли как быстро перекусить, так и взять еду на вынос с собой. Для большого города, как Помпеи, это было важно уже в то время. Этот город был очень густонаселён, древний мегаполис, а сами жители проживали, как правило, в очень скромных и маленьких по размеру комнатах. Это могли быть комнаты, расположенные над тавернами или лавками, потому кухонь в них не было и готовить было не на чем.
Они неплохо сохранились /Фото:nplus1.ru
Потому подобные заведения обрели очень высокую популярность среди местного населения. Там был большой выбор горячих блюд, это были супы, жаренное мясо, а также разнообразные закуски. И, конечно же, вино. Это место очень хорошо показывает всю культурную и социальную жизнь древнего города для современных ученых.
Очень яркой чертой, которая отличает термополии от, например, таверн, — стойка, на которой располагались керамические амфоры.
Примерное обустрйоство термополей /Фотто:м
Также в высоких амфорах, кроме еды и вина, хранили рыбный соус под названием гарум, масло, специи, которые предлагали хозяева заведений. Поскольку еда доставалась прямо из них, они и хранились прямо в зале весь день. Кроме того, в зале висели связки чеснока и лука, колбасы и другие закуски, не нуждающиеся в специальном приготовлении. На стенах были полки для посуды.
Самым известным термополием на территории Помпей было заведение принадлежавшее Ветуцию Плациду. Оно как раз располагалось в самом центре города. Однако и в этих заведениях было специально отведенное место, где поклонялись домашним духам. Тут оно находилось в конце прилавка, это расписанный ларарий. Культурные традиции древних римлян были очень тесно связаны с духами их предков, которые защищали домашний очаг.
Амфоры, в которых хранилась еда /Фото:msn.com
Помпейские термополии были не единственными в Римской Империи. Их можно было найти в разных местах — от самых малых селений до больших городов. Они были по-настоящему неотъемлемой частью римского общества. И всё же именно в Помпеях, несмотря на то, что те оказались погребены под слоем вулканического пепла, они сохранились наилучшим образом. Также старинные заведения можно обнаружить в Геркулануме и Остии, там они смогли избежать поздней застройки, которая разрушила их в других местах.
Отличительной чертой термополий было украшение их стен разнообразными яркими фресками. В целом росписи на зданиях в Помпеях можно разделить на четыре стиля, которые в основном всеми и использовались. Это инкрустационный стиль, которому присуще имитация мраморной отделки. Также архитектурно-перспективный, для которого использовались изображения пейзажей, и разнообразные сцены из мифологии. Орнаментальный стиль, в нём, согласно названию, много орнаментов. И фантастический, для которого использовались изображения вымышленных вещей.
Фреска с Нереидой /Фото:interfax.ru
Также на стенах заведений термополий могли быть изображены разнообразные блюда и напитки. Эти места очень ярко отражают и культурную жизнь древнего города. Это были места для демонстрации мастерства искусства. Фрески также играли важную составляющую в атмосфере заведений. Самая известная из ныне найденных показывает мифическое существо, называемое Нереидой. Оно сидит на гиппокампе, это такой морской конь. В одной из рук существа находится лира, это символ искусства через музыку. Также вокруг существа плавают две рыбы. Вторая из знаменитых фресок показывает повседневную жизнь термополия и его посетителей, а также азартные игры.
Хорошо сохранившееся заведение /фото:drive2.ru
Во внутреннем пространстве, кроме прилавка, были и столы, если пространство позволяло. Они были сделаны для тех, кто не брал еду с собой, а приходил провести время в термополии. Также в больших помещениях могла находиться и отдельная комната, которая сдавалась для посуточного ночлега, ведь Помпеи были портовым городом, и посещаемость в этих заведениях за день была большая, поскольку термополии принимали множество посетителей, особенно это было в вечерние часы, во время ужина. Туда заходили люди после работы. Круглосуточно они не работали, на ночь хозяин запирал дверь, выполненную гармошкой, и на этом работа термополии прекращалась для гостей, но не для владельца. Это были чистые заведения, и убирались в них после закрытия тщательно.
Античный фаст-фуд /Фото:tvzvezda.ru
Обычно термополии занимали помещения на первом этаже, а сам хозяин проживал над своей лавкой на втором этаже. А вот если заведение было уж слишком маленьким, то место для сна хозяина было обустроено в углу, прямо в торговом зале. Такое можно наблюдать в одном из термополий города Геркуланума.
Также археологи обнаружили и разнообразные необычные вещи в стенах бывших термополий. Это места, в которых готовилось, а после и продавалось местное вино. Также были обнаружены и остатки разнообразной пищи: мясо, рыба и бобовые культуры. Меню было очень разнообразным, особенно для того времени.
Фрески из термополия
Археологи очень тщательно подходят к реставрации именно фресок и изображений на стенах. Именно они являются настоящим культурным наследием Помпей, а также могут много рассказать о жизни в городе.
Кроме того, у термополий была и социальная функция, не менее важная их часть. Именно они были местами для сбора и общения граждан, которые приходили туда обедать. Там они могли обменяться новостями, обсудить все происходящие события.
Из-за того, что при извержении Везувия в 79 году н.э. город оказался завален пеплом, такие помещения смогли сохраниться до наших дней в том виде, в котором они работали до последнего.
Компьютерная реконструкция /Фото:drive2.ru
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