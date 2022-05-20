Гипнотическая красота иранских мечетей

Из-за нестабильной политической ситуации путешествие в Иран еще долгое время будет очень опасным предприятием для жителей любой страны. Это печально, поскольку в столице государства действительно есть на что посмотреть. Руководствуясь подобными мыслями, иранский фотограф Мохаммад Реза отснял серию завораживающих работ, посвященных традиционной иранской мозаике, один взгляд на которую может загипнотизировать своей красотой.







Мечеть шейха Лютфуллы стоит на восточной стороне площади Нагш-я Джахан, Исфахан. Строительство мечети началось в 1603 году и была закончено в 1619 году.







Огненная красота колонн и мозаики в мечети Насир аль-Мульк, Шираз.







Мечеть Насира Аль-Мулька, также известная как розовая мечеть.







Мечеть Сейед в Исфахане была построена в 19 веке.







Панорамный вид на мечеть Аль-Мульк Насира, которая был завершена в 1888 году.







Пятничная мечеть, Йезд — один из самых известных памятников города.







Мечеть Вакиль была построена в 18-м веке в Ширазе, Иран. Мечеть занимает площадь 8,660 квадратных метров.







Мечеть Имама, расположенная на южной стороне площади Нагш-е Джахан, была построена еще в 1629 году.



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