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Гипнотическая красота иранских мечетей

Из-за нестабильной политической ситуации путешествие в Иран еще долгое время будет очень опасным предприятием для жителей любой страны. Это печально, поскольку в столице государства действительно есть на что посмотреть. Руководствуясь подобными мыслями, иранский фотограф Мохаммад Реза отснял серию завораживающих работ, посвященных традиционной иранской мозаике, один взгляд на которую может загипнотизировать своей красотой.

Гипнотическая красота иранских мечетей

Мечеть шейха Лютфуллы стоит на восточной стороне площади Нагш-я Джахан, Исфахан. Строительство мечети началось в 1603 году и была закончено в 1619 году.

Гипнотическая красота иранских мечетей

Огненная красота колонн и мозаики в мечети Насир аль-Мульк, Шираз.

Гипнотическая красота иранских мечетей

Мечеть Насира Аль-Мулька, также известная как розовая мечеть.

Гипнотическая красота иранских мечетей

Мечеть Сейед в Исфахане была построена в 19 веке.

Гипнотическая красота иранских мечетей

Панорамный вид на мечеть Аль-Мульк Насира, которая был завершена в 1888 году.

Гипнотическая красота иранских мечетей

Пятничная мечеть, Йезд — один из самых известных памятников города.

Гипнотическая красота иранских мечетей

Мечеть Вакиль была построена в 18-м веке в Ширазе, Иран. Мечеть занимает площадь 8,660 квадратных метров.

Гипнотическая красота иранских мечетей

Мечеть Имама, расположенная на южной стороне площади Нагш-е Джахан, была построена еще в 1629 году.

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